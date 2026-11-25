So stark der Tag war – das Jahr 2026 verlief für IBM bisher schwach. Bis Dienstag hatte die Aktie seit Jahresbeginn rund 18 % verloren, vom Zwölfmonatshoch bei 332,46 US-Dollar ist sie weit entfernt. Der Kursgewinn vom Mittwoch ist deshalb zunächst eine Gegenbewegung. Ob daraus mehr wird, hängt davon ab, ob Anleger dauerhaft von den hoch bewerteten KI-Werten in defensivere Technologietitel wechseln. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel um 19 Uhr MEZ.