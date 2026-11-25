Die IBM-Aktie (ISIN US4592001014, WKN 851399, Symbol IBM, US-Symbol IBM) ist am Mittwochabend der größte Dow Jones Gewinner. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 22:00 Uhr) schließt der IT-Konzern 3,33 % höher bei 243,47 US-Dollar. Bemerkenswert: Am selben Tag verlor der Nasdaq Composite 0,62 %, Nvidia gab fast 4 % ab.
IBM-Aktie größter Dow Jones Gewinner am Abend: Der sichere Hafen unter den Tech-Werten
Die IBM-Aktie schließt 3,33 % höher bei 243,47 US-Dollar und ist der größte Dow Jones Gewinner. Während KI-Aktien wie Nvidia fallen, greifen Anleger bei dem IT-Konzern zu – ohne dass es eine neue Unternehmensnachricht gab.
Dow Jones Gewinner Nr. 1
Warum die IBM-Aktie gegen den Tech-Trend steigt
Eine neue Unternehmensmeldung von IBM gab es am Mittwoch nicht. Der Kursgewinn der IBM-Aktie erklärt sich aus dem Verhalten der Anleger an einem turbulenten Tag.
Flucht in die ruhigeren Tech-Werte
Als am Morgen KI- und Chipaktien einbrachen, schichteten Investoren in etablierte Technologiekonzerne mit planbaren Erträgen um. Der Datendienst Quiver Quantitative nennt genau diese Rotation als wahrscheinlichsten Grund für den Anstieg.
IBM zog den Dow Jones ins Plus
Der Sender CNBC nannte IBM als eine der Aktien, die den Dow Jones stützten – neben Salesforce (ISIN US79466L3024, WKN A0B87V, Symbol FOO, US-Symbol CRM) und Sherwin-Williams (ISIN US8243481061, WKN 856050, Symbol SJ3, US-Symbol SHW). Der Index holte ein Minus von zeitweise 1.100 Punkten auf.
Rückenwind von Analysten
Am Mittwoch nahm ein weiteres US-Analysehaus die Beobachtung der Aktie auf. Zudem verweisen Marktbeobachter auf das dritte Quartal, in dem IBM die Erwartungen übertraf und die Prognose anhob.
Wiederkehrende Erlöse statt KI-Wette
IBM verdient sein Geld vor allem mit Software, Beratung und der Tochter Red Hat. Die Einnahmen hängen weniger an den Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren, an deren Rendite der Markt gerade zweifelt.
Die Bewegung im Tagesverlauf war kräftig: Vom Tief bei 232,17 US-Dollar kurz nach Handelsbeginn legte die Aktie bis zum Schluss fast 5 % zu.
Einordnung
Eine Erholung von niedrigem Niveau
So stark der Tag war – das Jahr 2026 verlief für IBM bisher schwach. Bis Dienstag hatte die Aktie seit Jahresbeginn rund 18 % verloren, vom Zwölfmonatshoch bei 332,46 US-Dollar ist sie weit entfernt. Der Kursgewinn vom Mittwoch ist deshalb zunächst eine Gegenbewegung. Ob daraus mehr wird, hängt davon ab, ob Anleger dauerhaft von den hoch bewerteten KI-Werten in defensivere Technologietitel wechseln. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel um 19 Uhr MEZ.
FAQ
Häufige Fragen zur IBM-Aktie
Warum ist die IBM-Aktie heute Dow Jones Gewinner?
Anleger schichteten aus KI- und Chipaktien in etablierte Technologiewerte mit stabilen Erträgen um. Eine neue Unternehmensnachricht gab es nicht.
Wie hat die IBM-Aktie geschlossen?
Laut Indikation 3,33 % höher bei 243,47 US-Dollar.
Wie hat der Dow Jones geschlossen?
Der Dow Jones stieg um 0,33 % auf 50.182,95 Punkte, nachdem er zeitweise mehr als 1.100 Punkte verloren hatte.
Welche ISIN und WKN hat die IBM-Aktie?
ISIN US4592001014, WKN 851399. Das Handelssymbol lautet in Deutschland und in den USA IBM (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- International Business Machines Corporation
- ISIN
- US4592001014
- WKN
- 851399
- Handelssymbol
- IBM
- US-Handelssymbol
- IBM (NYSE)
- Kurs
- 243,47 US-Dollar (+3,33 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 1 am 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Indikation Société Générale zum US-Handelsschluss, Quelle comdirect
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