Bereits am Montag hatte die IBM Aktie gut 2 Prozent verloren. Benzinga wies darauf hin, dass sie dabei unter ihre 200-Tage-Linie bei rund 246 Dollar gefallen war und der Trendfolgeindikator MACD ein negatives Signal lieferte. Mit dem heutigen Minus entfernt sich der Kurs weiter von dieser Marke.

Die Spanne der vergangenen zwölf Monate zeigt, wie volatil das Jahr verlief: Das Hoch lag Anfang Juni bei rund 332 Dollar, das Tief Ende Juli bei rund 199 Dollar. Aktuell notiert die Aktie damit gut 28 Prozent unter dem Jahreshoch, aber noch deutlich über dem Sommertief.