Die IBM Aktie zählt am Dienstagmorgen zu den größten Dow Jones Verlierern: Gegen 9:47 Uhr Ortszeit (15:47 Uhr MEZ) notiert der IT-Konzern an der New York Stock Exchange (Ticker: IBM, ISIN: US4592001014) bei 237,61 US-Dollar und damit 2,02 Prozent im Minus. Eine konkrete Unternehmensnachricht liegt nicht vor; IBM gerät in den Sog der schwachen Technologie- und Softwaretitel.
IBM Aktie Dow Jones Verlierer: Zweiter Verlusttag unter der 200-Tage-Linie – kippt jetzt das Chartbild?
Die IBM Aktie fällt im frühen Handel um 2,02 Prozent auf 237,61 US-Dollar und gehört zu den größten Dow Jones Verlierern. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht – die Aktie leidet unter der Schwäche von Technologie- und Softwarewerten.
IBMIBM
Der Dow Jones Industrial Average gibt zur gleichen Zeit 0,49 Prozent auf 51.357 Punkte nach. IBM steht auf Rang 28 von 30 – nur Salesforce und UnitedHealth schneiden schlechter ab.
Dow Jones Verlierer IBM
Warum fällt die IBM Aktie heute?
Für den Dienstag gibt es weder eine Pressemitteilung noch eine bekannte Analystenabstufung, die den Kursrückgang erklären würde. Bereits vorbörslich lag die Aktie im europäischen Handel rund 1,6 Prozent im Minus. Der Rückgang reiht sich ein in einen schwachen Tag für Technologiewerte: Im Dow verlieren Salesforce über 5 Prozent und Microsoft knapp 1 Prozent, an der Wall Street geben zudem weitere Softwareanbieter wie Workday und Intuit deutlich nach.
Als Einordnung: Der Markt nimmt vor den Nvidia-Zahlen am Abend und dem für Donnerstag geplanten Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic Risiko aus Technologietiteln heraus. Für IBM, das mit Beratung, Software und Infrastruktur stark vom Unternehmens-IT-Budget abhängt, wirkt die Sorge vor einer Umverteilung dieser Budgets hin zu KI-Anbietern belastend.
Chartbild
Wie steht es charttechnisch um die IBM Aktie?
Bereits am Montag hatte die IBM Aktie gut 2 Prozent verloren. Benzinga wies darauf hin, dass sie dabei unter ihre 200-Tage-Linie bei rund 246 Dollar gefallen war und der Trendfolgeindikator MACD ein negatives Signal lieferte. Mit dem heutigen Minus entfernt sich der Kurs weiter von dieser Marke.
Die Spanne der vergangenen zwölf Monate zeigt, wie volatil das Jahr verlief: Das Hoch lag Anfang Juni bei rund 332 Dollar, das Tief Ende Juli bei rund 199 Dollar. Aktuell notiert die Aktie damit gut 28 Prozent unter dem Jahreshoch, aber noch deutlich über dem Sommertief.
Dow Jones Verlierer im Überblick
Welche Aktien sind heute Dow Jones Gewinner und Verlierer?
|Aktie
|Kurs (USD)
|Veränderung
|Nike
|39,87
|+4,21 %
|Caterpillar
|579,65
|+1,61 %
|Boeing
|167,50
|+1,38 %
|Cisco
|95,81
|+1,37 %
|Walt Disney
|120,02
|+1,11 %
|Johnson & Johnson
|279,54
|-1,07 %
|Home Depot
|340,79
|-1,93 %
|IBM
|237,61
|-2,02 %
|UnitedHealth
|392,91
|-4,64 %
|Salesforce
|203,45
|-5,30 %
Quelle: Investing.com, Kurse der US-Heimatbörsen, Stand 9:46–9:47 Uhr ET (15:46–15:47 Uhr MEZ)
Termine
Was sollten Anleger bei der IBM Aktie jetzt beachten?
Kurzfristig dürfte die Reaktion auf die Nvidia-Zahlen die Richtung für den gesamten Technologiesektor vorgeben. Die nächsten Quartalszahlen von IBM werden laut Investing.com am 27. Januar 2027 erwartet. Charttechnisch ist entscheidend, ob die Aktie die Marke von rund 246 Dollar zurückerobern kann.
FAQ zur IBM Aktie
Warum fällt die IBM Aktie heute?
Es gibt keine konkrete Unternehmensnachricht. Die Aktie fällt mit anderen Technologie- und Softwarewerten und war bereits am Montag unter ihre 200-Tage-Linie gerutscht.
Wie viel verliert die IBM Aktie?
Gegen 9:47 Uhr Ortszeit (15:47 Uhr MEZ) steht ein Minus von 2,02 Prozent auf 237,61 Dollar.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird IBM gehandelt?
Ticker IBM an der New York Stock Exchange, ISIN US4592001014.
Wann legt IBM die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum vierten Quartal werden für Ende Januar 2027 erwartet.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.