Der Druck nimmt im Tagesverlauf zu: Die IBM Aktie (Ticker IBM, NYSE; ISIN US4592001014) ist am Dienstagmittag zweitgrößter Dow Jones Verlierer. Gegen 12:46 Uhr Ortszeit (18:46 Uhr MEZ) notiert sie bei 232,72 US-Dollar, 4,04 Prozent unter dem Vortagesschluss. Zu Handelsbeginn hatte das Minus laut einem Marktbericht noch bei gut einem Prozent gelegen. Eine konkrete Unternehmensnachricht konnten wir nicht ausmachen. Nach Einschätzung der Redaktion gerät IBM in den Sog des Software-Ausverkaufs, den der für Donnerstag erwartete Börsengang von Anthropic auslöst.
IBM Aktie Dow Jones Verlierer: Minus über 4 Prozent im Software-Sog – holt die Anthropic-Angst den IT-Veteranen ein zweites Mal ein?
Die IBM Aktie ist im Mittagshandel am 17.11.2026 zweitgrößter Dow Jones Verlierer: Gegen 12:46 Uhr New Yorker Zeit (18:46 Uhr MEZ) fällt sie um 4,04 Prozent auf 232,72 US-Dollar. Eine eigene Nachricht fehlt – IBM wird im Ausverkauf vor dem Anthropic-Börsengang mit Salesforce in einen Topf geworfen. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund 20 Prozent.
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Dow Jones Verlierer am Mittag
Warum fällt die IBM Aktie heute ohne eigene Nachricht?
Laut Yahoo Finance verkaufen Fonds vor dem Anthropic-Börsengang, der bis zu rund 64 Milliarden US-Dollar einbringen könnte, gezielt Software-Aktien, um Kapital freizumachen. Salesforce verliert fast zehn Prozent, ServiceNow, Workday und HubSpot geben ebenfalls deutlich nach. IBM ist zwar kein klassischer Anbieter von Software-Lizenzen pro Nutzer, erwirtschaftet aber einen großen Teil seines Geschäfts mit Software und IT-Beratung – zwei Feldern, in die KI-Anbieter vordringen. An Tagen wie heute unterscheidet der Markt offenbar kaum zwischen diesen Geschäftsmodellen.
Sog des Anthropic-Börsengangs
Kapital fließt aus Software- und IT-Dienstleistungswerten ab.
KI-Konkurrenz im Beratungsgeschäft
Automatisierte Programmierung könnte klassische IT-Projekte verdrängen.
Nachlassendes Wachstum
Im dritten Quartal wuchs der Umsatz nur noch um 4,7 Prozent nach 9,1 Prozent im Vorjahr.
Zinsumfeld
Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen über 5,1 Prozent belastet hoch bewertete Technologiewerte.
Rückblick
Warum reagiert die IBM Aktie so empfindlich auf Anthropic?
Wie verwundbar IBM für KI-Schlagzeilen ist, hatte sich bereits im Februar gezeigt. Damals verlor die Aktie an einem einzigen Tag rund 13 Prozent, nachdem Anthropic eine KI-Lösung zur Modernisierung alter COBOL-Programme angekündigt hatte – ein Geschäft, das traditionell IBM-Großrechnern und IBM-Beratern zugerechnet wird. Hinzu kommt eine fundamentale Abkühlung: Laut Trefis wuchs der Umsatz im dritten Quartal 2026 um 4,7 Prozent nach 9,1 Prozent ein Jahr zuvor. Für das Gesamtjahr peilt IBM ein Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent zu konstanten Wechselkursen an.
Chartbild
Wie tief ist die IBM Aktie bereits gefallen?
Die Bilanz des Jahres ist ernüchternd. Laut Trefis lag die IBM Aktie am 10. November mit 244,53 US-Dollar bereits 15,9 Prozent unter dem Jahresanfangsniveau, während der S&P 500 im Plus lag. Mit dem heutigen Kurs vergrößert sich das Minus nach eigener Rechnung auf rund 20 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 332,46 US-Dollar ist die Aktie inzwischen rund 30 Prozent entfernt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis hatte Trefis zuletzt mit 20,7 angegeben.
|Rang
|Dow Jones Gewinner
|Veränderung
|Dow Jones Verlierer
|Veränderung
|1
|Honeywell
|+1,74 %
|Salesforce
|−9,72 %
|2
|McDonald's
|+0,92 %
|IBM
|−4,04 %
|3
|Walt Disney
|+0,89 %
|UnitedHealth
|−3,69 %
|4
|3M
|+0,05 %
|Microsoft
|−3,42 %
|5
|Cisco Systems
|+0,04 %
|JPMorgan Chase
|−2,42 %
Kurse in US-Dollar, Veränderung zum Schluss vom 16.11.2026, Stand gegen 12:46 Uhr ET (18:46 Uhr MEZ). Abstände auf den Plätzen 4 bis 6 der Gewinner und 5 bis 6 der Verlierer betragen nur Hundertstelprozentpunkte.
Quelle: Investing.com; Gegencheck Yahoo Finance (12:33 Uhr ET)
Was sollten Anleger bei der IBM Aktie jetzt beachten?
Kurzfristig hängt die IBM Aktie an der Stimmung im Technologiesektor: Nvidia legt am Abend Zahlen vor, Anthropic soll am Donnerstag an die Börse gehen. Die nächsten eigenen Zahlen zum vierten Quartal legt IBM laut Trefis im Januar 2027 vor. Dann wird sich zeigen, ob sich die KI-Sorgen in den Auftragsbüchern niederschlagen.
Häufige Fragen zur IBM Aktie
Warum fällt die IBM Aktie heute? Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion gerät IBM in den Sog des Software-Ausverkaufs vor dem Anthropic-Börsengang; KI gilt als Konkurrenz für IBMs Software- und Beratungsgeschäft.
Ist die IBM Aktie heute Dow Jones Verlierer? Ja. Gegen 12:46 Uhr ET (18:46 Uhr MEZ) liegt sie mit −4,04 Prozent auf 232,72 US-Dollar auf Rang zwei der Dow Jones Verlierer.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die IBM Aktie gehandelt? Ticker IBM an der NYSE, ISIN US4592001014.
Wie hat sich die IBM Aktie seit Jahresbeginn entwickelt? Bis zum 10. November lag sie laut Trefis 15,9 Prozent im Minus, mit dem heutigen Kurs sind es nach eigener Rechnung rund 20 Prozent.
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