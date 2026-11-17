Laut Yahoo Finance verkaufen Fonds vor dem Anthropic-Börsengang, der bis zu rund 64 Milliarden US-Dollar einbringen könnte, gezielt Software-Aktien, um Kapital freizumachen. Salesforce verliert fast zehn Prozent, ServiceNow, Workday und HubSpot geben ebenfalls deutlich nach. IBM ist zwar kein klassischer Anbieter von Software-Lizenzen pro Nutzer, erwirtschaftet aber einen großen Teil seines Geschäfts mit Software und IT-Beratung – zwei Feldern, in die KI-Anbieter vordringen. An Tagen wie heute unterscheidet der Markt offenbar kaum zwischen diesen Geschäftsmodellen.