Charttechnisch ist die Lage klar. Die Durchschnittskurse der letzten 20 und 50 Handelstage verlaufen bei etwa 240 Dollar. Der Schlusskurs liegt rund drei Prozent darunter (eigene Rechnung). Erst darüber würde sich das Bild aufhellen. Fundamental bleibt der Konzern zweigeteilt: Software und Großrechner wachsen, die Beratungssparte tritt auf der Stelle. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 4,7 Prozent auf 17,1 Milliarden Dollar. Seit einer Enttäuschung im Juli prüfen mehrere Anwaltskanzleien, ob die Angaben zur Auftragslage korrekt waren.