Glatte 233 Dollar stehen am Ende auf der Kurstafel. Die IBM Aktie beendet den Montag 3,81 Prozent über dem Freitagsschluss von 224,44 Dollar und landet in der Gewinnerliste des Dow Jones auf Platz acht. Am Nachmittag hatte das Plus bei gut drei Prozent gelegen. Für ein Papier, das seit Anfang Juni fast ein Drittel seines Werts verloren hat, ist das ein Lebenszeichen, mehr noch nicht.
IBM Aktie: Plus 3,8 Prozent – Big Blue schafft es in die Top 10, die 240-Dollar-Hürde bleibt stehen
Die IBM Aktie schließt am Montag 3,81 Prozent höher bei 233,00 Dollar und zählt zu den zehn größten Gewinnern im Dow Jones. Der Traditionskonzern arbeitet bei Quantencomputern mit Nvidia zusammen. Die eigenen Baustellen sind damit nicht gelöst.
Die Verbindung
Warum die IBM Aktie auf Nvidia reagiert
IBM und Nvidia verbindet seit dem 16. November ein gemeinsames Projekt. Zusammen mit dem US-Forschungszentrum Fermilab wollen beide eine Plattform aufbauen, die klassische Rechner mit Quantencomputern verzahnt. Die Führungskrise bei Nvidia hatte Zweifel geweckt, wie verlässlich solche Partnerschaften sind. Mit der Rückkehr von Jensen Huang ist dieses Fragezeichen kleiner geworden. Dazu kommt die allgemeine Erholung der Technologiewerte, von der auch IBM profitiert.
Die Hürde
Bis 240 Dollar fehlen noch drei Prozent
Charttechnisch ist die Lage klar. Die Durchschnittskurse der letzten 20 und 50 Handelstage verlaufen bei etwa 240 Dollar. Der Schlusskurs liegt rund drei Prozent darunter (eigene Rechnung). Erst darüber würde sich das Bild aufhellen. Fundamental bleibt der Konzern zweigeteilt: Software und Großrechner wachsen, die Beratungssparte tritt auf der Stelle. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 4,7 Prozent auf 17,1 Milliarden Dollar. Seit einer Enttäuschung im Juli prüfen mehrere Anwaltskanzleien, ob die Angaben zur Auftragslage korrekt waren.
Einordnung der Redaktion: Die IBM Aktie ist heute mit dem Markt gestiegen und etwas stärker als der Dow. Das Minus seit Jahresbeginn beträgt weiterhin rund 19 Prozent (eigene Rechnung). Ob aus dem Lebenszeichen eine Wende wird, entscheidet sich an zwei Stellen: kurzfristig an der Marke von 240 Dollar, grundsätzlich an den Quartalszahlen im Januar und der Frage, ob die Beratung wieder wächst.
FAQ
Häufige Fragen zur IBM Aktie
Wie hat die IBM Aktie heute geschlossen?
Bei 233,00 Dollar, 3,81 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag.
Was verbindet IBM mit Nvidia?
Beide arbeiten seit November 2026 mit dem Forschungszentrum Fermilab an einer Plattform für modulare Quantencomputer.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der IBM Aktie?
ISIN US4592001014, WKN 851399. Handelssymbol an der NYSE: IBM. Handelssymbol an deutschen Börsen: IBM.
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