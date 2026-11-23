IBM Aktie: Plus 3 Prozent nach 31 Prozent Absturz - Kann Nvidias Comeback auch Big Blue retten?

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 16:21 3 Min.

Seit Juni hat die IBM Aktie fast ein Drittel ihres Werts verloren. Am Montag gehört sie mit plus 3,1 Prozent auf 231 Dollar zu den Gewinnern im Dow Jones. Der Konzern hat gerade erst eine Quanten-Partnerschaft mit Nvidia geschlossen, kämpft aber mit einer lahmenden Beratungssparte und prüfenden Anwälten. Was jetzt für und gegen Big Blue spricht.

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Für Aktionäre von IBM war 2026 bisher ein Jahr zum Vergessen. Seit dem 2. Juni ist der Kurs um rund 31 Prozent gefallen. Am Montag gibt es ein Lebenszeichen. Die IBM Aktie (ISIN: US4592001014, FSE: IBM, NYSE: IBM) steht um 16:06 Uhr deutscher Zeit bei 231,30 Dollar, 3,06 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag bei 224,44 Dollar. Damit gehört der Traditionskonzern zu den zehn stärksten Werten im Dow Jones. Die Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia hat die Stimmung im gesamten Technologiesektor gedreht. IBM Aktie, 16:06 Uhr MEZ 231,30 $ Plus gegenüber Freitag +3,06% Kursverlust seit dem 2. Juni -31% Umsatz im dritten Quartal 17,1 Mrd. $ Quelle : comdirect/Société Générale, Morningstar, 24/7 Wall St.; Stand 23. November 2026 Die Verbindung IBM und Nvidia bauen gemeinsam an Quantenrechnern Dass IBM auf die Nvidia-Nachricht reagiert, hat auch einen sachlichen Grund. Erst am 16. November kündigten IBM, Nvidia und das US-Forschungszentrum Fermilab eine gemeinsame Plattform an. Sie soll die Entwicklung modularer Quantencomputer beschleunigen und klassische Rechner mit Quantenrechnern verzahnen. Die Führungskrise bei Nvidia hatte Fragen aufgeworfen, wie verlässlich solche Partnerschaften sind. Drei Tage später meldete die kanadische Bank of Montreal, sie habe mit IBM-Quantenrechnern einen praktischen Nutzen nachgewiesen. An der Börse verpufften beide Meldungen im Ausverkauf. Die Baustellen Starke Software, schwache Beratung Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 4,7 Prozent auf 17,1 Milliarden Dollar, der operative Gewinn je Aktie um 11 Prozent auf 2,95 Dollar. Die Softwaresparte wächst, das Geschäft mit Großrechnern ebenfalls. Das Sorgenkind ist die Beratung, die kaum vom Fleck kommt. Im Juli enttäuschte IBM mit seinen Zahlen, seitdem prüfen mehrere Anwaltskanzleien, ob die Angaben zur Auftragslage korrekt waren. Auch nach dem heutigen Plus liegt die IBM Aktie rund 20 Prozent unter dem Stand vom Jahresbeginn (eigene Rechnung). Die Durchschnittskurse der letzten 20 und 50 Tage verlaufen bei etwa 240 Dollar. Was für die IBM Aktie spricht Software und Großrechner wachsen

Quanten-Partnerschaft mit Nvidia und Fermilab

Gewinn je Aktie im Quartal um 11 Prozent gestiegen

Kurs nach 31 Prozent Rückgang deutlich günstiger Was Anleger bedenken sollten Beratungssparte wächst kaum

Kanzleien prüfen Angaben zur Vertriebspipeline

Kurs unter den Durchschnitten bei 240 Dollar

Nächste Bewährungsprobe mit den Zahlen im Januar Einordnung der Redaktion: Die IBM Aktie steigt heute, weil alle Tech-Werte steigen. Die eigenen Probleme löst das nicht. IBM hat sich in fünf Jahren vom Großrechner-Konzern zum Softwarehaus gewandelt, und wer damals einstieg, hat sein Geld trotz des jüngsten Rückgangs mehr als verdoppelt. Das Jahr 2026 hat aber gezeigt, wie empfindlich der Kurs reagiert, wenn die Beratung schwächelt. Ob der Boden gefunden ist, entscheidet sich mit den Zahlen im Januar. Bis dahin ist die Marke von 240 Dollar die erste Hürde. FAQ Häufige Fragen zur IBM Aktie Warum steigt die IBM Aktie heute?

Nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze erholen sich die Technologiewerte. IBM arbeitet bei Quantencomputern mit Nvidia zusammen. Wie stark ist die IBM Aktie 2026 gefallen?

Seit dem 2. Juni 2026 hat sie rund 31 Prozent verloren, seit Jahresbeginn etwa ein Fünftel. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die IBM Aktie?

ISIN US4592001014, WKN 851399, Handelssymbol IBM (Deutschland), US-Handelssymbol IBM (NYSE).

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