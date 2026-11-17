Q3 26: IBM habe den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 5% auf USD 17,1 Mrd. gesteigert und damit die Konsensschätzungen von USD 16,8 Mrd. übertroffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei um 11% auf USD 2,95 gewachsen und habe damit ebenso über den Erwartungen der Analyst:innen in Höhe von USD 2,86 gelegen. Auf Segmentebene habe insbesondere Software mit einem währungsbereinigten Wachstum von 9% auf USD 7,8 Mrd. überzeugt. Diesbezügliche Markterwartungen hätten sich auf lediglich USD 7,6 Mrd. belaufen. Innerhalb des Segments sei Red Hat um 11% und das Subsegment rund um Transaktionsverarbeitungssoftware um 10% gewachsen, sodass durchaus von einer Erholung nach dem schwachen zweiten Quartal gesprochen werden könne. CFO James Kavanaugh zufolge sei rund ein Viertel dieser Umsätze auf Geschäfte entfallen, die aus dem zweiten Quartal zeitlich nach hinten gerückt gewesen seien. Die übrigen 75% hätten Neugeschäft dargestellt. Auch Infrastructure habe von nachgeholten Geschäftsabschlüssen sowie dem stärkeren Geschäft mit Servern und Speichersystemen bzw. Distributed Infrastructure (währungsbereinigt +32%) profitiert. Dadurch habe der Umsatz währungsbereinigt um 5% auf USD 3,7 Mrd. gesteigert und der Umsatzrückgang bei Z-Mainframes in Höhe von 19% mehr als ausgeglichen werden können. Consulting habe sich mit einem währungsbereinigten Wachstum von 2% auf USD 5,3 Mrd. hingegen schwächer als erwartet entwickelt (Konsens: USD 5,4 Mrd.).