Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die IBM-Aktie (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker: IBM) unter die Lupe.
IBM Aktie: Aufatmen nach Q2-Schreck
Stahl erhöht das IBM-Kursziel auf 270 USD und bestätigt seine Kaufempfehlung – stärkeres Softwaregeschäft sowie Fortschritte bei KI und Quantencomputing stützen den Optimismus.
Q3 26: IBM habe den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 5% auf USD 17,1 Mrd. gesteigert und damit die Konsensschätzungen von USD 16,8 Mrd. übertroffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei um 11% auf USD 2,95 gewachsen und habe damit ebenso über den Erwartungen der Analyst:innen in Höhe von USD 2,86 gelegen. Auf Segmentebene habe insbesondere Software mit einem währungsbereinigten Wachstum von 9% auf USD 7,8 Mrd. überzeugt. Diesbezügliche Markterwartungen hätten sich auf lediglich USD 7,6 Mrd. belaufen. Innerhalb des Segments sei Red Hat um 11% und das Subsegment rund um Transaktionsverarbeitungssoftware um 10% gewachsen, sodass durchaus von einer Erholung nach dem schwachen zweiten Quartal gesprochen werden könne. CFO James Kavanaugh zufolge sei rund ein Viertel dieser Umsätze auf Geschäfte entfallen, die aus dem zweiten Quartal zeitlich nach hinten gerückt gewesen seien. Die übrigen 75% hätten Neugeschäft dargestellt. Auch Infrastructure habe von nachgeholten Geschäftsabschlüssen sowie dem stärkeren Geschäft mit Servern und Speichersystemen bzw. Distributed Infrastructure (währungsbereinigt +32%) profitiert. Dadurch habe der Umsatz währungsbereinigt um 5% auf USD 3,7 Mrd. gesteigert und der Umsatzrückgang bei Z-Mainframes in Höhe von 19% mehr als ausgeglichen werden können. Consulting habe sich mit einem währungsbereinigten Wachstum von 2% auf USD 5,3 Mrd. hingegen schwächer als erwartet entwickelt (Konsens: USD 5,4 Mrd.).
IBM passe sein Produktportfolio kontinuierlich an die wachsende Bedeutung Künstlicher Intelligenz in Unternehmen an. Eine zentrale Rolle spiele dabei die Hybrid-Cloud-Plattform Red Hat OpenShift, über die unter anderem watsonx sowie weitere KI- und Datenanwendungen bereitgestellt werden könnten. Zum wachsenden KI-Portfolio zähle seit 2026 zudem der für einen Unternehmenswert von USD 11 Mrd. übernommene Dateninfrastrukturanbieter Confluent, dessen Echtzeit-Datenströme den produktiven Einsatz von KI-Modellen und -Agenten unterstützen sollten. Ergänzt werde dieses Angebot durch HashiCorp, das Lösungen für die automatisierte Bereitstellung, Absicherung und Verwaltung hybrider IT-Infrastrukturen anbiete. Mit der jüngsten Übernahme von AuthMind stärke IBM diesen Bereich bei der Registrierung, Autorisierung und laufenden Überwachung von KI-Agenten. Wenngleich die Akquisition kurzfristig wohl nur einen geringen Umsatzbeitrag leisten werde, werde das Unternehmen damit in einem zunehmend wichtigen Sicherheitsbereich aktiv. Insgesamt positioniere sich IBM somit weniger als Entwickler der leistungsfähigsten KI-Modelle, sondern als Anbieter der Daten-, Cloud- und Sicherheitsinfrastruktur für deren kontrollierten Einsatz in Unternehmen. Mit der zunehmenden Verbreitung autonomer KI-Agenten könnte sich dieser Fokus langfristig als Wettbewerbsvorteil erweisen.
Angesichts der wieder robusteren Entwicklung im Softwaresegment hätten die unmittelbaren Sorgen hinsichtlich KI-Disruption fürs Erste etwas abgeschwächt werden können. Die befürchtete Verdrängung traditioneller Unternehmenssoftware durch KI-Agenten oder "Vibe Coding" sei in den Zahlen somit bislang kaum erkennbar. Aufgrund seiner tiefen Verankerung in geschäftskritischen Daten-, Transaktions- und Finanzprozessen sehe Stahl IBM auch langfristig besser geschützt als viele klassische Softwareanbieter. Demgegenüber könnten die schwächer als erwarteten Consulting-Umsätze darauf hindeuten, dass Unternehmen ähnlich wie im zweiten Quartal weiterhin finanzielle Mittel verstärkt in KI-Infrastruktur und Speicherkapazitäten umleiten würden. Der Bereich zeige damit durchaus Anzeichen dafür, dass KI andere Teile der IT-Ausgaben zumindest temporär verdrängen könne, weshalb seine weitere Entwicklung in den kommenden Quartalen kritisch zu beobachten sei.
Im Jahr 2029 wolle IBM mit "Starling" den nach eigenen Angaben weltweit ersten großskaligen fehlertoleranten Quantencomputer bereitstellen. Dieser solle mit 200 logischen Qubits bis zu 100 Mio. Quantenoperationen ausführen und damit wesentlich komplexere Berechnungen als heutige, noch stark fehleranfällige Systeme ermöglichen. Das von Gartner derzeit als "Company to Beat" im Quantencomputing bezeichnete Unternehmen habe dafür Investitionen von mehr als USD 10 Mrd. innerhalb von fünf Jahren angekündigt. Fortschritte habe IBM zuletzt mit dem deutlich schnelleren Nighthawk r2-Prozessor sowie bei wesentlichen Komponenten der für Starling benötigten Fehlerkorrektur erzielt. Zusätzliche Unterstützung erfahre das Programm durch die zu IBM gehörende Quantenchip-Foundry Anderon, die jeweils USD 1 Mrd. von der US-Regierung und von IBM erhalte und bereits mit der Produktion erster Quantenwafer begonnen habe. Wenngleich ein breiter kommerzieller Einsatz fehlertoleranter Quantencomputer weiterhin nicht absehbar sei, würden die Fortschritte die technologische Führungsposition des Unternehmens unterstreichen und könnten bei weiteren Meilensteinen als Kurstreiber fungieren.
Obwohl die Kursreaktion auf die soliden Quartalszahlen verhalten ausgefallen sei, habe sich die IBM-Aktie seit dem Einbruch nach den Q2-Ergebnissen wieder deutlich erholt. Da sich zugleich die Aufwärtsrevisionen der Gewinnschätzungen abgeschwächt hätten und für die kommenden Jahre niedrigere Gewinnwachstumsraten erwartet würden, handle die Aktie erneut auf einem anspruchsvolleren Bewertungsniveau. Gegenüber den langfristigen historischen Preis- und EV-Multiples sowie im Vergleich zur Branche und zum Gesamtmarkt würden somit überwiegend Aufschläge bestehen. Ein anderes Bild ergebe sich bei einer Betrachtung der vergangenen drei Jahre, in denen IBM aufgrund des stärkeren Softwarefokus, der wachsenden Bedeutung von Red Hat und der KI-Positionierung strukturell neu bewertet worden sei. Gegenüber diesem Zeitraum weise die Aktie teilweise deutliche Abschläge auf. Wenngleich der kürzere Vergleichszeitraum nichts an den rückläufigen Gewinnwachstumserwartungen ändere, deute er darauf hin, dass das Kurspotenzial noch nicht vollständig ausgeschöpft sein könnte.
Ausblick: Für das Gesamtjahr 2026 prognostiziere IBM weiterhin einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 4% bis 5%. Der Bereich Software solle nun jedoch um 7% bis 8% wachsen, nach zuvor 6% bis 8%. Der freie Cashflow dürfte zudem um mehr als USD 1 Mrd. steigen. Zuletzt sei lediglich ein Anstieg von rund USD 1 Mrd. prognostiziert worden.
Nach dem verkorksten zweiten Geschäftsquartal habe sich IBM in Q3 mit einem überaus soliden Zahlenwerk zurückgemeldet. Wenngleich die Sorgen vor einer erneuten Abschwächung des wichtigen Softwaresegments damit zunächst nachgelassen hätten, habe sich Consulting bei Investor:innen zum primären Sorgenkind hinsichtlich einer möglichen KI-Disruption entwickelt. Die entsprechenden Sorgen seien kurzfristig angesichts der derzeit stark auf KI-Infrastruktur ausgerichteten IT-Ausgaben durchaus berechtigt. IBM ergreife jedoch bereichsübergreifend zahlreiche Maßnahmen, um sich nicht nur gegen mögliche negative Auswirkungen von KI zu schützen, sondern selbst von der Entwicklung zu profitieren. Neben seinen Lösungen für Daten-, Cloud- und Sicherheitsinfrastruktur zähle der Konzern zudem zu den vielversprechendsten Unternehmen im Quantencomputing. Dieses dürfte in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen, finde aber bereits heute zunehmend Beachtung an den Kapitalmärkten.
Angesichts der Erholung im Softwaregeschäft, des verbesserten Ausblicks und der Fortschritte bei KI und Quantencomputing erhöhe Stahl sein Kursziel von USD 240 auf USD 270 und bestätige seine KAUF-Empfehlung. Das Kursziel basiere auf einem relativen Bewertungsansatz, der eine historisch angemessene Bewertung im Vergleich zur eigenen drei- und fünfjährigen Historie sowie zum Gesamtmarkt und zum Sektor berücksichtige. (Analyse vom 17.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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