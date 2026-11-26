Der größte Autobauer Südkoreas findet keinen Halt. Die Hyundai Motor Aktie fiel am Donnerstag um 3,90 Prozent auf 259.000 Won und gehört zu den KOSPI 100 Verlierern des Tages. Sie schloss fast am Tagestief von 258.000 Won, nachdem sie am Morgen noch bis 275.500 Won gestiegen war. Ein konkreter Auslöser fehlte. Die Aktie setzt einen Abstieg fort, der seit dem Sommer anhält.
Hyundai Motor Aktie: KOSPI 100 Verlierer mit minus 3,9 Prozent – zwei Drittel unter dem Rekord, und der Boden hält nicht
Die Hyundai Motor Aktie fällt um 3,90 Prozent auf 259.000 Won und zählt zu den KOSPI 100 Verlierern des Tages. Autowerte ziehen den Index in Seoul nach unten. Seit dem Rekord vom Juni hat der Autobauer rund zwei Drittel seines Börsenwerts verloren. Die Gründe reichen von China bis zur Robotik.
Der Handelstag
Autowerte drehen den ganzen Markt
Der KOSPI lag am Vormittag mehr als 2 Prozent im Plus. Dass davon am Ende nur 0,29 Prozent blieben, lag auch an den Autoaktien. Je größer ihre Verluste wurden, desto mehr bröckelte der Index. Der Sektor Transportausrüstung verlor 2,72 Prozent, Kia 2,40 Prozent, der Zulieferer Hyundai Mobis 5,72 Prozent.
Koreanische Medien fanden keine Meldung, die den Rückgang erklärt. Das US-Handelsbüro nannte Südkorea zwar in einer neuen Zollliste, die bestehende Obergrenze von 15 Prozent bleibt nach Berichten aber erhalten. Näher liegt eine andere Erklärung: Am Dienstag war die Hyundai Motor Aktie mit dem Gesamtmarkt um rund 11 Prozent gestiegen. Seither geben Anleger die Gewinne Stück für Stück zurück.
Der Hintergrund
Vom Roboter-Liebling zum Sorgenkind
Im Frühjahr feierte die Börse Hyundai als Gewinner des Robotik-Booms. Die Tochter Boston Dynamics baut humanoide Roboter, der Kurs stieg bis zum 1. Juni auf 783.000 Won. Seither hat der KOSPI 100 Verlierer rund zwei Drittel seines Werts eingebüßt und notiert unter dem Stand vom Jahresanfang.
Nach einer Analyse des Magazins Insight kommen drei Dinge zusammen. Erstens das Kerngeschäft: Im dritten Quartal verkaufte Hyundai weltweit 920.710 Fahrzeuge, 11,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank um 3,4 Prozent, es war der erste Rückgang seit rund sechs Jahren. Hyundai verwies auf weniger Arbeitstage, einen Streik und schwächere Nachfrage. Zweitens der Heimatmarkt: Von Januar bis Oktober fielen die Verkäufe in Südkorea um 15,6 Prozent, während der chinesische Hersteller BYD seine Zulassungen fast versechsfachte. Drittens die Robotik: Ein Börsengang von Boston Dynamics könnte sich in die zweite Jahreshälfte 2027 verschieben.
Sinkender Absatz
Weniger verkaufte Autos im In- und Ausland.
Konkurrenz aus China
BYD und Tesla gewinnen in Südkorea schnell Kunden.
Gesenkte Schätzungen
Analysten haben ihre Gewinnprognosen für 2026 zuletzt um 8,5 Prozent reduziert.
Beide Aktien werden an der Korea Exchange gehandelt und sind im KOSPI 100 enthalten.
Häufige Fragen zur Hyundai Motor Aktie
Warum ist die Hyundai Motor Aktie KOSPI 100 Verlierer des Tages?
Autowerte fielen in Seoul geschlossen, ein konkreter Auslöser wurde nicht genannt. Die Aktie verlor 3,90 Prozent auf 259.000 Won.
Wie weit ist die Aktie vom Rekord entfernt?
Rund zwei Drittel. Das Rekordhoch vom 1. Juni 2026 lag bei 783.000 Won.
Wie laufen die Geschäfte?
Im dritten Quartal sank der weltweite Absatz um 11,3 Prozent, der Umsatz um 3,4 Prozent.
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