Der KOSPI lag am Vormittag mehr als 2 Prozent im Plus. Dass davon am Ende nur 0,29 Prozent blieben, lag auch an den Autoaktien. Je größer ihre Verluste wurden, desto mehr bröckelte der Index. Der Sektor Transportausrüstung verlor 2,72 Prozent, Kia 2,40 Prozent, der Zulieferer Hyundai Mobis 5,72 Prozent.

Koreanische Medien fanden keine Meldung, die den Rückgang erklärt. Das US-Handelsbüro nannte Südkorea zwar in einer neuen Zollliste, die bestehende Obergrenze von 15 Prozent bleibt nach Berichten aber erhalten. Näher liegt eine andere Erklärung: Am Dienstag war die Hyundai Motor Aktie mit dem Gesamtmarkt um rund 11 Prozent gestiegen. Seither geben Anleger die Gewinne Stück für Stück zurück.