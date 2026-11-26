Die Woche der Hyundai AutoEver Aktie liest sich wie eine Fieberkurve. Am Montag schloss sie bei 279.000 Won. Am Dienstag folgte der Sprung um 29,93 Prozent auf 362.500 Won, als die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang Technologiewerte in Seoul beflügelte. Am Mittwoch hielt sich das Papier bei 364.000 Won, obwohl der KOSPI um 6,16 Prozent einbrach. Am Donnerstag folgte der Rücksetzer.

Wer am Montag gekauft hatte, lag am Mittwochabend rund 30 Prozent vorn. In einem Markt, der täglich um mehrere Prozent schwankt, ist das ein Gewinn, den viele sichern. Dazu kam der Gegenwind aus der eigenen Gruppe: Hyundai Motor verlor 3,90 Prozent, Hyundai Mobis 5,72 Prozent, der Sektor Transportausrüstung 2,72 Prozent.