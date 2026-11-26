Erst die Rakete, dann die Schwerkraft. Die Hyundai AutoEver Aktie fiel am Donnerstag um 4,12 Prozent auf 349.000 Won und gehört zu den KOSPI 100 Verlierern des Tages. Am Morgen hatte der Kurs noch deutlich im Plus gelegen und zeitweise mehr als 378.000 Won erreicht. Dann setzten Verkäufe ein. Zwei Tage zuvor war das Papier um das an der koreanischen Börse erlaubte Maximum von 30 Prozent gestiegen.
Hyundai AutoEver Aktie: KOSPI 100 Verlierer – zwei Tage nach dem 30-Prozent-Sprung kassieren Anleger ab
Die Hyundai AutoEver Aktie fällt um 4,12 Prozent und zählt zu den KOSPI 100 Verlierern des Tages. Am Dienstag war die Softwaretochter der Hyundai-Gruppe bis zum Tageslimit gestiegen. Nun nehmen Anleger Gewinne mit, und die Schwäche der Autowerte kommt hinzu.
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Die Gründe
Gewinnmitnahmen nach einer wilden Woche
Die Woche der Hyundai AutoEver Aktie liest sich wie eine Fieberkurve. Am Montag schloss sie bei 279.000 Won. Am Dienstag folgte der Sprung um 29,93 Prozent auf 362.500 Won, als die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang Technologiewerte in Seoul beflügelte. Am Mittwoch hielt sich das Papier bei 364.000 Won, obwohl der KOSPI um 6,16 Prozent einbrach. Am Donnerstag folgte der Rücksetzer.
Wer am Montag gekauft hatte, lag am Mittwochabend rund 30 Prozent vorn. In einem Markt, der täglich um mehrere Prozent schwankt, ist das ein Gewinn, den viele sichern. Dazu kam der Gegenwind aus der eigenen Gruppe: Hyundai Motor verlor 3,90 Prozent, Hyundai Mobis 5,72 Prozent, der Sektor Transportausrüstung 2,72 Prozent.
Der Hintergrund
Vom Liebling zum größten Absteiger der Gruppe
Hyundai AutoEver entwickelt Software für die Fahrzeuge und Fabriken des Hyundai-Konzerns. Anleger sahen in dem Unternehmen lange einen Gewinner zweier Trends: des softwaregesteuerten Autos und der Robotik, die Hyundai mit seiner Tochter Boston Dynamics vorantreibt. Der Kurs stieg bis auf 1.066.000 Won.
Dann kippte die Stimmung. Nach einer Auswertung des Magazins Insight verlor der KOSPI 100 Verlierer bis zum Montag 73,8 Prozent vom Hoch, mehr als jedes andere Unternehmen der Gruppe. Die Gründe: Die Hoffnungen auf das Robotergeschäft haben nachgelassen, ein Börsengang von Boston Dynamics könnte sich in die zweite Jahreshälfte 2027 verschieben, und Hyundai gilt beim autonomen Fahren als Nachzügler. Im dritten Quartal stieg der Umsatz von Hyundai AutoEver, der operative Gewinn sank jedoch.
Gewinnmitnahmen
Nach 30 Prozent Plus in zwei Tagen sichern Anleger Kursgewinne.
Schwache Mutter
Hyundai Motor verkauft weniger Autos und steht im Heimatmarkt unter Druck.
Robotik verzögert sich
Der erhoffte Schub durch Boston Dynamics lässt auf sich warten.
Alle drei Aktien werden an der Korea Exchange gehandelt und sind im KOSPI 100 enthalten.
Häufige Fragen zur Hyundai AutoEver Aktie
Warum ist die Hyundai AutoEver Aktie KOSPI 100 Verlierer des Tages?
Nach dem Kurssprung von fast 30 Prozent am Dienstag nahmen Anleger Gewinne mit, und Autowerte waren insgesamt schwach. Die Aktie fiel um 4,12 Prozent auf 349.000 Won.
Was macht Hyundai AutoEver?
Das Unternehmen entwickelt Software und IT-Systeme für die Fahrzeuge und Werke der Hyundai-Gruppe.
Wie weit ist die Aktie vom Hoch entfernt?
Sehr weit. Das Hoch dieses Jahres lag bei 1.066.000 Won.
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