Die Hypoport Aktie hat einen bemerkenswerten Herbst hinter sich. Seit den vorläufigen Quartalszahlen Ende Oktober ist das Papier um mehr als ein Drittel gestiegen, in dieser Woche kamen weitere 6,71 Prozent hinzu – Platz sieben unter den SDAX-Gewinnern. Dabei fiel die Aktie am Montag, dem Tag der endgültigen Zahlen, zunächst noch um 2,5 Prozent. Danach setzte sich die Erholung fort. Doch der Blick auf die lange Frist ernüchtert: Über fünf Jahre steht ein Minus von 83 Prozent. Unsere Hypoport Aktienanalyse zeigt, ob jetzt das Comeback beginnt – und was die Hypoport Aktienprognose bestimmt.
Hypoport Aktie: Gewinn je Aktie plus 30 Prozent, Kurs 80 Prozent unter dem Rekord – Aktienanalyse: Beginnt das Comeback?
Plus 6,71 Prozent in einer Woche, plus 34,70 Prozent in einem Monat: Die Hypoport Aktie zählt zu den Gewinnern im SDAX. Der Berliner Plattformbetreiber für Immobilienfinanzierungen steigert das operative Ergebnis kräftig und baut die digitale Wohnungsverwaltung aus. Doch die Aktie liegt noch immer mehr als 80 Prozent unter dem Niveau von vor fünf Jahren. Unsere Hypoport Aktienanalyse zeigt, ob jetzt die Wende kommt und was die Hypoport Aktienprognose bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hypoport SE
- Sitz
- Berlin
- Ticker
- HYQ (Xetra)
- Index
- SDAX
- Kurs
- rund 91 Euro
- Börsenwert
- rund 0,6 Milliarden Euro
- Kernplattform
- Europace
- Geschäft
- Kredit-, Immobilien- und Versicherungsplattformen
Stand: 13.11.2026, Kurs gerundet, eigene Rechnung; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung
Das Geschäftsmodell
Die Plattform hinter der Baufinanzierung: wie Hypoport verdient
Wer in Deutschland eine Baufinanzierung über einen Vermittler abschließt, landet mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Europace. Über die Plattform von Hypoport vergleichen Berater die Angebote Hunderter Banken und wickeln den Kredit ab. In den ersten neun Monaten 2026 lag das Transaktionsvolumen für Immobilienfinanzierungen mit 57,34 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau – in einem rückläufigen Markt ein Achtungserfolg. Daneben baut Hypoport Plattformen für die Wohnungswirtschaft aus: Bei der digitalen Wohnungsverwaltung standen zuletzt 801.000 Einheiten unter Vertrag, 31 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Die Quartalszahlen
Ergebnis wächst schneller als der Umsatz: der Hebel greift
Für jede Hypoport Aktienanalyse zentral: Die Plattform beginnt, ihre Größe in Gewinn umzumünzen.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 4 Prozent auf 160,2 Millionen Euro, der Rohertrag auf rund 70 Millionen Euro. Das EBIT kletterte dagegen um 42 Prozent auf 10,8 Millionen Euro. Je Aktie verdiente Hypoport 1,02 Euro nach 0,76 Euro. Nach neun Monaten stehen 479,5 Millionen Euro Umsatz, 207 Millionen Euro Rohertrag und ein EBIT von 30,1 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie wuchs um 30 Prozent auf 2,98 Euro. Hypoport bestätigte die Prognose: einen Rohertrag von mindestens 280 Millionen Euro und ein EBIT von 40 bis 55 Millionen Euro.
Hypoport: Gewinn je Aktie nach neun Monaten
Euro
Quelle: Hypoport, Quartalsmitteilung vom 9. November 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Gewinn je Aktie
|9M 2025
|2,30
|9M 2026
|2,98
Die Bewertung
Vom Börsenliebling zum Sanierungsfall – und zurück?
Vor fünf Jahren war die Hypoport Aktie einer der großen Wachstumsstars am deutschen Markt. Der Zinsanstieg ließ das Baufinanzierungsgeschäft einbrechen, die Aktie verlor mehr als vier Fünftel ihres Werts. Heute kostet sie rund 91 Euro. Hochgerechnet auf einen Jahresgewinn von rund 4 Euro je Aktie ergibt sich nach eigener Rechnung ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 23 – ein Aufschlag, den der Markt nur für eine Plattform mit Wachstumsperspektive zahlt. Deutsche Bank Research bleibt nach den Zahlen positiv: Hypoport werde weiterhin gut geführt, die Bank sieht deutliches Kurspotenzial. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Hypoport Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Plattform skaliert
Das EBIT landet im oberen Teil der Spanne, die Wohnungswirtschaft wächst weiter. Dann könnte die Aktie die Erholung fortsetzen und an die Kurse von vor einem Jahr anknüpfen.
Szenario 2: Verschnaufpause
Nach mehr als einem Drittel Plus in einem Monat nehmen Anleger Gewinne mit. Die Aktie pendelt zwischen 80 und 95 Euro.
Szenario 3: Der Immobilienmarkt bremst
Höhere Zinsen drücken das Finanzierungsvolumen. Dann droht ein Rückfall auf die Niveaus vor der Rally.
Häufige Fragen zur Hypoport Aktienanalyse
Warum ist die Hypoport Aktie SDAX-Gewinner der Woche?
Hypoport bestätigte mit den Quartalszahlen am 9. November ein kräftiges Ergebniswachstum und seine Jahresziele. Die Aktie setzte ihre Erholung fort und stieg in der Woche um 6,71 Prozent.
Was ist Europace?
Die Kreditplattform von Hypoport, über die Vermittler Baufinanzierungen zahlreicher Banken vergleichen und abschließen.
Was erwartet Hypoport für 2026?
Einen Rohertrag von mindestens 280 Millionen Euro und ein EBIT von 40 bis 55 Millionen Euro.
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