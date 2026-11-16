Hypoport Aktie: Gewinn je Aktie plus 30 Prozent, Kurs 80 Prozent unter dem Rekord – Aktienanalyse: Beginnt das Comeback?

Vor fünf Jahren war die Hypoport Aktie einer der großen Wachstumsstars am deutschen Markt. Der Zinsanstieg ließ das Baufinanzierungsgeschäft einbrechen, die Aktie verlor mehr als vier Fünftel ihres Werts. Heute kostet sie rund 91 Euro. Hochgerechnet auf einen Jahresgewinn von rund 4 Euro je Aktie ergibt sich nach eigener Rechnung ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 23 – ein Aufschlag, den der Markt nur für eine Plattform mit Wachstumsperspektive zahlt. Deutsche Bank Research bleibt nach den Zahlen positiv: Hypoport werde weiterhin gut geführt, die Bank sieht deutliches Kurspotenzial. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.