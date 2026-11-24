Oracle gilt als einer der größten Cloud-Kunden von Nvidia und gewann am Montag zeitweise fast 16 Prozent. Unsere Lesart der Unterschiede: Je stärker ein Konzern auf Nvidia angewiesen ist, desto größer war die Erleichterung. Alphabet entwickelt eigene KI-Chips und stieg dennoch um 6,3 Prozent, weil die Aktie zuvor bis nahe an ihr 52-Wochen-Tief gefallen war. Microsoft eröffnete bei 506 Dollar und schloss bei 492,78 Dollar, der Gewinn schmolz im Tagesverlauf. Der Kurs von Meta am Montag liegt uns nicht vor. Ein prominenter Skeptiker meldete sich ebenfalls: Der Investor Michael Burry erklärte, er würde bei 200 Dollar wieder auf fallende Nvidia-Kurse setzen.