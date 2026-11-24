Sie sind die größten Kunden von Nvidia und die größten Bauherren der Geschichte. Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon und Oracle haben zusammen Hunderte Milliarden Dollar in Rechenzentren gesteckt, die ohne Nvidia-Chips leere Hallen wären. Als Jensen Huang zurücktrat, wackelte diese Wette. Seine Rückkehr am Montag ließ die Kurse steigen, aber höchst unterschiedlich: Die Oracle Aktie gewann zweistellig, die Alphabet Aktie 6,3 Prozent, die Amazon Aktie 3,5 Prozent und die Microsoft Aktie 1,7 Prozent.
Hyperscaler Aktien: 237 Milliarden Dollar in einem Quartal – Huangs Rückkehr rettet die größte Wette der Welt
Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon und Oracle stecken Hunderte Milliarden in KI-Rechenzentren, die auf Nvidia-Chips laufen. Nach der Rückkehr von Jensen Huang stieg die Oracle Aktie zweistellig, Alphabet gewann 6,3 Prozent. Die Microsoft Aktie legte nur 1,7 Prozent zu. Was die Unterschiede verraten.
Die Wette
Mehr Geld für Hallen als aus dem Geschäft kommt
Die Dimension ist ohne Beispiel. Die großen Cloud-Konzerne haben zuletzt 237 Milliarden Dollar in einem einzigen Quartal investiert. Amazon allein kam auf 77,3 Milliarden Dollar, 120 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, und peilt für 2026 rund 220 Milliarden Dollar an. Der Preis dafür steht in der Kasse: Der freie Mittelzufluss von Amazon lag über zwölf Monate bei minus 42,4 Milliarden Dollar. Die Konzerne geben also mehr für Rechenzentren aus, als ihr Geschäft abwirft. Diese Rechnung geht nur auf, wenn die Chips pünktlich kommen und die Nachfrage hält.
Die Reaktion
Wer am meisten an Nvidia hängt, steigt am stärksten
Oracle gilt als einer der größten Cloud-Kunden von Nvidia und gewann am Montag zeitweise fast 16 Prozent. Unsere Lesart der Unterschiede: Je stärker ein Konzern auf Nvidia angewiesen ist, desto größer war die Erleichterung. Alphabet entwickelt eigene KI-Chips und stieg dennoch um 6,3 Prozent, weil die Aktie zuvor bis nahe an ihr 52-Wochen-Tief gefallen war. Microsoft eröffnete bei 506 Dollar und schloss bei 492,78 Dollar, der Gewinn schmolz im Tagesverlauf. Der Kurs von Meta am Montag liegt uns nicht vor. Ein prominenter Skeptiker meldete sich ebenfalls: Der Investor Michael Burry erklärte, er würde bei 200 Dollar wieder auf fallende Nvidia-Kurse setzen.
Einordnung der Redaktion: Hyperscaler Aktien sind die stabilste Art, auf den KI-Ausbau zu setzen, weil hinter ihnen Suchmaschinen, Software und Onlinehandel stehen. Die Rückkehr von Huang nimmt ihnen ein Risiko, das sie nicht selbst steuern konnten. Das eigentliche Risiko bleibt hausgemacht: Investitionen von 237 Milliarden Dollar im Quartal müssen sich irgendwann in Gewinnen zeigen. Die Microsoft Aktie und die Amazon Aktie haben am Montag gezeigt, dass der Markt hier genauer hinsieht.
FAQ
Häufige Fragen zu Hyperscaler Aktien
Was sind Hyperscaler?
Die größten Betreiber von Cloud-Rechenzentren. In der Übersicht sind das Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon und Oracle.
Warum ist die Oracle Aktie am Montag so stark gestiegen?
Oracle gilt als einer der größten Cloud-Kunden von Nvidia. Die Rückkehr von Jensen Huang hat die Unsicherheit über den Lieferanten beendet.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Hyperscaler Aktien?
Alphabet: ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, GOOGL (Nasdaq), in Deutschland ABEA. Microsoft: ISIN US5949181045, WKN 870747, MSFT (Nasdaq), in Deutschland MSF. Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, AMZN (Nasdaq), in Deutschland AMZ. Meta: ISIN US30303M1027, META (Nasdaq). Oracle: ORCL (NYSE). Fehlende Angaben werden nachgetragen.
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