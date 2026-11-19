Hyperscale Data ist kein Einzelfall. Mehrere Bitcoin-Miner und Treasury-Unternehmen bauen ihr Geschäft in Richtung KI-Rechenzentren um, weil Rechenleistung derzeit stabilere Erlöse verspricht als der Bitcoin Kurs. Der Bitcoin steht rund 45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, der Angst-Index bei 10; die Bitcoin-ETFs verzeichneten am Mittwoch Abflüsse von 307 Millionen Dollar. Aktien wie die Marathon Aktie oder die Strategy Aktie spiegeln diese Bitcoin-Abhängigkeit stärker wider als ein Unternehmen, das seine Bestände bereits abgebaut hat.