Die Hyperscale Data Aktie (ISIN: US09175M2008, NYSE American: GPUS) steht am 19. November im Zeichen eines Strategiewechsels: Das US-Unternehmen hat seine letzten rund 211,56 Bitcoin für rund 16 Millionen Dollar verkauft und finanziert damit Schuldenabbau und ein KI-Rechenzentrum in Michigan. Der Bitcoin Kurs liegt derzeit bei rund 63.000 Dollar, der Durchschnittserlös der Verkäufe bei etwa 76.000 Dollar.
Hyperscale Data Aktie: Letzte 211 Bitcoin verkauft, Rechenzentrum in Michigan ab Dezember - Trägt das KI-Geschäft den Abschied vom Bitcoin?
Die Hyperscale Data Aktie (Ticker GPUS) steht für den Wandel vom Krypto-Treasury-Unternehmen zum KI-Rechenzentrumsbetreiber. Nach dem Verkauf der letzten Bitcoin rückt die Finanzierung in den Blick: Termine am 20. und 23. November.
Hyperscale Data zählt damit zu den Krypto-Aktien, die ihre Bitcoin-Bestände abbauen, statt sie auszubauen. Die Hyperscale Data Aktie bleibt trotzdem ein Bitcoin-nahes Papier: Das Unternehmen betreibt weiter Bitcoin-Mining in Montana und will künftige Bestände überwiegend aus dem Mining aufbauen.
Der Auslöser
Warum verkauft Hyperscale Data seine letzten Bitcoin?
Nach Unternehmensangaben vom 10. November hat Hyperscale Data seit Ende Juli insgesamt rund 1.113 Bitcoin zu Geld gemacht, Gesamterlös rund 74,4 Millionen Dollar. Im August hatte das Unternehmen bereits rund 685 Bitcoin für etwa 43 Millionen Dollar verkauft und damit nach eigener Aussage Schulden um rund 30 Millionen Dollar reduziert. Das Geld fließt in die Tochter Sentinum, die in Michigan ein Rechenzentrum für KI-Rechenlast aufbaut.
Der Erlös je Bitcoin liegt im November-Verkauf bei rund 76.000 Dollar – etwa 17 Prozent über dem heutigen Bitcoin Kurs von rund 63.000 Dollar (eigene Rechnung). Wer Anfang November verkaufte, erzielte also mehr als heute.
Die Finanzierung
Reicht das Geld für das Rechenzentrum?
Hier liegt der kritische Punkt. Nach einem Bericht von Fameex unter Berufung auf eine SEC-Meldung hatte Hyperscale Data Ende September rund 17,3 Millionen Dollar Cash und kurzfristige Verbindlichkeiten von 231,2 Millionen Dollar. Für das Projekt seien rund 122,1 Millionen Dollar nötig, davon fehlten für den Zeitraum November 2026 bis März 2027 noch 74,8 Millionen Dollar; die Meldung enthält zudem eine Warnung zur Unternehmensfortführung („Going Concern“).
Das Management plant Kapitalmaßnahmen: Laut Überschriften der Unternehmensmitteilungen soll ein Umtauschangebot für Class-A-Aktien um den 20. November starten, Volumen bis zu 50 Millionen Dollar. Der Investor Day wurde von 12. auf 23. November verschoben, bis dahin soll auch der Quartalsbericht (10-Q) vorliegen. Für Anleger der Hyperscale Data Aktie sind diese Termine wichtiger als jede Bitcoin-Bewegung.
|Ereignis
|Datum
|Angabe
|Verkauf von rund 685 Bitcoin
|August 2026
|rund 43 Mio. USD
|Verkauf der restlichen 211,56 Bitcoin
|bis 8.11.2026
|rund 16 Mio. USD
|Umtauschangebot Class-A-Aktien
|um den 20.11.2026
|bis zu 50 Mio. USD
|Investor Day und Quartalsbericht
|23.11.2026
|verschoben vom 12.11.
|Michigan: erste 10 MW
|Dezember 2026
|Ziel des Managements
|Michigan: zweite Phase
|bis Ende März 2027
|Ziel des Managements
Angaben des Unternehmens laut Medienberichten; keine Anlageempfehlung.
Quelle: Finviz/InvestorsHub (10.11.2026), Fameex (19.11.2026), Decrypt (14.08.2026)
Das große Bild
Was bedeutet der Schritt für Krypto-Aktien im Bitcoin-Winter?
Hyperscale Data ist kein Einzelfall. Mehrere Bitcoin-Miner und Treasury-Unternehmen bauen ihr Geschäft in Richtung KI-Rechenzentren um, weil Rechenleistung derzeit stabilere Erlöse verspricht als der Bitcoin Kurs. Der Bitcoin steht rund 45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, der Angst-Index bei 10; die Bitcoin-ETFs verzeichneten am Mittwoch Abflüsse von 307 Millionen Dollar. Aktien wie die Marathon Aktie oder die Strategy Aktie spiegeln diese Bitcoin-Abhängigkeit stärker wider als ein Unternehmen, das seine Bestände bereits abgebaut hat.
Häufige Fragen zur Hyperscale Data Aktie
Hat Hyperscale Data alle Bitcoin verkauft?
Nach Unternehmensangaben vom 10. November wurden die restlichen rund 211,56 Bitcoin verkauft. Künftige Bestände sollen überwiegend aus dem Mining in Montana stammen.
Wann ist der nächste Termin für die Hyperscale Data Aktie?
Am 23. November sind Investor Day und Quartalsbericht geplant; ein Umtauschangebot soll um den 20. November starten.
Was hat die Hyperscale Data Aktie mit dem Bitcoin Kurs zu tun?
Das Unternehmen finanziert sein KI-Rechenzentrum aus Bitcoin-Verkäufen und betreibt weiter Mining. Der Bitcoin Kurs bleibt damit Teil des Geschäftsmodells.
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