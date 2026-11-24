Der Hyperliquid Kurs gibt am Dienstag deutlich nach: Um 15:57 Uhr MEZ (9:57 Uhr in New York) zeigte die Kursbox des Motley Fool 62,06 US-Dollar für HYPE, ein Minus von 5,31 Dollar oder 7,9 Prozent. Die Tagesspanne reichte von 61,91 bis 68,13 Dollar. Fast zeitgleich liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, der das Angebot des Tokens neu definieren könnte.
Hyperliquid Kurs: HYPE fällt auf 62 Dollar, die Stiftung will Token im Wert von rund 1 Milliarde Dollar aus dem Angebot rechnen – was ändert das wirklich?
Der Hyperliquid Kurs ist am Dienstag um fast 8 Prozent auf rund 62 Dollar gefallen. Zugleich schlägt die Hyper Foundation vor, die HYPE-Bestände des Assistance Fund als dauerhaft unzugänglich zu behandeln. Was der Vorschlag bedeutet und was die Gebühren-Zahlen sagen.
Das Wichtigste in Kürze: Die Hyper Foundation hat laut ad-hoc-news am 23. November eine Abstimmung der Validatoren vorgeschlagen. HYPE, das im Assistance Fund liegt, soll als „dauerhaft unzugänglich“ gelten und aus dem zirkulierenden und dem Gesamtangebot herausgerechnet werden. Es geht um rund 1 Milliarde Dollar. Die Token würden dabei nicht bewegt. Ein Termin für die Abstimmung nennt die Quelle nicht.
Der Vorschlag
Was bedeutet der Assistance-Fund-Vorschlag für das HYPE-Angebot konkret?
Der Assistance Fund ist die Rückkaufkasse des Protokolls: Er kauft mit den Gebühren der Börse HYPE am Markt. Laut ad-hoc-news fließen rund 99 Prozent der Protokollgebühren dorthin. Nach dem Vorschlag sollen die bereits gekauften Token nicht mehr zum Angebot zählen, ebenso künftige Umwandlungen in HYPE. Das ist eine Frage der Rechnungslegung, nicht der Technik: Die Token bleiben im Fund, sie werden nur nicht mehr mitgezählt.
Das hat Folgen für Kennzahlen. Laut ad-hoc-news lag der Marktwert am 23. November bei 21,71 Milliarden Dollar (Kurs 63,97 Dollar um 12:03 Uhr UTC). Die Kursbox des Motley Fool weist am 24. November dagegen 14,76 Milliarden Dollar aus, berechnet nur auf Basis frei gehandelter Token. Die Differenz zeigt, wie stark die Definition des „Angebots“ den Marktwert bestimmt. Ein Beschluss könnte solche Zahlen vereinheitlichen.
Gebühren und Rückkäufe
Wie viel verdient Hyperliquid, und wie viel davon fließt in Rückkäufe?
Cantor Fitzgerald schätzt die Protokollgebühren seit Jahresbeginn auf rund 874 Millionen Dollar (über CoinMarketCap). Der Motley Fool nennt für Oktober 2026 Gesamtgebühren von 71,3 Millionen Dollar, von denen 52,4 Millionen oder 74 Prozent an den Assistance Fund gingen. Die Quellen weichen damit beim Anteil der Rückkäufe ab: 99 Prozent bei ad-hoc-news, 74 Prozent im Oktober beim Motley Fool. Möglicherweise liegt der Unterschied am Zeitraum oder an Teilen der Gebühren, die Markt-Betreiber behalten; das lässt sich aus den Quellen nicht klären.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs, 24.11., 15:57 Uhr MEZ
|62,06 USD
|52-Wochen-Spanne
|20,52 bis 97,96 USD
|Abstand zum Septemberhoch
|knapp 35 %
|Gebühren Oktober 2026
|71,3 Mio. USD
|davon an den Assistance Fund
|52,4 Mio. USD (74 %)
|Rückkäufe pro Tag, 1.10.–9.11.
|durchschnittlich 2,21 Mio. USD (+20 % zu Q3)
Die Angaben stammen aus unterschiedlichen Quellen und Zeitpunkten und sind nicht direkt vergleichbar.
Quelle: Motley Fool (24.11.), Alea Research via Motley Fool, ad-hoc-news (23.11.)
Alea Research kommt laut Motley Fool auf durchschnittlich 2,21 Millionen Dollar täglich, die der Fund vom 1. Oktober bis 9. November erhielt, 20 Prozent mehr als im dritten Quartal. Ein Teil des Zuwachses stammt aus Erträgen auf USDC-Reserven. Die voll verwässerte Bewertung lag demnach am 9. November beim 90-Fachen der annualisierten Zuflüsse, nach dem 136-Fachen am 30. September, ein Rückgang von 34 Prozent.
Neue Märkte
Welche Rolle spielen HIP-3 und die geplanten US-Futures für den Hyperliquid Kurs?
Mit HIP-3 können Entwickler eigene Futures-Märkte starten; sie müssen dafür 500.000 HYPE für mindestens 183 Tage binden. Das bindet Token und schafft neue Gebührenquellen. Zusätzlich kündigte die Intercontinental Exchange, Betreiberin der New Yorker Börse, am 29. Oktober gemeinsam mit Trade[XYZ] US-regulierte Futures auf Basis der Hyperliquid-Technik an, vorbehaltlich behördlicher Genehmigung. 1inch nahm am 19. November Hyperliquid-Futures in seine App auf. ICE investiert dabei in Trade[XYZ], nicht in HYPE.
Wer börsennotiert auf das Thema setzen will, stößt auf Hyperliquid Strategies (Nasdaq: PURR), ein Unternehmen, das an Hyperliquid ausgerichtet ist. Auch Krypto-Aktien wie Coinbase oder Robinhood konkurrieren mit der Onchain-Börse um Derivate-Volumen, wenn auch in anderen Marktsegmenten.
Häufige Fragen zum Hyperliquid Kurs
Wie hoch ist der Hyperliquid Kurs aktuell? Am 24. November um 15:57 Uhr MEZ lag HYPE laut Motley Fool bei 62,06 Dollar, die Tagesspanne bei 61,91 bis 68,13 Dollar.
Was ist der Assistance Fund? Er kauft mit einem Großteil der Protokollgebühren HYPE am Markt zurück.
Wann stimmen die Validatoren ab? Ein Termin ist in den von uns geprüften Quellen nicht genannt.
Was ist Hyperliquid Strategies? Ein an der Nasdaq unter PURR gelistetes Unternehmen mit Bezug zu Hyperliquid.
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