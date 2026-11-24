Der Assistance Fund ist die Rückkaufkasse des Protokolls: Er kauft mit den Gebühren der Börse HYPE am Markt. Laut ad-hoc-news fließen rund 99 Prozent der Protokollgebühren dorthin. Nach dem Vorschlag sollen die bereits gekauften Token nicht mehr zum Angebot zählen, ebenso künftige Umwandlungen in HYPE. Das ist eine Frage der Rechnungslegung, nicht der Technik: Die Token bleiben im Fund, sie werden nur nicht mehr mitgezählt.

Das hat Folgen für Kennzahlen. Laut ad-hoc-news lag der Marktwert am 23. November bei 21,71 Milliarden Dollar (Kurs 63,97 Dollar um 12:03 Uhr UTC). Die Kursbox des Motley Fool weist am 24. November dagegen 14,76 Milliarden Dollar aus, berechnet nur auf Basis frei gehandelter Token. Die Differenz zeigt, wie stark die Definition des „Angebots“ den Marktwert bestimmt. Ein Beschluss könnte solche Zahlen vereinheitlichen.