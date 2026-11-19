Ein Perpetual-Future („Perp“) ist ein Terminkontrakt ohne Ablaufdatum. Über die Hyperliquid-Erweiterung HIP-3 können Anbieter wie Trade.xyz solche Kontrakte auf noch nicht börsennotierte Unternehmen auflegen. Der Anthropic-Perp ging laut MarketsMedia am 27. Oktober live, kurz nach der öffentlichen S-1-Einreichung vom 26. Oktober. Beim Nasdaq-Start soll er nach Angaben des Hyperliquid Research Collective in einen gewöhnlichen Perp umgewandelt werden.

Laut Fameex lag das 24-Stunden-Volumen der Anthropic-Perps auf Hyperliquid zuletzt bei rund 117 Millionen Dollar, die implizierte Bewertung bei etwa 1,7 Billionen Dollar. Zusätzlich gab es tokenisierte Produkte wie ANTx, xStocks, bStocks oder Ondo ANTon; die Pre-IPO-Kampagne ANTx war am 18. November mit 500 Millionen USDC ausgeschöpft, Zuteilungen sind nicht garantiert.