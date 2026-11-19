Der Hyperliquid Kurs notiert am 19. November bei rund 67,59 Dollar, ein Minus von etwa 1 Prozent binnen 24 Stunden. Interessanter als der Token selbst ist, was auf der Plattform gehandelt wird: Anthropic, das heute an der Nasdaq debütiert, war dort schon Wochen vor dem ersten Börsentag handelbar. Der Ausgabepreis von 83 Dollar liegt nun neben einem Perp-Markt, der zuletzt bei rund 96 Dollar stand.
Hyperliquid Kurs: Anthropic-Ausgabepreis 83 Dollar, Perp-Markt zuletzt bei rund 96 – wer hatte den Preis besser getroffen?
Am Anthropic-Börsengang zeigt sich, wie Krypto-Börsen wie Hyperliquid Aktien schon vor dem Handelsstart bepreisen. Der HYPE Kurs liegt bei rund 67 Dollar, der Ausgabepreis bei 83 Dollar – die Wetten am Perp-Markt waren zuletzt rund 16 Prozent höher.
Für Krypto-Anleger ist das ein Stresstest: Wie gut bepreisen dezentrale Börsen einen der größten Börsengänge der Geschichte? Und profitieren Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie oder die Robinhood Aktie, die Aktien-Handel auf Krypto-Schienen anbieten wollen, vom neuen Geschäft?
Der Auslöser
Was ist ein Pre-IPO-Perp – und warum handelt Hyperliquid Anthropic?
Ein Perpetual-Future („Perp“) ist ein Terminkontrakt ohne Ablaufdatum. Über die Hyperliquid-Erweiterung HIP-3 können Anbieter wie Trade.xyz solche Kontrakte auf noch nicht börsennotierte Unternehmen auflegen. Der Anthropic-Perp ging laut MarketsMedia am 27. Oktober live, kurz nach der öffentlichen S-1-Einreichung vom 26. Oktober. Beim Nasdaq-Start soll er nach Angaben des Hyperliquid Research Collective in einen gewöhnlichen Perp umgewandelt werden.
Laut Fameex lag das 24-Stunden-Volumen der Anthropic-Perps auf Hyperliquid zuletzt bei rund 117 Millionen Dollar, die implizierte Bewertung bei etwa 1,7 Billionen Dollar. Zusätzlich gab es tokenisierte Produkte wie ANTx, xStocks, bStocks oder Ondo ANTon; die Pre-IPO-Kampagne ANTx war am 18. November mit 500 Millionen USDC ausgeschöpft, Zuteilungen sind nicht garantiert.
Die Preisfrage
Lag der Perp-Markt vor dem Börsengang richtig?
Eine Grayscale-Studie, über die Fameex berichtet, kommt zu dem Schluss: Pre-IPO-Perps auf Trade.xyz lagen bei etwa 96 Dollar und hätten in sieben von acht früheren Börsengängen die Richtung des ersten Handelstags richtig vorhergesagt. Gegenüber dem Ausgabepreis von 83 Dollar entspricht das einem Aufschlag von rund 16 Prozent (eigene Rechnung). Das Bild ist gemischt: Laut MarketsMedia lagen frühere Pre-IPO-Kontrakte im Schnitt innerhalb von 25 Prozent des IPO-Preises. Beim SpaceX-Börsengang stand der Perp bei 177 Dollar nach einem Ausgabepreis von 150, bei Cerebras bei 284 Dollar nach einer Eröffnung von 350.
Das Beispiel zeigt: Der Perp-Markt kann den Börsengang unter- wie überschätzen. Wichtig bleibt der Unterschied zwischen Ausgabepreis und Eröffnungskurs. Was die Aktie am ersten Handelstag tatsächlich tut, steht erst nach Handelsschluss fest.
|Messgröße
|Wert
|Quelle
|Ausgabepreis
|83 USD
|Fameex/Kucoin
|Preisspanne vor Bepreisung
|70 bis 78 USD
|Kucoin
|Pre-IPO-Perp Trade.xyz
|rund 96 USD
|Grayscale via Fameex
|Aufschlag Perp zu Ausgabepreis
|rund 16 %
|eigene Rechnung
Preise stammen aus unterschiedlichen Quellen und Zeitpunkten; Perp-Preis laut Grayscale.
Quelle: Fameex, Kucoin, Coingabbar, MarketsMedia
Das große Bild
Was heißt das für den HYPE Kurs und Krypto-Aktien?
Der HYPE Kurs von rund 67 Dollar spiegelt die Schwäche des gesamten Marktes: Der Bitcoin Kurs liegt bei etwa 63.000 Dollar, der Angst-Index bei 10, und das Fed-Protokoll nährt Wetten auf eine Zinserhöhung im Dezember. Hyperliquid profitiert allerdings von hohem Handelsvolumen. Jeder große Börsengang, der auf der Plattform schon vorab gehandelt wird, bringt Gebühren und Aufmerksamkeit.
Für Krypto-Aktien ist das Thema zweischneidig. Die Coinbase Aktie und die Robinhood Aktie verdienen am Handel mit Krypto und zunehmend mit Aktien auf Blockchain-Basis; zugleich sinkt in der Börsenpause der Handelsumsatz. Kraken-Mutter Payward will Hyperliquid-Märkte laut MarketsMedia über Bitnomial auch US-Kunden anbieten.
Häufige Fragen zum Hyperliquid Kurs
Wie hoch ist der Hyperliquid Kurs aktuell?
Am 19.11.2026 lag der HYPE Kurs gegen 8 Uhr MEZ bei rund 67,59 Dollar, etwa 1 Prozent unter dem Vortag.
Was ist der Anthropic-Perp auf Hyperliquid?
Ein Terminkontrakt ohne Laufzeit, der den erwarteten Preis der Anthropic-Aktie abbildet und beim Nasdaq-Start in einen Standard-Perp umgewandelt werden soll.
Wie hängen Krypto-Aktien und der Anthropic-Börsengang zusammen?
Plattformen wie Coinbase und Robinhood setzen auf Handel mit tokenisierten Aktien; ein starker Börsengang kann Interesse wecken, ist aber keine Garantie für Umsätze.
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