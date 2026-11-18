Der Hyperliquid Kurs lag am Mittwoch, 18. November 2026, um 06:05 Uhr New Yorker Zeit (13:05 Uhr MEZ) bei 68,46 US-Dollar, praktisch unverändert zum Vortag. Die Marktkapitalisierung von HYPE beträgt 16,27 Milliarden Dollar, die Spanne des Tages reichte von 67,34 bis 70,19 Dollar (Motley Fool). Der Auslöser für das Interesse: Auf der Handelsplattform Hyperliquid läuft bereits ein Terminkontrakt auf Aktien von Anthropic, die erst am Donnerstag, 19. November, an der Nasdaq debütieren sollen. Wer nach dem Hyperliquid Kurs sucht, fragt damit auch: Wie ernst ist dieser Markt zu nehmen?
Hyperliquid Kurs: Anthropic-Aktie schon vor dem Börsengang handelbar, Perp bei 97 Dollar - Wer wettet hier auf was?
Auf Hyperliquid lässt sich Anthropic schon vor dem Nasdaq-Debüt am Donnerstag handeln: Der Pre-IPO-Perp stand am 17. November bei 96,93 Dollar, 24 Prozent über der oberen Preisspanne. Der HYPE Kurs notiert bei rund 68 Dollar, 30 Prozent unter dem Rekord. Was dahintersteckt und was die Vergleiche mit SpaceX und Cerebras zeigen.
Was ist der Anthropic-Pre-IPO-Perp auf Hyperliquid?
Ein Perpetual Future folgt einem Preis, ohne dass es ein Verfallsdatum gibt. Auf Hyperliquid gilt das nun auch für eine Aktie, die noch gar nicht gehandelt wird.
Der Kontrakt wird nicht von Hyperliquid selbst und nicht von Anthropic angeboten, sondern von einem Dritten namens TradeXYZ, der die Märkte auf der Plattform betreibt. Am 17. November notierte der Pre-IPO-Perp bei 96,93 Dollar. Das liegt rund 24 Prozent über der oberen Preisspanne des Börsengangs von 78 Dollar (Motley Fool, 18.11.). Bei 78 Dollar würde Anthropic mit rund 1,4 Billionen Dollar bewertet, der Perp impliziert etwa 1,7 Billionen. Die Preisspanne liegt laut Trending Topics bei 70 bis 78 Dollar, die Preisfestlegung folgt am Mittwoch, der Handel startet am Donnerstag unter dem Kürzel ANT.
Wie verlässlich solche Vorab-Märkte sind, zeigen zwei Vergleichsfälle aus dem Motley-Fool-Artikel. Der SpaceX-Perp notierte zuletzt bei 157,59 Dollar, die Aktie eröffnete bei 150 Dollar, der Perp lag also leicht über dem Start. Beim Cerebras-Perp war es umgekehrt: Er stand vor dem Börsengang bei 185 Dollar, die Aktie eröffnete bei 350 Dollar. Die Treffsicherheit schwankt also stark. Zudem laufen die Funding-Zahlungen bei diesem Kontrakt laut Fool nur mit einem Prozent der üblichen Rate.
|Unternehmen
|Perp vor dem Start
|Eröffnung der Aktie
|SpaceX
|157,59 USD
|150 USD
|Cerebras
|185 USD
|350 USD
|Anthropic
|96,93 USD (Stand 17.11.)
|offen, Preisspanne bis 78 USD
Perp-Stand jeweils zuletzt vor der Eröffnung laut Motley Fool; Anthropic-Handel beginnt erst am 19.11.
Quelle: Motley Fool, 18.11.2026
Wie steht der Hyperliquid Kurs im Vergleich zum Rekord?
Der Rekord von HYPE liegt bei 97,96 Dollar vom September, die 52-Wochen-Spanne reicht von 20,52 bis 97,96 Dollar (Motley Fool). Der Kurs notiert damit rund 30 Prozent unter dem Höchststand. Am Samstag, 14. November, schwankte HYPE zwischen 59,70 und 71,86 Dollar und schloss bei 64,27 Dollar (cryptoticker, 16.11.). Auf Wochensicht liegt der Hyperliquid Kurs laut CoinGecko (14:00 Uhr MEZ, Trending Topics) bei 68,62 Dollar, minus 5,3 Prozent in sieben Tagen und damit besser als Bitcoin (minus 13,3 Prozent) und Ether (minus 12,5 Prozent).
Ein Teil der relativen Stärke geht auf das Geschäft zurück: Am Crash-Tag 14. November nahm Hyperliquid laut DefiLlama 4,92 Millionen Dollar an Gebühren ein, in sieben Tagen 24,0 Millionen und in 30 Tagen 91,0 Millionen Dollar. Der Assistance Fund hielt am 15. November 48,99 Millionen HYPE, im Schnitt für 29,47 Dollar gekauft, zum damaligen Kurs rund 3,33 Milliarden Dollar wert (cryptoticker, 16.11.).
Charttechnisch nennt Cryptonomist (18.11., 14:57 Uhr UTC) einen Tagesschluss unter 67,99 Dollar als Bestätigung der Schwäche, einen Stundenschluss über 68,21 Dollar als Erholungssignal. Der Tages-RSI liegt bei 38,2, auf Binance notierte HYPE zuletzt bei 66,79 Dollar. Der Angstindex steht bei 11 („extreme Angst“). Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Welche Risiken stecken im Hyperliquid Kurs und bei Perps?
Perps arbeiten mit Hebel: Auf Hyperliquid sind bei HYPE bis zu 10-fach und bei Bitcoin bis zu 40-fach möglich (cryptoticker). Kleine Preisbewegungen können Positionen vollständig auflösen. Cryptoticker weist außerdem darauf hin, dass Hyperliquid keine MiCA-Lizenz besitzt. Hinzu kommt ein Rechtsfall: Ein ehemaliger Robinhood-Ingenieur hat sich in einem Insider-Handelsfall mit Bezug zu Hyperliquid schuldig bekannt. Cryptonomist betont, dass das keine Ursache für den Kursrückgang belegt.
Krypto-Aktien mit Hyperliquid-Bezug gibt es ebenfalls: An der Nasdaq ist Hyperliquid Strategies (Ticker PURR) notiert, dazu kommen Hyperliquid-ETFs von Bitwise, Grayscale und 21Shares. Kursdaten lagen für diesen Artikel nicht vor. Auch die Coinbase Aktie und die Strategy Aktie reagieren auf die Stimmung am Kryptomarkt, die Strategy Aktie stärker auf den Bitcoin Kurs.
Was Anleger beim Hyperliquid Kurs jetzt beobachten
Die Preisfestlegung des Anthropic-Börsengangs am Mittwoch und den Handelsstart am Donnerstag, 19. November
Den Abstand zwischen Perp-Preis und echtem Eröffnungskurs
Die Tagesschlusskurse um 67,99 und 68,21 Dollar
Das Fed-Protokoll heute um 20:00 Uhr MEZ und die Reaktion der Krypto-Aktien
FAQ zum Hyperliquid Kurs
Wie hoch ist der Hyperliquid Kurs heute? Am 18. November 2026 lag HYPE um 06:05 Uhr New Yorker Zeit bei 68,46 US-Dollar (Motley Fool), die Marktkapitalisierung bei 16,27 Milliarden Dollar.
Was ist der Anthropic-Pre-IPO-Perp? Ein von TradeXYZ auf Hyperliquid angebotener Terminkontrakt auf den Anthropic-Aktienkurs vor dem Börsengang, zuletzt bei 96,93 Dollar (Stand 17.11.).
Wie stark liegt der Hyperliquid Kurs unter seinem Rekord? Der Höchststand lag bei 97,96 Dollar, der aktuelle Kurs ist rund 30 Prozent niedriger.
Gibt es eine Hyperliquid Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ab.
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