Der Kontrakt wird nicht von Hyperliquid selbst und nicht von Anthropic angeboten, sondern von einem Dritten namens TradeXYZ, der die Märkte auf der Plattform betreibt. Am 17. November notierte der Pre-IPO-Perp bei 96,93 Dollar. Das liegt rund 24 Prozent über der oberen Preisspanne des Börsengangs von 78 Dollar (Motley Fool, 18.11.). Bei 78 Dollar würde Anthropic mit rund 1,4 Billionen Dollar bewertet, der Perp impliziert etwa 1,7 Billionen. Die Preisspanne liegt laut Trending Topics bei 70 bis 78 Dollar, die Preisfestlegung folgt am Mittwoch, der Handel startet am Donnerstag unter dem Kürzel ANT.

Wie verlässlich solche Vorab-Märkte sind, zeigen zwei Vergleichsfälle aus dem Motley-Fool-Artikel. Der SpaceX-Perp notierte zuletzt bei 157,59 Dollar, die Aktie eröffnete bei 150 Dollar, der Perp lag also leicht über dem Start. Beim Cerebras-Perp war es umgekehrt: Er stand vor dem Börsengang bei 185 Dollar, die Aktie eröffnete bei 350 Dollar. Die Treffsicherheit schwankt also stark. Zudem laufen die Funding-Zahlungen bei diesem Kontrakt laut Fool nur mit einem Prozent der üblichen Rate.