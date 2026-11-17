Am Crash-Freitag, als im gesamten Kryptomarkt rund eine Milliarde Dollar an Positionen zwangsliquidiert wurde, nahm Hyperliquid laut CryptoTicker 4,92 Millionen Dollar an Gebühren ein – rund 60 Prozent mehr als im Durchschnitt der vorangegangenen 30 Tage. Auch am Sonntag erzielte das Protokoll laut CoinMarketCap mit gut 3 Millionen Dollar die höchsten Einnahmen aller Krypto-Protokolle. Entscheidend für den Token: Ein Großteil der Gebühren fließt in den sogenannten Assistance Fund, der HYPE am Markt zurückkauft. Er hält inzwischen fast 49 Millionen HYPE und hat dafür insgesamt rund 1,44 Milliarden Dollar ausgegeben. Das offene Interesse über alle Hyperliquid-Märkte liegt bei rund 6,8 Milliarden Dollar.