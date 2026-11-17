Hyperliquid schwimmt gegen den Strom. Der Token HYPE der dezentralen Derivatebörse notierte am Dienstagmorgen laut Bitcoin.com um 05:08 Uhr MEZ (23:08 Uhr New Yorker Zeit am Montag) bei 70,04 Dollar – ein Plus von knapp 6 Prozent binnen 24 Stunden. Vom Crash-Tief am Freitag bei 59,70 Dollar hat sich der Kurs damit um rund 14 Prozent erholt, während Bitcoin am Dienstagmorgen weiter bei rund 64.600 Dollar feststeckt und die meisten großen Altcoins neue Tiefs markieren. Der Grund liegt im Geschäftsmodell: Hyperliquid verdient an Panik.
Hyperliquid: HYPE springt vom Crash-Tief um 14 Prozent, die Börse kassiert Rekordgebühren – wird der Krypto-Ausverkauf zum Geschäft für Hyperliquid?
Während Bitcoin, Ether und Dogecoin weiter fallen, hat sich der Hyperliquid-Token HYPE vom Crash am Freitag deutlich erholt und notiert wieder bei rund 70 Dollar. Am schwärzesten Tag der Woche verdiente die Derivatebörse so viel wie selten, ein Teil fließt in Rückkäufe. Doch ETF-Anleger ziehen Geld ab. Was hinter der Gegenbewegung steckt.
Die Erholung
Warum steigt HYPE, wenn der Kryptomarkt fällt?
Hyperliquid ist eine Börse für Kryptoderivate, vor allem unbefristete Terminkontrakte mit Hebel. Je hektischer der Markt, desto mehr wird gehandelt und liquidiert – und desto mehr Gebühren fließen.
Am Crash-Freitag, als im gesamten Kryptomarkt rund eine Milliarde Dollar an Positionen zwangsliquidiert wurde, nahm Hyperliquid laut CryptoTicker 4,92 Millionen Dollar an Gebühren ein – rund 60 Prozent mehr als im Durchschnitt der vorangegangenen 30 Tage. Auch am Sonntag erzielte das Protokoll laut CoinMarketCap mit gut 3 Millionen Dollar die höchsten Einnahmen aller Krypto-Protokolle. Entscheidend für den Token: Ein Großteil der Gebühren fließt in den sogenannten Assistance Fund, der HYPE am Markt zurückkauft. Er hält inzwischen fast 49 Millionen HYPE und hat dafür insgesamt rund 1,44 Milliarden Dollar ausgegeben. Das offene Interesse über alle Hyperliquid-Märkte liegt bei rund 6,8 Milliarden Dollar.
These der Redaktion: Hyperliquid ist der seltene Fall eines Krypto-Assets mit eingebautem Krisengewinn. Fallen die Kurse, steigen Volumen und Gebühren – und mit ihnen die Rückkäufe des eigenen Tokens.
Die Einordnung
Wie teuer ist HYPE nach der Erholung?
Trotz der Gegenbewegung liegt HYPE noch rund 28 Prozent unter seinem Rekordhoch von 97,98 Dollar vom 23. September. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 16,7 Milliarden Dollar, damit ist HYPE die zehntgrößte Kryptowährung – vor Cardano und Dogecoin. Im dritten Quartal erwirtschaftete das Protokoll laut CryptoTicker rund 191 Millionen Dollar Umsatz. Seit dem 10. November ist der Token zudem an den südkoreanischen Börsen Upbit und Bithumb gelistet, einem der aktivsten Privatanlegermärkte der Welt.
|Coin
|Kurs
|7 Tage
|Hyperliquid (HYPE)
|70,04 $
|−5,1 %
|Bitcoin
|64.581 $
|−13,7 %
|Ether
|1.829 $
|−14,1 %
|Solana
|72,77 $
|−15,8 %
|Dogecoin
|0,0590 $
|−16,0 %
HYPE: Bitcoin.com, 05:08 Uhr MEZ. Übrige Kurse: CoinGecko, Abruf gegen 08:20 Uhr MEZ. Veränderung über sieben Tage; bei HYPE weichen Quellen ab.
Quelle: Bitcoin.com; CoinGecko (17.11.2026)
Die Gegenseite
Warum ziehen ETF-Anleger trotzdem Geld ab?
Nicht alle teilen die Zuversicht. Die US-Spot-ETFs auf HYPE verzeichneten am Montag laut TokenPost Nettoabflüsse von 7,85 Millionen Dollar, angeführt vom 21Shares-Fonds THYP und dem Bitwise-Produkt BHYP. Seit dem Start haben die Fonds netto zwar noch rund 275 Millionen Dollar eingesammelt, ihr verwaltetes Vermögen liegt bei 316 Millionen Dollar. Der Abfluss zeigt aber: Institutionelle Anleger nutzen Erholungen derzeit eher zum Ausstieg als zum Einstieg – ein Muster, das auch die Bitcoin-ETFs seit Wochen prägt.
Hinzu kommen die bekannten Risiken des Gesamtmarkts. Eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember gilt mit rund 91 Prozent als nahezu sicher, der Angst-und-Gier-Index steht bei 12. Und am 6. Dezember steht die nächste Freigabe von HYPE-Token für Kernentwickler an, die zusätzliches Angebot auf den Markt bringen kann.
Krypto-Aktien
Was bedeutet das für die Hyperliquid Strategies Aktie?
An der Börse lässt sich auf Hyperliquid auch über Aktien setzen. Die Hyperliquid Strategies Aktie (Nasdaq: PURR), eine Firma, die HYPE als Reserve hält, schloss am Montag bei 8,31 Dollar und legte nachbörslich auf 8,45 Dollar zu. Der Börsenwert liegt bei rund 2,3 Milliarden Dollar, das Unternehmen hat sein Aktienrückkaufprogramm im Oktober auf 100 Millionen Dollar aufgestockt. Wie bei Bitcoin-Treasury-Firmen wie Strategy oder Metaplanet gilt: Die Aktie wirkt als Hebel auf den Token – in beide Richtungen.
Heute, 15:10 Uhr MEZ: Rede von Fed-Gouverneur Waller
Signale zur Zinserhöhung im Dezember bewegen den gesamten Kryptomarkt.
Heute nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen
Volatilität an der Wall Street überträgt sich auf Kryptoderivate – und auf die Gebühren.
Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokolle
Wie breit ist die Mehrheit für eine Anhebung?
6. Dezember: nächste HYPE-Token-Freigabe
Zusätzliches Angebot für Kernentwickler.
Häufige Fragen zu Hyperliquid
Wo steht der HYPE Kurs?
Bei 70,04 Dollar (Bitcoin.com, 17. November 2026, 05:08 Uhr MEZ), rund 14 Prozent über dem Crash-Tief vom Freitag und 28 Prozent unter dem Rekordhoch.
Was ist Hyperliquid?
Eine dezentrale Börse für Kryptoderivate mit eigener Blockchain. Gebühren fließen zu einem großen Teil in Rückkäufe des HYPE-Tokens.
Warum profitiert Hyperliquid von Kursstürzen?
Weil hektische Märkte mehr Handel und Liquidationen bringen – und damit mehr Gebühren.
Gibt es eine HYPE Prognose der Redaktion?
Nein. Entscheidend sind die Stimmung im Kryptomarkt, die ETF-Flüsse und die anstehenden Token-Freigaben.
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