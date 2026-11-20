Hyperliquid: Hongkong setzt die Onchain-Börse auf die Warnliste, CFTC-Chef Selig nennt zwei Wege in die USA - Wird Regulierung zum Prüfstein für dezentrale Krypto-Börsen?

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 14:25 5 Min.

Hongkongs Aufsicht SFC hat Hyperliquid am 18. November auf ihre Liste verdächtiger Handelsplattformen gesetzt, die dritte Warnung dieses Jahres. Einen Tag später erklärte US-Terminmarktaufseher Michael Selig, wie Onchain-Börsen in den US-Markt kommen. Was das für Krypto-Regulierung, den Bitcoin Kurs und Krypto-Aktien wie Coinbase bedeutet.

Bild: Joshua Tsu / Unsplash

Einträge auf der SFC-Liste verdächtiger Krypto-Plattformen in Hongkong 69 Aufsichts-Warnungen gegen Hyperliquid im Jahr 2026 (FCA, MAS, SFC) 3 Wege in den US-Markt laut CFTC-Chef Selig: registrieren oder kooperieren 2 Von Binance per Gericht in Abu Dhabi eingefrorene Hack-Beute 6,5 Mrd. US-Dollar Quelle : Cointelegraph, 19.11.2026 (aktualisiert 20.11.2026, 11:04 UTC); BTC-ECHO, 19.11.2026, 19:39 Uhr; The Block, 19.11.2026 Die dezentrale Börse Hyperliquid gerät unter Druck der Aufseher. Die Hongkonger Wertpapieraufsicht SFC hat die Plattform für Perpetual-Kontrakte nach Cointelegraph am 18. November auf ihre Alert List gesetzt. Begründung: Sie habe keine Lizenz in Hongkong, trete dort aber nach Verdacht mit Diensten auf. Ein Verbot ist das nicht. Am Donnerstag sprach der Chef der US-Terminmarktaufsicht CFTC, Michael Selig, auf dem Capitol Crypto Forum ausdrücklich über Hyperliquid und ähnliche Onchain-Börsen. Der Bitcoin Kurs steht dabei bei rund 61.600 Dollar unter Druck, und Krypto-Aktien wie Coinbase beobachten, wohin die Regeln führen. Hongkong Was bedeutet die Warnliste der SFC für Hyperliquid – und ist das ein Verbot? Die SFC führt Hyperliquid und „Hyperliquid Hong Kong“ jetzt auf ihrer Liste verdächtiger virtueller Handelsplattformen, die damit 69 Einträge hat. Anleger genießen dort laut BTC-ECHO keinen Schutz durch die Aufsicht, bei einem Hack oder Zusammenbruch droht der Totalverlust, und Ansprüche gegen Anbieter ohne Hongkong-Bezug sind schwer durchsetzbar. Es ist die dritte Warnung 2026: Die britische FCA setzte Hyperliquid am 21. Mai auf ihre Warnliste, Singapurs MAS nach Cointelegraph am 26. Juni auf ihre Investorenwarnliste. In keinem der drei Finanzplätze gibt es ein Verbot oder eine Sperre. Hyperliquid hat sich bis zum Redaktionsschluss der Berichte nicht geäußert. Wie kommen Onchain-Börsen laut CFTC-Chef Selig in den US-Markt? Selig nannte laut The Block zwei Wege: Entweder sich selbst als Börse registrieren oder mit einer registrierten Börse kooperieren. Als Beispiel nannte er Backpack, das diese Woche drei CFTC-Lizenzen erhielt (FCM, DCM und DCO). Die Onchain-Technik bleibe erlaubt, die Plattformen unterlägen aber denselben Regeln wie andere Börsen. Zu Single-Stock-Perpetuals sagte Selig, ein fehlendes Verfallsdatum mache sie nicht zu einem Security-based Swap, und die täglichen Funding-Zahlungen ähnelten der Variation Margin anderer Futures. Bei Prognosemärkten arbeitet die CFTC laut Selig mit dem Justizministerium zusammen, wenn Bundesstaaten Plattformen verklagen. Im Oktober klagten CFTC und Justizministerium gegen Utah, am 13. November folgten Klagen gegen Arkansas und Louisiana. Binance US hat laut Marktberichten Anträge für DCM- und DCO-Lizenzen gestellt, die als weitgehend vollständig gelten, aber noch nicht genehmigt sind. Regulierungs-Stationen für Onchain-Börsen Behörde Schritt Datum FCA (Großbritannien) Hyperliquid auf Warnliste 21.05.2026 MAS (Singapur) Investorenwarnung zu Hyperliquid 26.06.2026 SFC (Hongkong) Hyperliquid auf Liste verdächtiger Plattformen 18.11.2026 CFTC (USA) Selig: registrieren oder mit Börse kooperieren 19.11.2026 CFTC (USA) Backpack erhält FCM-, DCM- und DCO-Lizenz Woche bis 19.11.2026 Alle Angaben laut den genannten Berichten, nicht von aktiencheck.de geprüft. Quelle : Cointelegraph, BTC-ECHO, The Block, CoinGabbar Warum bleibt die Regulierung ein Risiko für Krypto-Aktien wie Coinbase und den Bitcoin Kurs? Regulierte Anbieter können vom Druck auf Onchain-Konkurrenten profitieren: Die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN) steht für das US-lizenzierte Modell, das Selig mit den Wegen für Onchain-Börsen beschreibt. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, kein belegter Effekt. Auf der anderen Seite fehlt dem Markt das Gesetz: Nach Medienberichten ist ein US-Marktstrukturgesetz (CLARITY Act) in diesem Jahr kaum noch zu erwarten, der Kongress endet am 3. Januar 2027. Aufsichtsbehörden füllen die Lücke mit Einzelentscheidungen, was Planbarkeit kostet. Für den Bitcoin Kurs ist das zweitrangig, solange ETF-Abflüsse und Zinsangst dominieren, für Krypto-Aktien ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor. Auch Binance bleibt im Fokus: Nach dem Hack vom 29. Oktober hat die Börse laut Cointelegraph vom Abu Dhabi Global Market Court eine weltweite Einfrierungsanordnung über 6,5 Milliarden Dollar erwirkt. Die Anordnung richtet sich gegen unbekannte Täter und kann per Blockchain an Wallet-Adressen zugestellt werden, eine laufende Liste führt 26.000 Adressen. Binance-APAC-Chef SB Seker sagte Reuters, man führe mit mindestens fünf bis sechs Märkten Gespräche und habe Lizenzen in 15 Märkten. Was dafür spricht Die Behörden zeigen klare Wege auf: Registrierung oder Kooperation mit einer lizenzierten Börse.

Eine Warnliste ist kein Verbot, und Onchain-Technik bleibt laut CFTC erlaubt.

Lizenzierte Anbieter wie Backpack und lizenzorientierte Börsen kommen voran. Was dagegen spricht Hyperliquid wurde 2026 bereits von drei Aufsichten gewarnt und hat sich bisher nicht öffentlich geäußert.

Anleger haben bei nicht lizenzierten Plattformen keinen Aufsichtsschutz, im Hack- oder Insolvenzfall droht der Totalverlust.

Ohne US-Marktstrukturgesetz bleibt die Rechtslage fragmentiert.

Kryptowerte sind extrem volatil, ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Dieser Artikel ist keine Anlageberatung. FAQ: Antworten zur Krypto-Regulierung und Hyperliquid Was hat die SFC in Hongkong gegen Hyperliquid unternommen? Die SFC hat Hyperliquid am 18.11.2026 auf ihre Liste verdächtiger Krypto-Handelsplattformen gesetzt, weil die Plattform dort ohne Lizenz Dienste anbieten oder bewerben soll. Ein Verbot ist das nicht. Was hat CFTC-Chef Selig zu Onchain-Börsen gesagt? Selig sagte am 19.11.2026, Onchain-Börsen müssten sich in den USA als Börse registrieren oder mit einer registrierten Börse zusammenarbeiten. Gibt es eine Hyperliquid Prognose von aktiencheck.de? Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. Der Begriff „Hyperliquid Prognose“ steht hier nur, weil Leser danach suchen. Welche Krypto-Aktien sind von der Regulierung betroffen? Unmittelbar betroffen sind börsennotierte Handelsplattformen wie die Coinbase Aktie (COIN), mittelbar der gesamte Krypto-Sektor einschließlich Bitcoin-Miner und Treasury-Firmen. Fazit: Regulierung als Prüfstein für Onchain-Börsen Hyperliquid steht nach Hongkong, London und Singapur unter Aufsicht, und die CFTC zeigt zugleich, wie Onchain-Börsen in den US-Markt kommen. Ob sich die Plattform registriert, kooperiert oder sich aus Märkten zurückzieht, ist offen. Für Anleger zählen die Reaktion von Hyperliquid, weitere Lizenzentscheidungen der CFTC, der Ausgang des Marktstrukturgesetzes bis zum 3. Januar 2027 und der Bitcoin Kurs. Krypto-Aktien wie Coinbase bleiben davon abhängig.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.