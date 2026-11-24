Für die Mercedes-Benz Aktie, die Volkswagen Vorzugsaktie (ISIN: DE0007664039, FSE: VOW3) und die BMW Aktie (ISIN: DE0005190003, FSE: BMW) ist die Quote ein zweischneidiges Thema. Deutsche Hersteller konkurrieren in Europa mit chinesischen Plug-in-Hybriden und könnten von der Begrenzung profitieren; zugleich produzieren einzelne europäische Marken Modelle in China und könnten selbst unter die Kontingente fallen. Welche Hersteller konkret wie stark betroffen sind, nennen die Berichte nicht; das ist eine offene Frage für Anleger. Sparneuwagen.de rechnet als Einschätzung seiner Redaktion mit möglichen Preis- oder Lieferzeitanstiegen bei Hybridmodellen, falls Kontingente ausgeschöpft werden.

Ein Blick auf die Branche: Die Autowerte stehen ohnehin unter Druck, bei Volkswagen begannen am selben Tag die Tarifverhandlungen mit Nullrunden-Forderungen. Europas Automarkt im Oktober zeigte laut Branchenzahlen starkes Wachstum bei Elektro, Hybrid und chinesischen Marken.