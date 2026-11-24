Die Hybrid-Importquoten der EU sind beschlossen: Wie die EU-Kommission am Dienstag mitteilte, begrenzt Brüssel ab dem 1. Dezember die Einfuhr von Hybrid- und Plug-in-Hybridautos aus China auf knapp 350.000 Fahrzeuge pro Jahr. Die Verordnung wurde laut Berliner Zeitung am 24. November im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Die Mercedes-Benz Aktie (ISIN: DE0007100000, FSE: MBG) und andere Autoaktien stehen damit im Fokus, weil die Quote nach dem Ursprungsland der Fahrzeuge gilt, nicht nach dem Firmensitz. Der DAX lag um 12:20 Uhr MEZ bei 25.129 Punkten, gut 0,8 Prozent im Minus (dpa-AFX).
Hybrid-Importquoten: EU begrenzt chinesische Hybridautos auf knapp 350.000 pro Jahr - Wer verliert, wer gewinnt?
Ab 1. Dezember gilt in der EU eine vorläufige Obergrenze für Hybrid- und Plug-in-Hybridimporte aus China. Was die Quoten für Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW und den DAX bedeuten können.
Die Nachricht
Was regeln die neuen Hybrid-Importquoten der EU?
Die Obergrenze liegt vorläufig bei höchstens rund 15 Prozent mehr Fahrzeugen als im Vorjahr; China hatte 2025 etwas mehr als 300.000 Hybride und Plug-in-Hybride in die EU exportiert. Die Maßnahme ist zunächst auf höchstens 200 Tage befristet, nach Angaben von sparneuwagen.de und Berliner Zeitung bis zum 18. Juni 2027. Danach muss die Kommission einen langfristigen Vorschlag machen, dem die 27 Mitgliedstaaten zustimmen müssen. Für China nennt die Berliner Zeitung (Verordnung EU 2026/2614) folgende Kontingente:
|Zeitraum
|Fahrzeuge
|1.12.2026 bis 28.2.2027
|86.301
|1.3. bis 31.5.2027
|88.219
|1. bis 18.6.2027
|17.260
|Summe
|191.780
Taz nennt für den ersten Zeitraum rund 87.500 Fahrzeuge; hier die Zahl aus zwei Quellen mit Verordnungsbezug. Nicht ausgeschöpfte Kontingente können laut Berliner Zeitung ins Folgequartal übertragen werden.
Quelle: Berliner Zeitung, sparneuwagen.de, 24.11.2026
Betroffen sind die meisten Handelspartner, ausgenommen sind unter anderem Liechtenstein, Island, Norwegen, die Ukraine, Kenia und einige Entwicklungsländer. Die Quoten zielen vor allem auf China; sparneuwagen.de nennt zudem Japan, die Türkei, Südkorea und weitere Länder. Auch Autos europäischer Marken können betroffen sein, wenn sie in China gebaut werden.
Der Hintergrund
Warum greift Brüssel bei chinesischen Hybridautos ein?
Nach Angaben der EU-Kommission lagen die chinesischen Hybridimporte im untersuchten Zeitraum fast beim Zehnfachen des Niveaus von 2023. Reine Elektroautos aus China unterliegen seit 2024 Zusatzzöllen; Hybride waren davon nicht betroffen und gewannen Marktanteile. Die Kommission hatte Ende Oktober 2026 eine Untersuchung eingeleitet. Aus der Einigung zwischen EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič und Chinas Handelsminister Wang Wentao im Oktober ergibt sich laut taz ein Zugeständnis aus Peking. Eine Reaktion Chinas auf die Verordnung war in den gelesenen Berichten nicht zitiert.
Das große Bild
Was bedeuten die Hybrid-Importquoten für Autoaktien und den DAX?
Für die Mercedes-Benz Aktie, die Volkswagen Vorzugsaktie (ISIN: DE0007664039, FSE: VOW3) und die BMW Aktie (ISIN: DE0005190003, FSE: BMW) ist die Quote ein zweischneidiges Thema. Deutsche Hersteller konkurrieren in Europa mit chinesischen Plug-in-Hybriden und könnten von der Begrenzung profitieren; zugleich produzieren einzelne europäische Marken Modelle in China und könnten selbst unter die Kontingente fallen. Welche Hersteller konkret wie stark betroffen sind, nennen die Berichte nicht; das ist eine offene Frage für Anleger. Sparneuwagen.de rechnet als Einschätzung seiner Redaktion mit möglichen Preis- oder Lieferzeitanstiegen bei Hybridmodellen, falls Kontingente ausgeschöpft werden.
Ein Blick auf die Branche: Die Autowerte stehen ohnehin unter Druck, bei Volkswagen begannen am selben Tag die Tarifverhandlungen mit Nullrunden-Forderungen. Europas Automarkt im Oktober zeigte laut Branchenzahlen starkes Wachstum bei Elektro, Hybrid und chinesischen Marken.
Der Ausblick
Welche Termine sind bei den Hybrid-Importquoten wichtig?
Die Quoten gelten ab 1. Dezember 2026 und laufen bis spätestens 18. Juni 2027. In dieser Zeit muss die Kommission eine dauerhafte Lösung vorlegen, die die Mitgliedstaaten billigen müssen. Beobachten sollten Anleger die Quartalsabrechnung der Kontingente, mögliche Reaktionen aus Peking und die Mitteilungen der Autokonzerne zu betroffenen Modellen.
FAQ
Häufige Fragen zu den Hybrid-Importquoten
Ab wann gelten die Hybrid-Importquoten? Ab dem 1. Dezember 2026, vorläufig für höchstens 200 Tage.
Wie hoch ist die Obergrenze? Knapp 350.000 Fahrzeuge pro Jahr, für China insgesamt 191.780 Fahrzeuge bis Mitte Juni 2027.
Welche Autoaktien sind betroffen? Die Quote gilt nach Ursprungsland, nicht nach Herstellersitz; konkrete Herstellerlisten nennen die Quellen nicht.
Was heißt das für die Mercedes-Benz Aktie und den DAX? Ein direkter Kurseffekt ist nicht belegt; die Maßnahme verschiebt Wettbewerbsbedingungen im Hybridsegment.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.