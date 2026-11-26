Unterhaltungs- und Kulturwerte legten im KOSPI um 2,63 Prozent zu und waren damit der stärkste Sektor in Seoul. Auch der Rivale SM Entertainment stieg um 4,05 Prozent. Nach dem Einbruch des KOSPI um 6,16 Prozent am Mittwoch suchten Anleger offenbar Aktien, die nicht am Chipzyklus hängen. K-Pop-Konzerne verdienen ihr Geld mit Konzerten, Fanartikeln und Musik, nicht mit Speicherchips.

Für den KOSPI 100 Gewinner HYBE kommt ein zweiter Punkt hinzu: Institutionelle Anleger kauften, während Privatanleger am Gesamtmarkt Aktien im Wert von mehr als einer Billion Won abgaben.