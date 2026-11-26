Der Tag begann im Minus und endete auf dem Siegerpodest. Die HYBE Aktie fiel am Donnerstag zunächst bis auf 174.000 Won, drehte dann und schloss 4,97 Prozent höher bei 185.700 Won. Damit ist der Konzern hinter der Boygroup BTS der zweitstärkste KOSPI 100 Gewinner des Tages. Eine neue Unternehmensmeldung gab es nicht. Koreanische Medien nennen Käufe institutioneller Anleger als Treiber.
HYBE Aktie: KOSPI 100 Gewinner mit plus 5 Prozent – warum Großanleger jetzt beim BTS-Konzern zugreifen
Die HYBE Aktie gehört mit einem Plus von 4,97 Prozent zu den KOSPI 100 Gewinnern des Tages. Institutionelle Anleger kaufen, Unterhaltungswerte sind der stärkste Sektor in Seoul. Im Rücken hat der BTS-Konzern ein Rekordquartal, doch ein Blick auf den Nettogewinn mahnt zur Vorsicht.
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Die Gründe
Der stärkste Sektor des Tages – und HYBE mittendrin
Unterhaltungs- und Kulturwerte legten im KOSPI um 2,63 Prozent zu und waren damit der stärkste Sektor in Seoul. Auch der Rivale SM Entertainment stieg um 4,05 Prozent. Nach dem Einbruch des KOSPI um 6,16 Prozent am Mittwoch suchten Anleger offenbar Aktien, die nicht am Chipzyklus hängen. K-Pop-Konzerne verdienen ihr Geld mit Konzerten, Fanartikeln und Musik, nicht mit Speicherchips.
Für den KOSPI 100 Gewinner HYBE kommt ein zweiter Punkt hinzu: Institutionelle Anleger kauften, während Privatanleger am Gesamtmarkt Aktien im Wert von mehr als einer Billion Won abgaben.
Der Hintergrund
Rekordquartal dank BTS – mit einem Schönheitsfehler
Anfang November hat HYBE die besten Quartalszahlen der Firmengeschichte vorgelegt. Der Umsatz im dritten Quartal stieg um 109,8 Prozent auf 1,53 Billionen Won. Der operative Gewinn lag bei 188,5 Milliarden Won, nach einem Verlust von 42,2 Milliarden Won im Vorjahr. Der Grund ist die Welttournee von BTS, die nach dem Ende des Militärdienstes aller Mitglieder Stadien in Europa und den USA füllte.
Doch die Zahlen haben eine Kehrseite. Nach Angaben des Branchendienstes Dealsite brach der Nettogewinn gegenüber dem Vorquartal um fast 90 Prozent ein, unter anderem wegen Bewertungsverlusten auf Fremdwährungen. Zudem stammt der größte Teil des Gewinnanstiegs aus niedrigeren Verwaltungskosten.
Rekordzahlen
Umsatz und operativer Gewinn erreichten im dritten Quartal Höchstwerte.
Käufe der Profis
Institutionelle Anleger griffen am Donnerstag zu.
Abstand zum Chipzyklus
Das Geschäft hängt an Tourneen und Fans, nicht an KI-Investitionen.
Die HYBE Aktie wird an der Korea Exchange gehandelt und ist im KOSPI 100 enthalten.
Häufige Fragen zur HYBE Aktie
Warum ist die HYBE Aktie KOSPI 100 Gewinner des Tages?
Institutionelle Anleger kauften, und Unterhaltungswerte waren mit plus 2,63 Prozent der stärkste Sektor im KOSPI. Die Aktie stieg um 4,97 Prozent auf 185.700 Won.
Wie liefen die letzten Quartalszahlen von HYBE?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 109,8 Prozent auf 1,53 Billionen Won, der operative Gewinn erreichte 188,5 Milliarden Won.
Was ist das größte Risiko?
Die starke Abhängigkeit von BTS. Die Welttournee der Gruppe trägt einen großen Teil des Ergebnisses.
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