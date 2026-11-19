Der Militärsprecher der Huthi-Miliz erklärte nach den vorliegenden Berichten, man habe den internationalen Flughafen und das Finanzzentrum von Riad ins Visier genommen, als Reaktion auf saudische Angriffe im Jemen. Die saudisch geführte Koalition meldet, sie habe auf eine Bedrohung mit Raketen reagiert; erste Einschätzungen sehen Trümmerteile am Boden. In den Tagen zuvor waren bereits Drohnen und Marschflugkörper im Raum Riad abgewehrt worden. Nicht belegt sind Angaben zu Verletzten in Riad, zu Schäden an Ölanlagen des Konzerns Saudi Aramco bei diesem Angriff und zu Reaktionen der USA oder des Iran. Das Ausmaß der Gebäudeschäden ist nicht beziffert.

Im Jemen selbst meldet das von den Huthi geführte Gesundheitsministerium nach einem Angriff auf ein Hotel in der Stadt Mokka am frühen Donnerstagmorgen mindestens zehn Tote und neun Verletzte; eine saudische Stellungnahme dazu liegt nicht vor. Das Yemen Data Project spricht von den schwersten saudischen Luftangriffen seit 2017 mit mindestens 140 getöteten und mehr als 280 verletzten Zivilisten im vergangenen Monat.