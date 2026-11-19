Die Eskalation im Nahen Osten erreicht das Finanzzentrum von Riad: Die saudische Militärkoalition meldete am Donnerstag, den 19. November 2026, die Abwehr einer Raketenbedrohung gegen die Hauptstadt, Trümmerteile gingen nieder. Augenzeugen berichten von Schäden an einem rund 80-stöckigen Wolkenkratzer im Finanzzentrum, den die Behörden absperrten. Der Ölpreis reagiert bislang verhalten: Brent lag am Nachmittag bei etwa 92 US-Dollar, plus rund 0,75 Prozent. Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.463,81 Punkten, ein Minus von 1,06 Prozent (Stand 17:47 Uhr; ISIN DE0008469008). Für Ölaktien, Rüstungsaktien und Reisewerte ist der Konflikt ein Risikofaktor, auch wenn die Märkte die Lage bisher nicht als Angebotsschock werten.
Huthi-Angriffe auf Riad: Saudi-Arabien wehrt Raketen ab, Hochhaus im Finanzzentrum beschädigt – wie viel Nahost-Risiko steckt im Ölpreis und im DAX?
Die Huthi-Miliz greift nach eigenen Angaben Flughafen und Finanzzentrum der saudischen Hauptstadt an. Die Koalition meldet Raketenabwehr, ein 80-stöckiges Gebäude soll beschädigt sein. Brent liegt bei rund 92 Dollar. Was der Konflikt für Ölpreis, Aktien und Anleger bedeutet.
Lage in Riad
Was ist in Riad passiert – und was ist belegt?
Der Militärsprecher der Huthi-Miliz erklärte nach den vorliegenden Berichten, man habe den internationalen Flughafen und das Finanzzentrum von Riad ins Visier genommen, als Reaktion auf saudische Angriffe im Jemen. Die saudisch geführte Koalition meldet, sie habe auf eine Bedrohung mit Raketen reagiert; erste Einschätzungen sehen Trümmerteile am Boden. In den Tagen zuvor waren bereits Drohnen und Marschflugkörper im Raum Riad abgewehrt worden. Nicht belegt sind Angaben zu Verletzten in Riad, zu Schäden an Ölanlagen des Konzerns Saudi Aramco bei diesem Angriff und zu Reaktionen der USA oder des Iran. Das Ausmaß der Gebäudeschäden ist nicht beziffert.
Im Jemen selbst meldet das von den Huthi geführte Gesundheitsministerium nach einem Angriff auf ein Hotel in der Stadt Mokka am frühen Donnerstagmorgen mindestens zehn Tote und neun Verletzte; eine saudische Stellungnahme dazu liegt nicht vor. Das Yemen Data Project spricht von den schwersten saudischen Luftangriffen seit 2017 mit mindestens 140 getöteten und mehr als 280 verletzten Zivilisten im vergangenen Monat.
Warum bewegt das den Ölpreis kaum – und wo liegt das Risiko?
Der Konflikt steht im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg und der Lage in der Straße von Hormus. Am Donnerstag meldeten iranische Revolutionsgarden laut der militärnahen Agentur Tasnim erneut Explosionen an zwei Supertankern mit je mehr als vier Millionen Barrel Rohöl, die auf Seeminen gelaufen sein sollen; eine unabhängige Bestätigung liegt nicht vor. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor Hinweise auf Chemie- und Biowaffen-Programme des Iran genannt. Brent lag am Morgen um 9:18 Uhr bei 92,20 US-Dollar (plus 0,3 Prozent), WTI am Nachmittag bei 82,71 US-Dollar (plus rund 1 Prozent). Die Internationale Energieagentur sieht nach früheren Berichten bleibende Spuren der Hormus-Krise im Energiemarkt; der Markt ist zugleich durch hohe Lagerbestände gedämpft.
Für Anleger heißt das: Solange die saudische Ölförderung und die Exportwege nicht direkt getroffen werden, bleibt die Preisreaktion begrenzt. Ein Treffer auf Anlagen von Saudi Aramco oder eine längere Sperrung von Seewegen würde die Lage ändern. Das ist eine Einschätzung der Redaktion. Der Euro notiert zugleich bei rund 1,10 US-Dollar und damit schwach, was Energieimporte für Europa verteuert.
|Bereich
|Beobachtung
|Mögliche Wirkung
|Ölpreis
|Brent rund 92 USD, WTI rund 82,7 USD
|Anstieg bei Angriffen auf Förderanlagen oder Seewege
|Rüstungsaktien
|Spannungen im Nahen Osten halten Nachfrage nach Abwehrsystemen hoch
|Kursreaktionen hängen von Aufträgen und Budgets ab
|Luftfahrt, Reisen
|Flughafen Riad im Visier der Huthi
|höhere Risikoaufschläge und Kosten möglich
|DAX
|Schluss 25.463,81 Punkte, minus 1,06 %
|Energiepreise belasten Inflation und Zinserwartung
Stand: 19.11.2026. Kurse sind Momentaufnahmen; Auswirkungen auf Branchen sind Einschätzungen der Redaktion.
Quelle: Berichte vom 19.11.2026
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Weitere Angriffe auf Riad und mögliche Treffer an Ölanlagen von Saudi Aramco.
Bestätigung oder Dementi der gemeldeten Tankerexplosionen in der Straße von Hormus.
Reaktionen der USA und des Iran, nachdem Trump neue Schläge erwogen hatte.
Den Ölpreis (Brent, WTI), den Euro-Kurs und die Inflationsdaten als Brücke zu Zinsen und DAX.
Häufige Fragen zu den Huthi-Angriffen auf Riad
Was wurde in Riad angegriffen? Die Huthi nennen Flughafen und Finanzzentrum als Ziele; die Koalition meldet die Abwehr von Raketen, ein Hochhaus im Finanzzentrum soll beschädigt sein.
Wie reagiert der Ölpreis? Brent lag am Nachmittag bei rund 92 US-Dollar mit einem leichten Plus; einen Schock sehen die Märkte bislang nicht.
Welche Aktien sind betroffen? Ölaktien, Rüstungsaktien und Reisewerte gelten als sensibel; direkte Kursreaktionen nennen die Quellen nicht.
Sind Ölanlagen von Saudi Aramco getroffen? In den ausgewerteten Berichten zu diesem Angriff steht dazu nichts.
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