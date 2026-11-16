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Hut-8-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 115 Dollar, mehr als 100 Prozent Potenzial

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ für die Aktie von Hut 8, senkt das Kursziel aber von 123 auf 115 US-Dollar. Zum Kurs von 54,37 US-Dollar sind das rund 112 Prozent Potenzial. Hut 8 baut KI-Rechenzentren mit Verträgen über 26,6 Milliarden US-Dollar.

Hut-8-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 115 Dollar, mehr als 100 Prozent Potenzial
Bild: https://www.pexels.com/de-de/foto/bildschirm-beruhren-elektronik-elektrik-10628030/
Rating Piper Sandler (bestätigt)
Overweight
Kursziel (zuvor 123 $)
115 $
Kurs 16.11.2026
54,37 $
Abstand zum Kursziel
+111,5 %

Steckbrief

Unternehmen
Hut 8 Corp.
Handelssymbol
HUT (Nasdaq)
Analyst
Patrick Moley
Bank
Piper Sandler
Rating
Overweight (bestätigt)
Kursziel
115 US-Dollar (zuvor 123 US-Dollar)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Mehr als eine Verdopplung im Blick: Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ für die Hut-8-Aktie, senkt das Kursziel aber von 123 auf 115 US-Dollar. Zum Kurs von 54,37 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 112 Prozent. Hut 8 hat sich vom Bitcoin-Miner zum Betreiber von Energie- und KI-Infrastruktur gewandelt.

Piper Sandler zur Hut-8-Aktie

KI-Campus voll vermietet – Moley bleibt optimistisch

Patrick Moley senkt sein Kursziel leicht. Er sieht trotzdem großes Potenzial.

Hut 8 hat seinen KI-Campus Beacon Point in Texas vollständig vermietet. Ein zweiter Mietvertrag über 352 Megawatt ging an einen Mieter mit sehr guter Bonität.

Den Wert aller Rechenzentrumsverträge beziffert Hut 8 auf rund 26,6 Milliarden US-Dollar.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley zu lesen ist:

  1. Große Verträge

    Hut 8 hat KI-Rechenzentren mit insgesamt 949 Megawatt vermietet.

  2. Finanzierung gesichert

    Für die Projekte stehen 7,5 Milliarden US-Dollar an Projektfinanzierung bereit.

  3. Aktienrückkäufe

    Hut 8 kaufte für 250 Millionen US-Dollar eigene Aktien zurück und erhöhte das Programm auf 1 Milliarde US-Dollar.

  4. Fertigstellung 2027

    Die Rechenzentren River Bend und Beacon Point sollen 2027 ausgeliefert werden.

Umsatz unter den Erwartungen

Der Umsatz fiel im dritten Quartal auf 71,1 Millionen US-Dollar nach 83,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Analysten hatten mehr erwartet.

Der Gewinn von 189,5 Millionen US-Dollar stammte vor allem aus Buchgewinnen auf Bitcoin.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analyst Patrick Moley. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 115 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Hut 8 Corp. (HUT): Kaufen, Kursziel 115,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Patrick Moley, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:44 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:44 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Patrick Moley, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co..

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.