Mehr als eine Verdopplung im Blick: Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ für die Hut-8-Aktie, senkt das Kursziel aber von 123 auf 115 US-Dollar. Zum Kurs von 54,37 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 112 Prozent. Hut 8 hat sich vom Bitcoin-Miner zum Betreiber von Energie- und KI-Infrastruktur gewandelt.
Hut-8-Aktie: Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 115 Dollar, mehr als 100 Prozent Potenzial
Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley bleibt bei „Overweight“ für die Aktie von Hut 8, senkt das Kursziel aber von 123 auf 115 US-Dollar. Zum Kurs von 54,37 US-Dollar sind das rund 112 Prozent Potenzial. Hut 8 baut KI-Rechenzentren mit Verträgen über 26,6 Milliarden US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hut 8 Corp.
- Handelssymbol
- HUT (Nasdaq)
- Analyst
- Patrick Moley
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 115 US-Dollar (zuvor 123 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur Hut-8-Aktie
KI-Campus voll vermietet – Moley bleibt optimistisch
Patrick Moley senkt sein Kursziel leicht. Er sieht trotzdem großes Potenzial.
Hut 8 hat seinen KI-Campus Beacon Point in Texas vollständig vermietet. Ein zweiter Mietvertrag über 352 Megawatt ging an einen Mieter mit sehr guter Bonität.
Den Wert aller Rechenzentrumsverträge beziffert Hut 8 auf rund 26,6 Milliarden US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Piper-Sandler-Analyst Patrick Moley zu lesen ist:
Große Verträge
Hut 8 hat KI-Rechenzentren mit insgesamt 949 Megawatt vermietet.
Finanzierung gesichert
Für die Projekte stehen 7,5 Milliarden US-Dollar an Projektfinanzierung bereit.
Aktienrückkäufe
Hut 8 kaufte für 250 Millionen US-Dollar eigene Aktien zurück und erhöhte das Programm auf 1 Milliarde US-Dollar.
Fertigstellung 2027
Die Rechenzentren River Bend und Beacon Point sollen 2027 ausgeliefert werden.
Umsatz unter den Erwartungen
Der Umsatz fiel im dritten Quartal auf 71,1 Millionen US-Dollar nach 83,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Analysten hatten mehr erwartet.
Der Gewinn von 189,5 Millionen US-Dollar stammte vor allem aus Buchgewinnen auf Bitcoin.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analyst Patrick Moley. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 115 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Hut 8 Corp. (HUT): Kaufen, Kursziel 115,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Patrick Moley, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:44 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:44 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Patrick Moley, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.