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HUT 8 Aktie: KI-Neubewertung trifft Bitcoin-Miner – Chance nach dem Rückschlag?

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 10:00 1 Min. Piper Sandler

Piper Sandler senkt das Kursziel für HUT 8 auf 115 USD, sieht im überproportionalen Kursdruck auf Bitcoin-Miner jedoch mögliche Kaufgelegenheiten.

Bild: Unsplash

Der Analyst von Piper Sandler, Patrick Moley, senkt das Kursziel für die HUT 8-Aktie (ISIN: US44812J1043, WKN: A3ES40, Ticker: HUT) von 123 auf 115 USD und bestätigt die Einstufung "overweight". Entwickler von Rechenzentren für künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechnen (KI/HPC), auch als Bitcoin-Miner bekannt, seien nach Einschätzung von Piper Sandler von der Neubewertung des KI-Sektors überproportional betroffen. Von den sechs untersuchten Aktienkörben aus dem KI-Bereich und angrenzenden Branchen hätten sich die Bitcoin-Miner seit dem 1. September 2026 schlechter entwickelt als alle anderen Gruppen mit Ausnahme des Optiksegments. Gegenüber dem ebenfalls stark schwankungsanfälligen Speichersektor hätten sie einen Rückstand von nahezu zehn Prozentpunkten verzeichnet. Eine im Vergleich zum übrigen KI-Sektor besonders ausgeprägte Abwärtsreaktion aufgrund eines hohen Beta-Faktors sei für diese Gruppe nichts Neues. Trete sie auf, könne sie jedoch attraktive Kaufgelegenheiten schaffen, ergänze Piper Sandler. Patrick Moley, Analyst von Piper Sandler, hält an seinem Rating "overweight" für die HUT 8-Aktie fest und reduziert das Kursziel von 123 auf 115 USD. (Analyse vom 16.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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