Die Hut 8 Aktie (Ticker: HUT, Nasdaq; ISIN: US44812J1043) gehört zu den Verlierern der Krypto-Aktien. Zum Schluss am Dienstag, 24. November, notierte der Titel nach Daten von The Block bei rund 48,24 Dollar, ein Tagesminus von 6,1 Prozent. In der Woche bis 20. November hatte der Wert nach CEO Economy 20,2 Prozent verloren und bei 45,95 Dollar geschlossen. Der Bitcoin Kurs lag am Mittwoch bei etwa 58.100 Dollar, die Miner gerieten im US-Handel laut Bitcoin Magazine erneut unter Druck.
Hut 8 Aktie: 48 Dollar nach 20 Prozent Wochenminus, 250 Millionen Dollar Rückkauf aus Bitcoin-Verkäufen, 352-Megawatt-Mietvertrag – wie sicher ist das Texas-Geschäft?
Die Hut 8 Aktie hat in nur drei Wochen zweimal zweistellig verloren. Der Bitcoin-Miner finanziert Aktienrückkäufe mit verkauften Bitcoin und baut gleichzeitig KI-Rechenzentren in Texas und Louisiana. Was die Quartalszahlen sagen, was die Politik in Texas bedeutet und welche Termine jetzt zählen.
Warum steht die Hut 8 Aktie so unter Druck?
Der Auslöser sitzt in der Politik. Nach den Wahlen am 3. November gewann in Texas die Demokratin Gina Hinojosa gegen den republikanischen Amtsinhaber Greg Abbott. Sie hatte im Wahlkampf einen sofortigen landesweiten Stopp neuer Rechenzentren gefordert, und im Kongress gewannen die Demokraten beide Kammern. Am 4. November fiel die Hut 8 Aktie deshalb um 21,44 Prozent auf 50,08 Dollar. Wells Fargo wies laut Benzinga darauf hin, dass auf Texas 27 Prozent der in den USA geplanten Rechenzentrums-Kapazität entfallen. Den zweiten Schub brachte die Marktschwäche: Am 20. November verlor Hut 8 rund 18 Prozent an einem Tag, als die Nasdaq zeitweise stark nachgab.
Was haben die Quartalszahlen der Hut 8 Aktie gebracht?
Am 4. November legte Hut 8 Zahlen zum dritten Quartal vor. Der Umsatz lag bei 71,1 Millionen Dollar, 14,9 Prozent weniger als vor einem Jahr (83,5 Millionen) und rund 6 Prozent unter der Erwartung. Beim Gewinn je Aktie meldete das Unternehmen 0,98 Dollar statt eines erwarteten Verlustes von 0,73 Dollar. Aktienrückkäufe über insgesamt 250 Millionen Dollar wurden durch den Verkauf von Bitcoin finanziert: 74,7 Millionen vor und 175,3 Millionen nach Quartalsende. Der Verwaltungsrat erlaubt Rückkäufe bis zu 1 Milliarde Dollar, und eine revolvierende Kreditlinie über 1,07 Milliarden Dollar wurde abgeschlossen.
|Datum
|Ereignis
|Kurs in USD
|04.11.2026
|Texas-Wahl, Minus 21,4 Prozent
|50,08
|11.11.2026
|Erholung, Plus 9 Prozent
|61,78
|20.11.2026
|Wochenschluss, Minus 20,2 Prozent
|45,95
|24.11.2026
|Schluss, Minus 6,1 Prozent
|48,24
Kurse zu unterschiedlichen Zeitpunkten (Tageshandel bzw. Schluss); Daten von jeweils genannter Quelle.
Quelle: Benzinga, 04.11.2026; 24/7 Wall St., 11.11.2026; CEO Economy, 21.11.2026; The Block
Wie viel KI-Geschäft steckt in der Hut 8 Aktie?
Mehr als Bitcoin-Mining allein. Hut 8 hat am Standort Beacon Point einen zweiten Mietvertrag über 352 Megawatt mit einem bestehenden Mieter abgeschlossen, der nicht genannt wird. Der Wert der damit vertraglich gesicherten KI-Kapazität liegt laut Unternehmen bei rund 26,6 Milliarden Dollar über die festen Laufzeiten. Dazu kommt eine exklusive Pipeline von 1.300 bis 3.180 Megawatt. Die ersten Hallen in River Bend sollen im zweiten Quartal 2027 starten, Beacon Point Phase 1 im dritten Quartal 2027.
Das heißt: Bis die Mieteinnahmen fließen, vergehen noch Monate, in denen die Aktie an Stimmung, Zinsen und dem Bitcoin Kurs hängt. Dass Hut 8 Bitcoin verkauft, um eigene Aktien zu kaufen, zeigt den Spagat. Auch andere Krypto-Aktien tun das: Strategy Aktie verkaufte zuletzt Bitcoin-Anteile nur in kleinem Umfang, Miner wie MARA und Riot trennen sich von Beständen.
Welche Termine zählen für die Hut 8 Aktie?
Wichtig sind der 10. Dezember, an dem ERCOT nach Needham über 6,5 Gigawatt Rechenzentrumslast in Texas entscheiden soll (Quelle: Yahoo Finance), sowie die Inbetriebnahmen 2027. Kurzfristig prägen der Feiertag am Donnerstag, der verkürzte Handel am Freitag und der Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember die Stimmung.
FAQ zur Hut 8 Aktie
Warum ist die Hut 8 Aktie nach den Wahlen gefallen?
Weil die neue texanische Politik einen Stopp neuer Rechenzentren angekündigt hatte und Texas ein Schwerpunkt der Branche ist.
Verkauft Hut 8 Bitcoin?
Ja. Die Rückkäufe über 250 Millionen Dollar wurden laut Quartalsbericht mit Bitcoin-Verkäufen finanziert.
Wie hängt die Hut 8 Aktie am Bitcoin Kurs?
Über Mining-Erlöse, Bestände und Stimmung. Bei einem Bitcoin Kurs um 58.100 Dollar sind die Margen der Miner unter Druck.
Wann starten die neuen Rechenzentren?
River Bend im zweiten, Beacon Point Phase 1 im dritten Quartal 2027.
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