Mehr als Bitcoin-Mining allein. Hut 8 hat am Standort Beacon Point einen zweiten Mietvertrag über 352 Megawatt mit einem bestehenden Mieter abgeschlossen, der nicht genannt wird. Der Wert der damit vertraglich gesicherten KI-Kapazität liegt laut Unternehmen bei rund 26,6 Milliarden Dollar über die festen Laufzeiten. Dazu kommt eine exklusive Pipeline von 1.300 bis 3.180 Megawatt. Die ersten Hallen in River Bend sollen im zweiten Quartal 2027 starten, Beacon Point Phase 1 im dritten Quartal 2027.

Das heißt: Bis die Mieteinnahmen fließen, vergehen noch Monate, in denen die Aktie an Stimmung, Zinsen und dem Bitcoin Kurs hängt. Dass Hut 8 Bitcoin verkauft, um eigene Aktien zu kaufen, zeigt den Spagat. Auch andere Krypto-Aktien tun das: Strategy Aktie verkaufte zuletzt Bitcoin-Anteile nur in kleinem Umfang, Miner wie MARA und Riot trennen sich von Beständen.