Die Hut 8 Aktie (Ticker HUT, Nasdaq) steht für den Umbau vom Bitcoin-Miner zum Betreiber von KI-Rechenzentren und hat am Freitag, 20. November, den Preis dafür gezahlt: Laut einer Marktübersicht, die Startup Fortune zitiert, verlor die Hut 8 Aktie 17,7 Prozent, die MARA Aktie 18,6 Prozent. Andere Zusammenstellungen sehen Hut 8 eher bei rund 15 Prozent. Auslöser war der Bitcoin Kurs, der im US-Handel erstmals seit Juli unter 60.000 Dollar fiel, und ein Ausverkauf der KI-Werte; der Nasdaq Composite verlor 5,3 Prozent auf 22.618 Punkte.
Hut 8 Aktie: 26,6 Milliarden Dollar KI-Mietverträge, doch der Kurs bricht an einem Tag um bis zu 18 Prozent ein – wie viel zählt das Rechenzentrum, wenn Bitcoin fällt?
Die Hut 8 Aktie und die MARA Aktie sind am 20. November mit Bitcoin unter 60.000 Dollar eingebrochen. Hut 8 verweist auf 26,6 Milliarden Dollar unterschriebene KI-Mietverträge, doch die Einnahmen beginnen erst 2027. Was das für Krypto-Aktien bedeutet.
Das Wichtigste in Kürze: Aktuelle Kurse vom Dienstag liegen für Hut 8 und MARA nicht vor; die Zahlen dieses Artikels beziehen sich auf den 20. November. Entscheidend ist die Frage, wie viel Wert die KI-Verträge von Hut 8 heute haben, wenn die Einnahmen erst in einem halben Jahr beginnen und der Bitcoin Kurs die Miner belastet.
Der Absturz
Wie stark sind die Krypto-Aktien am 20. November gefallen?
Neben Hut 8 und MARA verloren laut Startup Fortune Core Scientific, CleanSpark und Bitdeer jeweils mehr als 13 Prozent, IREN zeitweise rund 11 Prozent. Am Vormittag des 20. November meldete Bitcoin Magazine für MARA 5,55 Dollar (minus 11 Prozent), für Riot Platforms 15,85 Dollar (minus 11 Prozent), für CleanSpark 5,13 Dollar (minus 12 Prozent) und für IREN 12,62 Dollar (minus 12 Prozent). Zum Handelsschluss waren die Verluste größer.
|Aktie
|Veränderung am 20.11.
|MARA Holdings
|–18,6 %
|Hut 8
|–17,7 %
|Core Scientific
|über –13 %
|CleanSpark
|über –13 %
|Bitdeer
|über –13 %
Prozentwerte nach Marktübersicht (Schluss), Hut 8 laut anderen Zusammenstellungen eher rund 15 Prozent. Kein Kurs vom 24. November verfügbar.
Quelle: Startup Fortune, Bitcoin Magazine
Das Geschäft
Was steckt in den KI-Verträgen der Hut 8 Aktie?
Hut 8 nennt nach den von Startup Fortune zitierten Mitteilungen 949 Megawatt vertraglich gesicherte IT-Last und einen erwarteten durchschnittlichen operativen Nettoertrag von mehr als 1,75 Milliarden Dollar pro Jahr. Dazu gehört ein 15-jähriger Mietvertrag über 352 Megawatt auf dem Gelände Beacon Point in Texas mit einem Wert von 9,8 Milliarden Dollar; ein zweiter Vertrag gleicher Größe füllt das Gelände von einem Gigawatt. Die Beträge sind laut Bericht an Vertragspartner mit guter Bonität vermietet oder abgesichert.
Der Haken ist der Zeitplan: Die ersten Hallen sollen im zweiten Quartal 2027 am Standort River Bend und im dritten Quartal 2027 in Beacon Point in Betrieb gehen. Die Einnahmen daraus liegen also noch Monate entfernt. Hinzu kommt ein politisches Risiko: Die designierte Gouverneurin von Texas, Gina Hinojosa, forderte laut KCBD am 20. November ein Moratorium für neue Rechenzentrumsgenehmigungen, bis die Legislative neue Regeln schreibt. Sie tritt am 19. Januar 2027 an; nach Berichten von Unchained würde das Moratorium Projekte mit bestehenden Genehmigungen nicht erfassen.
Vergleich
Ist die MARA Aktie anders aufgestellt als die Hut 8 Aktie?
Nach Einschätzung von Startup Fortune hat die MARA Aktie keinen vergleichbaren Bestand an KI-Mietverträgen. Beide Werte hängen damit unterschiedlich am Bitcoin Kurs: MARA stärker am Mining, Hut 8 zunehmend an Rechenzentrumsmieten. Laut dem Portal Tokenist haben börsennotierte Miner seit Januar fast die Hälfte ihrer Bitcoin verkauft, um den KI-Ausbau zu finanzieren. Auch andere Krypto-Aktien reagierten: Die Strategy Aktie und die Coinbase Aktie lagen am 20. November im Minus.
Termine
Was beobachten Anleger bei Krypto-Aktien jetzt?
Mittwoch, 25. November, 14:30 Uhr MEZ: PCE-Daten und BIP-Revision in den USA.
Bitcoin Kurs um 60.000 Dollar und das Wochenendtief bei 55.100 Dollar.
Entwicklung von Nasdaq und KI-Werten wie Nvidia.
Neue Meldungen von Hut 8 zum Baufortschritt in River Bend und Beacon Point.
Texas: Gesetzgebung zu Rechenzentren ab Januar 2027.
Häufige Fragen zur Hut 8 Aktie
Wie stark fiel die Hut 8 Aktie am 20. November? Je nach Quelle um rund 15 bis 17,7 Prozent.
Wie viele KI-Verträge hat Hut 8? Laut Startup Fortune 26,6 Milliarden Dollar, davon 9,8 Milliarden Dollar für den ersten Vertrag in Beacon Point.
Wann beginnen die Einnahmen? Die ersten Hallen sollen im zweiten und dritten Quartal 2027 starten.
Was ist der Unterschied zur MARA Aktie? MARA hat laut Bericht keinen vergleichbaren KI-Auftragsbestand und hängt stärker am Mining.
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