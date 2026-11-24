Hut 8 nennt nach den von Startup Fortune zitierten Mitteilungen 949 Megawatt vertraglich gesicherte IT-Last und einen erwarteten durchschnittlichen operativen Nettoertrag von mehr als 1,75 Milliarden Dollar pro Jahr. Dazu gehört ein 15-jähriger Mietvertrag über 352 Megawatt auf dem Gelände Beacon Point in Texas mit einem Wert von 9,8 Milliarden Dollar; ein zweiter Vertrag gleicher Größe füllt das Gelände von einem Gigawatt. Die Beträge sind laut Bericht an Vertragspartner mit guter Bonität vermietet oder abgesichert.

Der Haken ist der Zeitplan: Die ersten Hallen sollen im zweiten Quartal 2027 am Standort River Bend und im dritten Quartal 2027 in Beacon Point in Betrieb gehen. Die Einnahmen daraus liegen also noch Monate entfernt. Hinzu kommt ein politisches Risiko: Die designierte Gouverneurin von Texas, Gina Hinojosa, forderte laut KCBD am 20. November ein Moratorium für neue Rechenzentrumsgenehmigungen, bis die Legislative neue Regeln schreibt. Sie tritt am 19. Januar 2027 an; nach Berichten von Unchained würde das Moratorium Projekte mit bestehenden Genehmigungen nicht erfassen.