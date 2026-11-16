Die Kehrtwende ist vollzogen: RBC-Analyst Ben Hendrix stuft die Humana-Aktie auf „Outperform“ hoch und hebt das Kursziel von 415 auf 563 US-Dollar. Zum Kurs von 454,14 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 24 Prozent. Humana ist einer der größten Anbieter von Medicare-Advantage-Versicherungen für Senioren in den USA.
Humana-Aktie: RBC-Analyst Ben Hendrix stuft auf „Outperform“ hoch – Kursziel springt auf 563 Dollar
RBC-Analyst Ben Hendrix stuft die Aktie von Humana auf „Outperform“ hoch und hebt das Kursziel von 415 auf 563 US-Dollar. Zum Kurs von 454,14 US-Dollar sind das rund 24 Prozent Potenzial. Der Krankenversicherer hatte zuletzt seine Prognose angehoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Humana Inc.
- Handelssymbol
- HUM (NYSE)
- Analyst
- Ben Hendrix
- Bank
- RBC Capital Markets
- Rating
- Outperform (hochgestuft)
- Kursziel
- 563 US-Dollar (zuvor 415 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
RBC zur Humana-Aktie
Vom Skeptiker zum Käufer – Hendrix stuft hoch
Im Februar hatte Ben Hendrix die Aktie noch auf „Sector Perform“ abgestuft. Damals sorgte er sich, dass das starke Mitgliederwachstum die Kosten treiben könnte.
Seither hat sich das Bild aufgehellt. Im dritten Quartal fiel der bereinigte Verlust je Aktie mit 0,70 US-Dollar kleiner aus als erwartet, der Umsatz stieg um 26 Prozent auf 41,16 Milliarden US-Dollar.
Humana hob die Prognose für den bereinigten Gewinn 2026 auf mindestens 9,50 US-Dollar je Aktie an.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von RBC-Analyst Ben Hendrix zu lesen ist:
Bessere Sterne-Bewertung
2027 sollen rund 95 Prozent der Medicare-Advantage-Mitglieder in Tarifen mit mindestens vier Sternen versichert sein. Das bringt Bonuszahlungen des Staates.
Kosten im Griff
Die Leistungsquote im Versicherungsgeschäft lag mit 93,7 Prozent unter der eigenen Prognose.
Mehr Mitglieder
Die Zahl der individuellen Medicare-Advantage-Mitglieder stieg bis September um 23 Prozent.
Margen erholen sich
Das Management erwartet für 2027 eine deutliche Verbesserung der Marge.
Einmaleffekt ab 2028
Durch die besseren Sterne-Bewertungen rechnet Humana 2028 mit einem einmaligen Rückenwind. Ein Teil davon soll in weitere Qualitätsverbesserungen fließen.
Die Aktie hat sich seit dem Frühjahr bereits mehr als verdoppelt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist RBC Capital Markets, LLC, Analyst Ben Hendrix. Die Hochstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 563 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rbccm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Humana Inc. (HUM): Kaufen, Kursziel 563,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Ben Hendrix, Aktienanalyst, RBC Capital Markets, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:26 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:26 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Ben Hendrix, Aktienanalyst, RBC Capital Markets, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.