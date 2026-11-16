Humana-Aktie: RBC-Analyst Ben Hendrix stuft auf „Outperform“ hoch – Kursziel springt auf 563 Dollar

Seither hat sich das Bild aufgehellt. Im dritten Quartal fiel der bereinigte Verlust je Aktie mit 0,70 US-Dollar kleiner aus als erwartet, der Umsatz stieg um 26 Prozent auf 41,16 Milliarden US-Dollar.

Humana hob die Prognose für den bereinigten Gewinn 2026 auf mindestens 9,50 US-Dollar je Aktie an.