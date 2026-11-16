Humana-Aktie: RBC-Analyst Ben Hendrix stuft auf „Outperform“ hoch – Kursziel springt auf 563 Dollar

Die Hochstufung durch RBC fügt sich in eine Reihe positiver Analystenstimmen nach den jüngsten Quartalszahlen. Im dritten Quartal 2026 wies Humana einen bereinigten Verlust von 70 Cent je Aktie aus – deutlich weniger als die vom Markt erwarteten minus 1,00 Dollar. Der Umsatz lag mit 41,16 Milliarden Dollar über der Konsensschätzung von 40,87 Milliarden Dollar. Zugleich hob das Management die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie 2026 auf mindestens 9,50 Dollar an.

Auch andere Häuser haben zuletzt nachgelegt: Wells Fargo hob sein Kursziel auf 602 Dollar, Mizuho auf 530 Dollar. Zudem erhöhten Cantor Fitzgerald, Guggenheim und Barclays in den Tagen zuvor ihre Ziele. Mit 563 Dollar bewegt sich RBC damit im oberen Bereich der genannten Analystenschätzungen, bleibt aber unter dem Ziel von Wells Fargo.