Kehrtwende bei RBC: Die kanadische Großbank RBC Capital Markets hat die Humana-Aktie am Montag von „Sector Perform“ auf „Outperform“ hochgestuft. Zugleich hebt RBC-Analyst Ben Hendrix das Kursziel kräftig an – von 415 auf 563 US-Dollar. Das ist ein Sprung von rund 36 Prozent beim Kursziel und ein klares Signal: Für RBC ist die Sanierung des US-Krankenversicherers mehr als ein Strohfeuer.
Humana-Aktie: RBC-Analyst Ben Hendrix stuft auf „Outperform“ hoch – Kursziel springt auf 563 Dollar
RBC Capital Markets hebt die Humana-Aktie von „Sector Perform“ auf „Outperform“ und das Kursziel von 415 auf 563 Dollar. Analyst Ben Hendrix setzt auf bessere Medicare-Advantage-Sternebewertungen, Kostendisziplin und kräftiges Mitgliederwachstum. Die Aktie zieht vorbörslich an.
Steckbrief
- Unternehmen
- Humana Inc.
- Handelssymbol
- HUM (NYSE)
- ISIN
- US4448591028
- Analyst
- Ben Hendrix
- Bank
- RBC Capital Markets
- Rating
- Outperform (zuvor Sector Perform)
- Kursziel
- 563 US-Dollar (zuvor 415 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Rating-Update vom 16.11.2026; Kurs Lang & Schwarz 12:41 Uhr MEZ
Die Hochstufung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Humana-Aktie bereits einen starken Lauf hinter sich hat. Laut Investing.com legte das Papier vorbörslich um 2,2 Prozent zu – und das gegen einen schwächeren Gesamtmarkt, in dem die Futures auf S&P 500 und Nasdaq nachgaben. Hierzulande notierte die Humana-Aktie bei Lang & Schwarz am Mittag bei rund 414 Euro, ein Plus von knapp 1,5 Prozent.
RBC-Analyst Ben Hendrix
Warum RBC die Humana-Aktie jetzt auf „Outperform“ hebt
Im Kern sieht RBC-Analyst Ben Hendrix bei Humana eine operative Erholung, die an Dauerhaftigkeit gewinnt. Getragen werde sie von besseren Sternebewertungen im Medicare-Advantage-Geschäft und einem sich aufhellenden Kostenausblick.
Bessere Star Ratings
Die Qualitätsbewertungen der US-Gesundheitsbehörde für Medicare-Advantage-Pläne bestimmen maßgeblich die Bonuszahlungen an Versicherer. RBC wertet die Verbesserung bei Humana als zentralen Treiber.
Kostendisziplin bei medizinischen Leistungen
Hendrix verweist laut Berichten auf eine strengere Steuerung der Leistungskosten – lange der wunde Punkt der Branche.
Kräftiges Mitgliederwachstum
Die Zahl der Mitglieder im individuellen Medicare-Advantage-Geschäft sei in diesem Jahr um 23 Prozent gewachsen.
Gewinnpfad bis 2028
RBC sieht einen möglichen Weg zu einem Gewinn je Aktie von 38 bis 42 US-Dollar bis zum Jahr 2028.
Ein direktes Zitat aus der RBC-Studie liegt nicht öffentlich vor. Die Begründung wird in den Medienberichten sinngemäß wiedergegeben.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Sector Perform
|Outperform
|Kursziel
|415 US-Dollar
|563 US-Dollar
|Veränderung Kursziel
|–
|+148 US-Dollar (rund +36 %)
Quelle: Investing.com, rallies.ai, goldesel.de
Kurspotenzial: Ziel deutlich über dem Jahreshoch
Wie viel Luft das neue Kursziel lässt, zeigt der Vergleich mit dem 52-Wochen-Hoch: Laut Investing.com nähert sich die Humana-Aktie einem neuen Jahreshoch von 456,50 US-Dollar. Das RBC-Kursziel von 563 US-Dollar liegt rund 23 Prozent über dieser Marke – das rechnerische Kurspotenzial zum aktuellen Kurs ist damit noch etwas größer. Bemerkenswert: Das bisherige RBC-Kursziel von 415 Dollar hatte die Aktie bereits hinter sich gelassen. Mit dem neuen Ziel zieht Hendrix nicht nur nach, sondern rückt in die Gruppe der optimistischeren Analysten auf.
Die Humana-Aktie gehört 2026 zu den großen Comeback-Geschichten im US-Gesundheitssektor. In Euro gerechnet steht seit Jahresbeginn ein Plus von fast 90 Prozent zu Buche, wie Daten von Lang & Schwarz zeigen.
Rückenwind aus dem dritten Quartal
Die Hochstufung durch RBC fügt sich in eine Reihe positiver Analystenstimmen nach den jüngsten Quartalszahlen. Im dritten Quartal 2026 wies Humana einen bereinigten Verlust von 70 Cent je Aktie aus – deutlich weniger als die vom Markt erwarteten minus 1,00 Dollar. Der Umsatz lag mit 41,16 Milliarden Dollar über der Konsensschätzung von 40,87 Milliarden Dollar. Zugleich hob das Management die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie 2026 auf mindestens 9,50 Dollar an.
Auch andere Häuser haben zuletzt nachgelegt: Wells Fargo hob sein Kursziel auf 602 Dollar, Mizuho auf 530 Dollar. Zudem erhöhten Cantor Fitzgerald, Guggenheim und Barclays in den Tagen zuvor ihre Ziele. Mit 563 Dollar bewegt sich RBC damit im oberen Bereich der genannten Analystenschätzungen, bleibt aber unter dem Ziel von Wells Fargo.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist RBC Capital Markets, Analyst Ben Hendrix. Die Originalstudie datiert vom 16. November 2026; als früheste belegte Veröffentlichung mit genauer Uhrzeit dient der Bericht von goldesel.de vom 16.11.2026, 12:44 Uhr MEZ (über Investing.com am selben Morgen gemeldet). Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 563 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: rbccm.com/en/policies-disclaimers. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Humana Inc. (HUM): Kaufen, Kursziel 563,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von RBC Capital Markets (Analyst Ben Hendrix) vom 16.11.2026, 12:44 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:26 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:26 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: RBC Capital Markets (Analyst Ben Hendrix).
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