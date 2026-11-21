Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat die Installation weiterer Router von Juniper Networks vorerst gestoppt. Hintergrund ist die Untersuchung eines landesweiten Startverbots in der Vorwoche. Juniper gehört seit der Übernahme zu HPE und ist das Herzstück der Netzwerksparte. Ob die Router Ursache der Störung waren, ist nicht festgestellt. Für die HPE Aktie ist schon der Verdacht teuer: Netzwerktechnik lebt vom Vertrauen in die Zuverlässigkeit, und die FAA ist ein prominenter Referenzkunde.