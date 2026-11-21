Die HPE Aktie (ISIN: US42824C1099, WKN: A1JEW5, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: 2HP, US-Handelssymbol: HPE, NYSE) erlebt einen schwarzen Freitag. Das Papier von Hewlett Packard Enterprise fiel von 45,49 auf rund 40,91 US-Dollar, ein Minus von etwa 10 Prozent. Das Tagestief lag bei 40,48 US-Dollar. Auf Monatssicht summiert sich der Verlust der HPE Aktie auf rund 27 Prozent.
HPE Aktie: Minus 10 Prozent an einem Tag – FAA-Stopp, Insiderverkauf und Zahlen am Montag – Showdown am 23. November
Die HPE Aktie bricht am Freitag um rund 10 Prozent ein und verliert binnen eines Monats mehr als ein Viertel. Die US-Luftfahrtbehörde stoppt weitere Juniper-Router, der Konzernchef hat Aktien verkauft, und am Montag kommen die Quartalszahlen. Was Anleger jetzt wissen müssen.
Der Auslöser
Die FAA stoppt weitere Juniper-Router
Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat die Installation weiterer Router von Juniper Networks vorerst gestoppt. Hintergrund ist die Untersuchung eines landesweiten Startverbots in der Vorwoche. Juniper gehört seit der Übernahme zu HPE und ist das Herzstück der Netzwerksparte. Ob die Router Ursache der Störung waren, ist nicht festgestellt. Für die HPE Aktie ist schon der Verdacht teuer: Netzwerktechnik lebt vom Vertrauen in die Zuverlässigkeit, und die FAA ist ein prominenter Referenzkunde.
Zusätzlich belastet ein Insiderverkauf die Stimmung: Konzernchef Antonio Neri hat 500.000 Aktien im Wert von rund 32,2 Millionen US-Dollar verkauft. Solche Verkäufe können persönliche Gründe haben und sind meldepflichtig, werden in einer Abwärtsphase aber besonders aufmerksam registriert. Zudem gab es in der Woche eine vorsichtigere Analystenstimme.
Der Termin
Am Montag legt HPE die Zahlen zum vierten Quartal vor
Am 23. November will HPE die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorlegen. Im Fokus stehen die Nachfrage nach KI-Servern, die Integration von Juniper und der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr. Nach dem Kurssturz ist die Fallhöhe geringer, aber jede Aussage zur FAA dürfte genau gelesen werden. Charttechnisch ist die HPE Aktie unter ihre 200-Tage-Linie bei rund 42,65 US-Dollar gefallen.
Die Analysten sind trotz allem deutlich optimistischer als der Markt. Die durchschnittlichen Kursziele liegen je nach Datenanbieter bei 63,56 oder 70,58 US-Dollar und damit weit über dem aktuellen Kurs. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Viele dieser Ziele stammen allerdings aus der Zeit vor dem Kursrutsch.
Einordnung der Redaktion: Die HPE Aktie ist innerhalb eines Monats von einem KI-Profiteur zu einem Sorgenkind geworden. Der Montag wird zum Lackmustest. Entscheidend ist, ob das Management die FAA-Frage glaubhaft einordnen kann und ob die KI-Aufträge stark genug sind, um die Netzwerksorgen zu überdecken.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur HPE Aktie
Warum ist die HPE Aktie am Freitag so stark gefallen?
Die FAA hat die Installation weiterer Juniper-Router während einer Untersuchung gestoppt. Dazu kamen ein Insiderverkauf und die Unsicherheit vor den Quartalszahlen.
Wann veröffentlicht HPE die nächsten Zahlen?
Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal sind für den 23. November 2026 angekündigt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der HPE Aktie?
ISIN: US42824C1099, WKN: A1JEW5, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: 2HP, US-Handelssymbol: HPE (NYSE).
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