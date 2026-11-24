Das Wachstum trägt allein das PC-Geschäft. Das Segment Personal Systems steigerte den Umsatz um 14 Prozent auf 11,8 Milliarden Dollar, im Firmenkundengeschäft sogar um 23 Prozent, während das Privatkundengeschäft um 7 Prozent sank. Nach Angaben von HP waren fast 60 Prozent der Auslieferungen im Quartal PCs mit KI-Funktionen. Die operative Marge des Segments lag allerdings nur bei 3,0 Prozent – Wachstum, das teuer erkauft ist.

Printing schrumpfte um 1 Prozent auf 4,3 Milliarden Dollar, bei einer operativen Marge von 19,7 Prozent. Das Verbrauchsmaterialgeschäft, traditionell die Gewinnmaschine, ging um 2 Prozent zurück. Die schwache Marge im PC-Geschäft und die träge Drucksparte erklären, warum der Gewinn je Aktie trotz höheren Umsatzes sinkt.