Ein Quartal, das auf den ersten Blick nach Triumph aussieht: Der PC- und Druckerkonzern HP Inc. (Symbol HPQ, ISIN US40434L1052) hat nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen für das vierte Geschäftsquartal 2026 vorgelegt und die eigene Prognose klar übertroffen. Doch der Blick nach vorn ist deutlich nüchterner – und genau dort entscheidet sich, wie die HP Inc-Aktie die Zahlen verdaut.
HP Inc-Aktie: Quartalszahlen Q4 GJ 2026 schlagen die Erwartungen – doch der Ausblick für 2027 wird zur Gratwanderung
HP Inc. übertrifft mit Q4-Quartalszahlen die Gewinnerwartungen: 16,0 Milliarden Dollar Umsatz (+9 %), bereinigt 0,83 Dollar je Aktie, Dividende steigt auf 0,31 Dollar. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 fällt mit 3,15 bis 3,45 Dollar vorsichtig aus.
Die Zahlen im Überblick: Umsatz wächst, Gewinn je Aktie schrumpft
Im Schlussquartal des Geschäftsjahres (bis 31. Oktober 2026) steigerte HP den Umsatz auf 16,0 Milliarden Dollar, ein Plus von 9,3 Prozent (währungsbereinigt 8,6 Prozent) gegenüber 14,6 Milliarden Dollar im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,83 Dollar nach 0,93 Dollar vor einem Jahr, ein Rückgang von knapp 11 Prozent. Nach GAAP-Rechnung blieb es bei 0,84 Dollar und damit unverändert. Gegenüber der eigenen Spanne von 0,69 bis 0,79 Dollar fiel das bereinigte Ergebnis klar besser aus – auch weil Zollrückerstattungen mit 0,15 Dollar je Aktie zu Buche schlugen, geplant waren nur 0,08 Dollar.
Die Analysten hatten vor der Veröffentlichung im Schnitt rund 0,75 Dollar Gewinn je Aktie und etwa 15,4 Milliarden Dollar Umsatz erwartet. Daraus ergibt sich ein Gewinn-Beat von rund 11 Prozent und ein Umsatz-Beat von knapp 4 Prozent. Zu beachten ist, dass der Zolleffekt den Beat teilweise erklärt.
|Kennzahl
|Q4 GJ 2026
|Konsens
|Q4 GJ 2025
|Umsatz
|16,0 Mrd. USD
|ca. 15,4 Mrd. USD
|14,6 Mrd. USD
|Bereinigtes EPS
|0,83 USD
|ca. 0,75 USD
|0,93 USD
|GAAP-EPS
|0,84 USD
|–
|0,84 USD
|Bereinigte operative Marge
|6,2 %
|–
|8,0 %
|Free Cashflow
|0,80 Mrd. USD
|–
|1,49 Mrd. USD
Konsens: Analystenerwartungen vor Veröffentlichung, gerundet. Bereinigtes EPS Q4 enthält 0,15 USD Zollrückerstattung.
Quelle: HP Inc. (Pressemitteilung 24.11.2026); Analystenkonsens vor Veröffentlichung
Segmente: PCs boomen, Drucker stagnieren
Das Wachstum trägt allein das PC-Geschäft. Das Segment Personal Systems steigerte den Umsatz um 14 Prozent auf 11,8 Milliarden Dollar, im Firmenkundengeschäft sogar um 23 Prozent, während das Privatkundengeschäft um 7 Prozent sank. Nach Angaben von HP waren fast 60 Prozent der Auslieferungen im Quartal PCs mit KI-Funktionen. Die operative Marge des Segments lag allerdings nur bei 3,0 Prozent – Wachstum, das teuer erkauft ist.
Printing schrumpfte um 1 Prozent auf 4,3 Milliarden Dollar, bei einer operativen Marge von 19,7 Prozent. Das Verbrauchsmaterialgeschäft, traditionell die Gewinnmaschine, ging um 2 Prozent zurück. Die schwache Marge im PC-Geschäft und die träge Drucksparte erklären, warum der Gewinn je Aktie trotz höheren Umsatzes sinkt.
Cashflow, Lager und Dividende
Der freie Cashflow fiel im Quartal von 1,49 auf 0,80 Milliarden Dollar, im Gesamtjahr stieg er dagegen um knapp 14 Prozent auf 3,33 Milliarden Dollar. Das Lager wuchs auf 12,3 Milliarden Dollar und reicht nun für 84 Tage, elf Tage mehr als im Vorquartal – ein Hinweis auf die Vorsorge gegen steigende Speicherpreise. Die Aktionäre bekommen mehr: Die Quartalsdividende steigt von 0,30 auf 0,31 Dollar (Stichtag 9. Dezember 2026, Zahlung am 6. Januar 2027). Im Geschäftsjahr gab HP 2,3 Milliarden Dollar über Dividenden und Rückkäufe zurück, rund 70 Prozent des freien Cashflows.
Im Gesamtjahr 2026 erreichte der Umsatz 60,5 Milliarden Dollar (+9,5 Prozent), das bereinigte Ergebnis je Aktie 3,33 Dollar nach 3,12 Dollar.
Ausblick 2027: Vorsicht statt Aufbruch
Für das Geschäftsjahr 2027 stellt HP ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 3,15 bis 3,45 Dollar in Aussicht, den freien Cashflow sieht das Unternehmen bei 2,9 bis 3,1 Milliarden Dollar nach 3,33 Milliarden Dollar im Vorjahr. Für das erste Quartal liegt die Spanne bei 0,66 bis 0,76 Dollar. Wichtig für den Vergleich: Ab dem neuen Geschäftsjahr rechnet HP aktienbasierte Vergütung nicht mehr aus der bereinigten Kennzahl heraus; der Effekt betrug im Vorjahr 0,38 Dollar je Aktie. Das Management begründet die Zurückhaltung mit Kosten- und Nachfragedruck, darunter höheren Preisen für Speicher und Datenträger.
An der Börse reagierte die HP Inc-Aktie nachbörslich zunächst mit Kursgewinnen. In der regulären Sitzung in New York hatte sie zuletzt bei 28,15 Dollar notiert, ein Plus von 0,7 Prozent; der Börsenwert liegt bei rund 25 Milliarden Dollar.
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