Die HP Aktie (Ticker HPQ, ISIN US40434L1052) steht heute Abend unter besonderer Beobachtung: Nach US-Börsenschluss, am späten Dienstagabend deutscher Zeit, legt HP Inc. die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2026 vor – am selben Tag wie Dell. Zuletzt schloss das Papier am 20. November bei 27,96 US-Dollar; für den Montag deuten Kursdaten auf rund 27,8 bis 27,9 US-Dollar. Der Optionsmarkt preist eine Bewegung von rund 10,6 Prozent in die eine oder andere Richtung ein, deutlich mehr als die durchschnittlichen 1,6 Prozent der letzten vier Reaktionen. Diese HP Aktienanalyse ordnet Erwartungen, Bewertung und Risiken ein und zeigt, wo die HP Aktienprognose der Analysten steht.
HP Aktienanalyse: Zahlen heute Abend, Speicherpreise im Nacken – was steckt im Optionspreis von 10,6 Prozent?
HP Inc. berichtet heute nach US-Börsenschluss das vierte Geschäftsquartal. Die HP Aktie notiert bei rund 28 US-Dollar, der Konsens erwartet 0,75 US-Dollar je Aktie. Die HP Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung und die Spanne der Analysten-Erwartungen.
Steckbrief
- Unternehmen
- HP Inc.
- Ticker / Börse
- HPQ / NYSE
- ISIN
- US40434L1052
- 52-Wochen-Spanne
- 17,56 bis 36,22 USD
- Seit Jahresbeginn
- rund +25,6 %
- Dividende
- 0,30 USD je Quartal
- Zahlen Q4 FY26
- heute, 24.11.2026, nach US-Börsenschluss
Stand: 23.11.2026, Kurse und Konsens laut Datenstand 20. bis 23.11.2026; Unternehmensangaben laut Mitteilung vom 26.08.2026
Der Termin
Was erwartet der Markt von der HP Aktie heute Abend?
Der Konsens ist ein Schnitt in der Mitte der Unternehmensprognose – und genau deshalb zählt der Ausblick mehr als die Quartalszahl.
Für das vierte Quartal erwartet der Konsens einen bereinigten Gewinn von 0,75 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von rund 15,42 Milliarden US-Dollar. HP selbst hatte im August 0,69 bis 0,79 US-Dollar bereinigt in Aussicht gestellt, darin enthalten sind 0,08 US-Dollar aus Zollerstattungen. Der Markt blickt deshalb auf die Qualität des Gewinns: Ein Teil der jüngsten Ergebnisse stammt aus Einmaleffekten, die sich nicht wiederholen. Über das ganze Jahr summieren sich die Zollerstattungen laut Unternehmen auf 0,19 US-Dollar je Aktie.
Historisch hat die Aktie auf Zahlen schwankend reagiert: Nach den vergangenen 40 Berichten stieg sie 18-mal und fiel 22-mal; nach 7 der letzten 11 Berichte gab der Kurs nach. Das ist eine Statistik, keine Prognose.
Das Geschäft
Wie lief das letzte Quartal bei HP – und wo ist das Problem?
HP verdient sein Geld mit zwei Sparten: Personal Systems (Notebooks, Desktops) und Printing (Drucker, Tinte, Toner). Im dritten Quartal (Bericht vom 26. August) stieg der Umsatz um 12,5 Prozent auf 15,7 Milliarden US-Dollar; der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,83 US-Dollar, davon 0,11 US-Dollar aus Zollerstattungen. Die bereinigte operative Marge sank auf 6,5 Prozent (Vorjahr 7,1 Prozent), der freie Cashflow stieg um 7 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar.
Das Wachstum kam aus dem PC-Geschäft: Personal Systems setzte 11,8 Milliarden US-Dollar um (plus 18 Prozent), allerdings sanken die Stückzahlen um 16 Prozent – der Umsatz stieg also über höhere Preise und besseren Produktmix. Die operative Marge lag nur bei 4,6 Prozent. Printing erlöste 3,9 Milliarden US-Dollar (minus 2 Prozent) bei einer Marge von 18,1 Prozent und bleibt der Gewinnbringer. Die Bruttomarge fiel auf 18,8 Prozent, den niedrigsten Wert seit mehreren Jahren – der Grund sind stark gestiegene Speicherchip-Preise, die laut Management im kommenden Geschäftsjahr weiter steigen, aber langsamer.
|Kennzahl
|Q3 FY26 (Ist)
|Q4 FY26 (Erwartung)
|Umsatz
|15,7 Mrd. USD (+12,5 %)
|Konsens rund 15,42 Mrd. USD
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|0,83 USD
|0,69 bis 0,79 USD / Konsens 0,75 USD
|Operative Marge (bereinigt)
|6,5 %
|–
|Freier Cashflow
|1,6 Mrd. USD
|–
|Personal Systems: Umsatz / Marge
|11,8 Mrd. USD / 4,6 %
|–
|Printing: Umsatz / Marge
|3,9 Mrd. USD / 18,1 %
|–
Prognose laut Unternehmen (Stand 26.08.2026) und Analysten-Konsens vor dem Bericht; keine Prognose von aktiencheck.de. Zollerstattung im Q3: 0,11 USD, im Q4-Ausblick: 0,08 USD.
Quelle: Unternehmensmitteilung vom 26.08.2026; Analysten-Konsens
Die Bewertung
Wie teuer ist die HP Aktie – und was zahlt sie?
Für das Geschäftsjahr 2026 stellt HP einen bereinigten Gewinn von 3,19 bis 3,29 US-Dollar je Aktie und einen freien Cashflow von 3,0 bis 3,2 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Teilt man den Schlusskurs von 27,96 US-Dollar durch die Mitte der Gewinnspanne von 3,24 US-Dollar, ergibt sich rechnerisch ein KGV von rund 8,6 – allerdings auf Basis bereinigter Zahlen mit Einmaleffekt. Analysten erwarten für 2027 laut Marktdaten einen Gewinn etwa 2 Prozent unter dem Niveau von 2026. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 25 Milliarden US-Dollar, die Nettoverschuldung rechnerisch rund 5 Milliarden US-Dollar (Zahlungsmittel 4,2 Milliarden, Schulden 9,2 Milliarden).
Die Dividende liegt bei 0,30 US-Dollar je Quartal, also 1,20 US-Dollar jährlich – rechnerisch rund 4,3 Prozent Rendite beim Kurs von 27,96 US-Dollar. Im Quartal zum 31. Juli wurden zudem rund 300 Millionen US-Dollar in Aktienrückkäufe investiert.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs (20.11.2026)
|27,96 USD
|Prognose Gewinn je Aktie GJ 2026 (Mitte)
|3,24 USD
|KGV auf Prognosebasis
|rund 8,6
|Dividende pro Jahr
|1,20 USD
|Dividendenrendite
|rund 4,3 %
Eigene Rechnung auf Basis Schlusskurs 20.11.2026 und Unternehmensprognose; bereinigte Zahlen inklusive Zollerstattung. Keine Prognose von aktiencheck.de.
Die Profis
Was sagen Analysten zur HP Aktienprognose?
Die HP Aktienprognose der Analysten fällt zurückhaltend aus. Ein Datensatz zum 23. November zählt 13 Analysten der vergangenen drei Monate: 1 Kauf, 7 Halten, 5 Verkaufen, bei einem durchschnittlichen Kursziel von 26,92 US-Dollar – rund 4 Prozent unter dem Kurs. Ein zweiter Datensatz erfasst 16 Analysten (1 Strong Buy, 10 Hold, 1 Moderate Sell, 4 Strong Sell) bei einem Durchschnitt von 27,82 US-Dollar und einem höchsten Ziel von 34 US-Dollar. Die Konsens-Kursziele liegen damit ungefähr auf Höhe des Kurses; die Zählungen unterscheiden sich je nach Stichtag und erfassten Häusern.
|Kennzahl
|Datensatz A (23.11.2026)
|Datensatz B (23.11.2026)
|Analysten
|13
|16
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|1 / 7 / 5
|1 / 10 / 5
|Durchschnittliches Kursziel
|26,92 USD
|27,82 USD
|Höchstes Ziel
|–
|34 USD
Einschätzungen Dritter; keine Empfehlung und keine Prognose von aktiencheck.de.
Der Chart
Wie sieht die Charttechnik der HP Aktie aus?
Gleitende Durchschnitte, RSI und Unterstützungen hat die Redaktion nicht aus belastbaren Quellen ermittelt. Beschreibend: Seit Jahresbeginn liegt die HP Aktie mit rund 25,6 Prozent im Plus, vom Septemberhoch (höchster Schlusskurs 35,48 US-Dollar am 11. September) ist sie aber rund 21 Prozent entfernt, vom 52-Wochen-Tief von 17,56 US-Dollar deutlich darüber. Seit dem letzten Quartalsbericht am 26. August hat sie rund 8 Prozent verloren. Der Optionsmarkt unterstellt für die Zeit nach den Zahlen eine Spanne von rund 25,00 bis 30,92 US-Dollar.
Die Szenarien
Wie sieht die HP Aktienprognose in den Szenarien aus, die der Markt diskutiert?
aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab. Der Markt diskutiert drei Wege. Erstens: HP trifft oder übertrifft die Erwartung und liefert einen Ausblick, der die Marge im Jahr 2027 stabilisiert – dann sehen die Optimisten Spielraum Richtung des höchsten Analystenziels von 34 US-Dollar. Zweitens: Die Zahlen passen, der Ausblick bleibt vorsichtig; der Kurs bliebe dann in der Nähe der Konsens-Ziele von 27 bis 28 US-Dollar. Drittens: Steigende Speicherkosten und rückläufige Stückzahlen drücken den Ausblick – die untere Optionsmarkt-Grenze von rund 25 US-Dollar markiert dann ein mögliches Szenario. Welcher Weg gilt, zeigt sich nach der Veröffentlichung.
Termine
Was sollten Anleger bei der HP Aktie jetzt beobachten?
Heute nach US-Börsenschluss: Zahlen zum vierten Quartal, Telefonkonferenz im Anschluss.
Ausblick 2027: Konkrete Prognose für Gewinn und Cashflow; bisher nur qualitative Aussagen.
Speicherkosten: Wie schnell steigen sie weiter, und kann HP sie über Preise weitergeben?
Dell am selben Abend: Die Zahlen des Wettbewerbers (Konsens: rund 6,6 US-Dollar je Aktie) können die Stimmung im PC- und Server-Markt mitbestimmen.
Dividende: 0,30 US-Dollar je Quartal; den nächsten Zahltermin hat die Redaktion nicht abschließend belegt.
FAQ
Häufige Fragen zur HP Aktie
Wann veröffentlicht HP die Zahlen? Heute, am 24. November 2026, nach US-Börsenschluss.
Was erwartet der Markt von der HP Aktie? Der Konsens liegt bei 0,75 US-Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie und rund 15,42 Milliarden US-Dollar Umsatz.
Wie hoch ist die HP Aktienprognose der Analysten? Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datensatz bei rund 26,92 bis 27,82 US-Dollar – ungefähr auf Höhe des Kurses. Das sind Einschätzungen Dritter.
Zahlt die HP Aktie eine Dividende? Ja, 0,30 US-Dollar je Quartal, rechnerisch rund 4,3 Prozent Rendite beim Kurs von 27,96 US-Dollar.
Warum stehen PC-Hersteller unter Druck? Weil Speicherchips deutlich teurer geworden sind und dies die Margen drückt.
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