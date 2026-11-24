Für das vierte Quartal erwartet der Konsens einen bereinigten Gewinn von 0,75 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von rund 15,42 Milliarden US-Dollar. HP selbst hatte im August 0,69 bis 0,79 US-Dollar bereinigt in Aussicht gestellt, darin enthalten sind 0,08 US-Dollar aus Zollerstattungen. Der Markt blickt deshalb auf die Qualität des Gewinns: Ein Teil der jüngsten Ergebnisse stammt aus Einmaleffekten, die sich nicht wiederholen. Über das ganze Jahr summieren sich die Zollerstattungen laut Unternehmen auf 0,19 US-Dollar je Aktie.

Historisch hat die Aktie auf Zahlen schwankend reagiert: Nach den vergangenen 40 Berichten stieg sie 18-mal und fiel 22-mal; nach 7 der letzten 11 Berichte gab der Kurs nach. Das ist eine Statistik, keine Prognose.