Der Treiber heißt Personal Systems, also das PC-Geschäft: Der Segmentumsatz kletterte im Quartal um 14 Prozent auf 11,8 Milliarden US-Dollar. Das Geschäft mit Firmenkunden legte um 23 Prozent zu, das Privatkundengeschäft sank um 7 Prozent. Die Stückzahlen fielen jedoch um 29 Prozent, HP verkaufte also deutlich weniger, aber teurere Geräte. Die Marge der PC-Sparte sank auf 3,0 Prozent nach 5,8 Prozent im Vorjahr.

Die Druckersparte bleibt der Gewinnbringer, wächst aber nicht: Der Umsatz ging um 1 Prozent auf 4,3 Milliarden US-Dollar zurück, die operative Marge lag bei 19,7 Prozent. KI-fähige PCs machten laut Unternehmen und Reuters knapp 60 Prozent des Absatzes aus.