Die HP-Aktie (Handelssymbol HPQ, ISIN US40434L1052) liefert Anlegern ein Lehrstück darüber, wie schnell gute Zahlen an der Börse zur Nebensache werden: Der Computer- und Druckerkonzern hat im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Dividende angehoben, doch der Blick nach vorn fällt vorsichtiger aus, als der Markt es hören wollte.
HP-Aktie: Rekordumsatz, höhere Dividende, neue Chefin – warum der PC-Riese trotzdem vor dem Speicherchip-Schock zittert
HP-Aktie im Fokus: Umsatz im vierten Quartal +9,3 % auf 16,0 Mrd. USD, Dividende steigt auf 0,31 USD – doch der Ausblick 2027 und teure Speicherchips bremsen.
Steckbrief
- Unternehmen
- HP Inc.
- Handelssymbol
- HPQ (NYSE)
- ISIN
- US40434L1052
- Geschäftsjahr
- endet am 31. Oktober
- Schlusskurs 24.11.
- 27,94 USD
- Interims-CEO
- Bruce Broussard
- Neue CEO ab 4.1.2027
- Emma Walmsley
Stand: 25.11.2026, Angaben laut Unternehmensmitteilung; Schlusskurs 24.11.2026 laut Der Aktionär
HP Inc. steigerte den Umsatz im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2026 laut eigener Mitteilung um 9,3 Prozent auf 16,0 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten nach Angaben von Der Aktionär im Schnitt mit rund 15,4 Milliarden gerechnet. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie lag HP mit 0,83 US-Dollar über der Markterwartung von 0,75 US-Dollar. Und trotzdem: Gegenüber dem Vorjahresquartal (0,93 US-Dollar) ist das ein Rückgang von knapp 11 Prozent. Genau dieses Spannungsfeld zwischen Rekordumsatz und schrumpfender Marge bestimmt die Debatte um die HP-Aktie.
Die Zahlen
Was hat HP im vierten Quartal geliefert?
Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 meldet HP einen Umsatz von 60,5 Milliarden US-Dollar (plus 9,5 Prozent, währungsbereinigt plus 7,8 Prozent). Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg auf 3,33 US-Dollar nach 3,12 US-Dollar im Vorjahr und lag damit über der eigenen Spanne von 3,19 bis 3,29 US-Dollar. Im Ergebnis stecken allerdings Zollerstattungen: 0,15 US-Dollar je Aktie im vierten Quartal und 0,26 US-Dollar im Gesamtjahr.
|Kennzahl
|Q4 2026
|Vorjahr / Erwartung
|Umsatz
|16,0 Mrd. USD
|Erwartung rund 15,4 Mrd. USD
|Umsatzwachstum
|+9,3 %
|währungsbereinigt +8,6 %
|Bereinigtes EPS
|0,83 USD
|Vorjahr 0,93 USD; Erwartung 0,75 USD
|Gesamtjahr: Umsatz
|60,5 Mrd. USD
|+9,5 %
|Gesamtjahr: bereinigtes EPS
|3,33 USD
|Vorjahr 3,12 USD
Bereinigte Werte (Non-GAAP). Q4 = Quartal bis 31.10.2026.
Quelle: HP Inc., Pressemitteilung zum Q4 FY2026 (SEC-Meldung); Erwartungen: Der Aktionär, Reuters
Die Segmente
Warum wächst HP beim Umsatz, aber nicht beim Gewinn?
Der Treiber heißt Personal Systems, also das PC-Geschäft: Der Segmentumsatz kletterte im Quartal um 14 Prozent auf 11,8 Milliarden US-Dollar. Das Geschäft mit Firmenkunden legte um 23 Prozent zu, das Privatkundengeschäft sank um 7 Prozent. Die Stückzahlen fielen jedoch um 29 Prozent, HP verkaufte also deutlich weniger, aber teurere Geräte. Die Marge der PC-Sparte sank auf 3,0 Prozent nach 5,8 Prozent im Vorjahr.
Die Druckersparte bleibt der Gewinnbringer, wächst aber nicht: Der Umsatz ging um 1 Prozent auf 4,3 Milliarden US-Dollar zurück, die operative Marge lag bei 19,7 Prozent. KI-fähige PCs machten laut Unternehmen und Reuters knapp 60 Prozent des Absatzes aus.
Umsatz nach Segment im Q4 2026
Mrd. USD
Quelle: HP Inc., Pressemitteilung zum Q4 FY2026 (SEC-Meldung)
Daten als Tabelle
|Segment
|Umsatz
|Personal Systems (PCs)
|11,8
|Printing (Drucker)
|4,3
Der Kostentreiber
Wie stark belasten teure Speicherchips die HP-Aktie?
Der Hauptgrund für die Marge-Sorgen sind Speicherchips. Laut Der Aktionär nannte Finanzchefin Karen Parkhill den Speicher inzwischen als fast 40 Prozent der Materialkosten eines Rechners, zu Jahresbeginn seien es 15 bis 18 Prozent gewesen. Reuters berichtet, HP habe die Preise erhöht und verkaufe deshalb weniger Geräte. Für 2027 rechnet HP laut Der Aktionär mit weiter steigenden, aber langsamer wachsenden Speicherkosten und einem Rückgang der PC-Stückzahlen im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Die PC-Marge soll bis zum Jahresende wieder im Zielkorridor liegen.
Der Ausblick
Was erwartet HP für das Geschäftsjahr 2027?
HP peilt für 2027 ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 3,15 bis 3,45 US-Dollar an. Der Analystendurchschnitt lag laut Der Aktionär bei 3,18 US-Dollar, die Mitte der Spanne (3,30 US-Dollar) liegt also darüber, die untere Hälfte jedoch nicht. Der freie Cashflow soll 2,9 bis 3,1 Milliarden US-Dollar erreichen, nach 3,33 Milliarden im Vorjahr. Für das erste Quartal 2027 nennt HP 0,66 bis 0,76 US-Dollar je Aktie.
Wichtig für den Vergleich: Ab 2027 rechnet HP aktienbasierte Vergütung aus dem bereinigten Ergebnis heraus. Nach Unternehmensangaben hätte dieser Effekt im Geschäftsjahr 2026 0,38 US-Dollar je Aktie betragen. Die neuen Zahlen sind also nicht eins zu eins mit den alten vergleichbar.
Die Dividende
Wie entwickelt sich die Dividende der HP-Aktie?
Die Quartalsdividende steigt von 0,30 auf 0,31 US-Dollar je Aktie, rund 3 Prozent mehr. Stichtag ist der 9. Dezember 2026, ausgezahlt wird am 6. Januar 2027. Bezogen auf den Schlusskurs von 27,94 US-Dollar vom 24. November entspricht die neue Quartalszahlung rechnerisch einer Jahresausschüttung von 1,24 US-Dollar je Aktie oder rund 4,4 Prozent. Das ist eine Rechnung der Redaktion auf Basis der genannten Zahlen, keine Prognose.
Der Neustart
Wer führt HP in die nächste Phase?
Neben den Zahlen richtet sich der Blick auf die Führung: Bruce Broussard leitet HP derzeit als Interims-Chef. Nach Angaben von Reuters übernimmt Emma Walmsley den Chefposten am 4. Januar 2027. Sie muss das Zusammenspiel aus KI-PCs, Druckgeschäft und Kostendruck neu austarieren.
Wie die Börse die HP-Aktie nach den Zahlen einordnet, ist nicht einheitlich überliefert: Reuters berichtet von einem Minus im nachbörslichen US-Handel, Der Aktionär nennt dagegen ein leichtes Plus gegenüber dem Schlusskurs von 27,94 US-Dollar. Ein belastbares Bild liefert erst der reguläre US-Handel.
Einordnung
Wie schätzen Beobachter die HP-Aktie ein?
Namentlich genannte Bankanalysten mit Kursziel liegen in den ausgewerteten Quellen nicht vor. Der Aktionär-Autor Ingo Nix hält den Ausblick „bei zweitem Blick“ für schwächer als den ersten Eindruck und sieht die Aktie fundamental nicht als Kauf; das ist die Meinung des Autors, keine Bankeinschätzung. Reuters weist darauf hin, dass die Prognose-Mittelwerte unter den bisherigen Markterwartungen liegen.
FAQ
Häufige Fragen zur HP-Aktie
Wie hoch ist die HP-Dividende? Die Quartalsdividende steigt auf 0,31 US-Dollar je Aktie (zuvor 0,30). Stichtag ist der 9. Dezember 2026, Zahltag der 6. Januar 2027.
Was erwartet HP für 2027? Das Unternehmen peilt ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 3,15 bis 3,45 US-Dollar und einen freien Cashflow von 2,9 bis 3,1 Milliarden US-Dollar an.
Warum sinken die Margen im PC-Geschäft? Speicherchips sind stark teurer geworden; laut Finanzchefin machen sie fast 40 Prozent der Materialkosten aus. Die PC-Marge fiel im Quartal auf 3,0 Prozent.
Wer ist der neue HP-Chef? Emma Walmsley soll laut Reuters am 4. Januar 2027 CEO werden. Bis dahin führt Bruce Broussard das Unternehmen kommissarisch.
Wann kommen die nächsten HP-Quartalszahlen? Ein Termin für das erste Quartal 2027 ist in den ausgewerteten Quellen nicht genannt.
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