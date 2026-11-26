Die HP-Aktie (ISIN: US40434L1052, FSE: 7HP, NYSE: HPQ) hat am Mittwoch den schwachen Gesamtmarkt hinter sich gelassen: Nach den am Dienstagabend vorgelegten Zahlen zum vierten Quartal und zum Geschäftsjahr 2026 schloss die Aktie des PC- und Druckerkonzerns an der NYSE bei 31,15 US-Dollar. Das sind 11,49% mehr als der Vortagesschluss von 27,94 US-Dollar, im Tagesverlauf reichte die Spanne von 29,70 bis 32,05 US-Dollar. Die Nasdaq lag im Handelsverlauf laut Benzinga zeitweise mehr als 3% im Minus.

Auslöser war ein Doppelschlag: Umsatz und Gewinn je Aktie übertrafen die Erwartungen, und der Ausblick für 2027 liegt laut Marktberichten über den Schätzungen. Doch hinter der HP-Aktie Prognose stehen Fragezeichen. Zollrückerstattungen stützen den Gewinn, Speicherchips verteuern die Geräte, und die Stückzahlen im PC-Geschäft brechen ein. Wie passt das zusammen, und trägt die Rally der HP-Aktie?