HP setzte im Quartal 16,0 Milliarden Dollar um, 9,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im gesamten Geschäftsjahr stieg der Umsatz um 9,5 Prozent auf 60,5 Milliarden Dollar. Zusätzlich erhöhte der Konzern die Dividende. Für einen Hersteller, dessen Geschäft lange als ausgereizt galt, sind das ungewohnt kräftige Zuwächse.

Der Kurssprung fiel in einen Tag, an dem Anleger KI-Werte mieden. Der Nasdaq 100 lag zeitweise fast 5 Prozent im Minus, bevor er sich bis zum Schluss auf minus 0,6 Prozent erholte.