Während Chipwerte am Mittwoch erneut verkauft wurden, feierte die Wall Street einen Altmeister. Die HP Aktie stieg um rund 11 Prozent und führte damit die Gewinnerliste im S&P 500 an. Der Hersteller von PCs und Druckern hatte am Dienstagabend Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt. Der Gewinn je Aktie lag mit 83 Cent klar über den erwarteten 74 Cent, und auch der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027 übertraf die Schätzungen.
HP Aktie: Plus 11 Prozent mitten im Tech-Ausverkauf – warum ausgerechnet der PC-Veteran die Wall Street anführt
Die HP Aktie springt am Mittwoch um rund 11 Prozent und ist damit größter Gewinner im S&P 500. Der PC- und Druckerhersteller übertrifft die Gewinnerwartungen, hebt die Dividende an und gibt einen Ausblick über den Schätzungen.
Die Zahlen
Wachstum, wo es kaum jemand erwartet hat
HP setzte im Quartal 16,0 Milliarden Dollar um, 9,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im gesamten Geschäftsjahr stieg der Umsatz um 9,5 Prozent auf 60,5 Milliarden Dollar. Zusätzlich erhöhte der Konzern die Dividende. Für einen Hersteller, dessen Geschäft lange als ausgereizt galt, sind das ungewohnt kräftige Zuwächse.
Der Kurssprung fiel in einen Tag, an dem Anleger KI-Werte mieden. Der Nasdaq 100 lag zeitweise fast 5 Prozent im Minus, bevor er sich bis zum Schluss auf minus 0,6 Prozent erholte.
Die Einordnung
Erholung nach einem schwachen Monat
Der Sprung relativiert sich beim Blick auf die Vorwochen. Auf Monatssicht lag die HP Aktie auch nach dem Kursgewinn noch im Minus. Der Markt hatte vor den Zahlen wenig erwartet, entsprechend groß war die Erleichterung.
Ein Risiko bleibt der Speichermarkt. Arbeitsspeicher ist in diesem Jahr knapp und teuer geworden, weil die Hersteller ihre Kapazität auf Rechenzentren lenken. Für PC-Bauer bedeutet das höhere Kosten. Wie stark das die Marge im neuen Geschäftsjahr belastet, wird eine der wichtigen Fragen für die HP Aktie.
Die HP Aktie zeigt, wohin das Geld fließt, wenn Anleger KI-Werte meiden: zu Unternehmen mit berechenbaren Gewinnen und Dividende.
Häufige Fragen zur HP Aktie
Warum stieg die HP Aktie am 25. November 2026?
HP übertraf mit 83 Cent Gewinn je Aktie die Erwartungen von 74 Cent und gab einen Ausblick über den Schätzungen.
Wie hoch war der Umsatz?
16,0 Milliarden Dollar im vierten Geschäftsquartal, 60,5 Milliarden Dollar im Gesamtjahr.
Wird am 26. November in den USA gehandelt?
Nein. Die US-Börsen sind wegen Thanksgiving geschlossen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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