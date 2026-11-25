An einem Tag, an dem die Nasdaq zeitweise mehr als 4 Prozent verlor, stand ganz oben auf der Gewinnerliste des S&P 500 kein Chipkonzern und kein Softwarehaus, sondern ein Hersteller von Notebooks und Druckern. Die HP Aktie schloss am Mittwoch 11,49 Prozent höher bei 31,15 Dollar. Der Kurssprung hielt den ganzen Tag, obwohl der Index zwischenzeitlich mehr als 3 Prozent im Minus lag. Auslöser waren die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vom Dienstagabend.
HP Aktie: Plus 11,5 Prozent am Crash-Tag – warum ausgerechnet ein PC-Hersteller die Wall Street anführt
Während KI-Aktien einbrachen, schloss die HP Aktie am Mittwoch 11,5 Prozent höher bei 31,15 Dollar und war größter Gewinner im S&P 500. Fast 60 Prozent der verkauften PCs haben KI-Funktionen. Doch Marge und Ausblick mahnen zur Vorsicht.
Die Zahlen
KI-PCs treiben den Umsatz
HP steigerte den Umsatz im vierten Geschäftsquartal um 9,3 Prozent auf 16,0 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit rund 15,4 Milliarden gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,83 Dollar über der eigenen Zielspanne. Fast 60 Prozent der ausgelieferten PCs waren Geräte mit KI-Funktionen, was die Verkaufspreise stützt.
Dazu kommt Geld für die Aktionäre. HP kündigte eine Dividendenerhöhung an; im abgelaufenen Geschäftsjahr flossen 2,3 Milliarden Dollar an die Anteilseigner. Geholfen hat auch die Stimmung: Anleger schichteten am Mittwoch aus teuren KI-Aktien in günstiger bewertete Titel um.
Die Kehrseite
Mehr Umsatz, weniger Marge
Wer nur das Kursplus sieht, übersieht die Schwachstellen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag trotz der positiven Überraschung knapp 11 Prozent unter dem Vorjahr. Die operative Marge sank von 6,6 auf 5,3 Prozent, weil teure Speicherchips das PC-Geschäft belasten. Den Ausblick für 2027 nennt HP selbst vorsichtig.
Auffällig war auch der Verlauf. Nachbörslich hatte die Aktie am Dienstag zunächst 15 Prozent gewonnen und die Gewinne dann wieder abgegeben. Erst im regulären Handel am Mittwoch setzte sich das Plus durch. Das zeigt, wie unterschiedlich der Markt die Zahlen liest.
Die HP Aktie war am Mittwoch die Antwort auf eine einfache Frage: Wohin fließt Geld, das aus teuren KI-Werten abgezogen wird? In Unternehmen, die liefern und wenig kosten.
Häufige Fragen zur HP Aktie
Wie stark ist die HP Aktie gestiegen?
Um 11,49 Prozent auf 31,15 Dollar am 25. November 2026.
Warum ist die HP Aktie gestiegen?
HP hat im vierten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn über den Erwartungen gemeldet, viele KI-PCs verkauft und eine höhere Dividende angekündigt.
Wie fiel der Ausblick aus?
HP bezeichnet den Ausblick für 2027 selbst als vorsichtig und verweist auf Kosten und Nachfrage.
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