HP steigerte den Umsatz im vierten Geschäftsquartal um 9,3 Prozent auf 16,0 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit rund 15,4 Milliarden gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,83 Dollar über der eigenen Zielspanne. Fast 60 Prozent der ausgelieferten PCs waren Geräte mit KI-Funktionen, was die Verkaufspreise stützt.

Dazu kommt Geld für die Aktionäre. HP kündigte eine Dividendenerhöhung an; im abgelaufenen Geschäftsjahr flossen 2,3 Milliarden Dollar an die Anteilseigner. Geholfen hat auch die Stimmung: Anleger schichteten am Mittwoch aus teuren KI-Aktien in günstiger bewertete Titel um.