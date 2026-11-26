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HP Aktie: PC-Ausblick für 2027 trübt sich ein – Margen dürften nur langsam steigen

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 11:11 1 Min. Barclays

Barclays hebt das HP-Kursziel auf 24 US-Dollar an, erwartet aber ein schwierigeres Jahr für das PC-Geschäft.

Bild: Pexels (https://www.pexels.com/photo/black-and-silver-hp-laptop-computer-13823992/)

Die Analysten von Barclays haben das Kursziel für die Aktie von HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker: HPQ) von 23 auf 24 US-Dollar angehoben und ihr Rating "underweight" bestätigt. HP habe im vierten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet. Höhere Verkaufspreise und die Erstattung von Zöllen hätten zum Ergebnis beigetragen. Für das kommende Jahr trübe sich der Ausblick für das PC-Geschäft jedoch ein. Die Margen von HP dürften sich nur "langsam und schrittweise" verbessern. Die Analysten von Barclays bewerten die Aktie von HP Inc. weiterhin mit "underweight" und setzen das Kursziel auf 24 US-Dollar. (Analyse vom 25.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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