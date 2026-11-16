Ein höheres Kursziel – und trotzdem ein klares Warnsignal: Morgan Stanley hebt das Kursziel für die HP-Aktie von 19 auf 21 US-Dollar an und bestätigt das Rating „Underweight“. Damit bleibt die US-Bank bei ihrer Verkaufsempfehlung für den PC- und Druckerkonzern. Gemessen am Schlusskurs vom Freitag (13. November) von 29,01 Dollar liegt das neue Morgan-Stanley-Kursziel rund 27,6 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HP-Aktie.
HP-Aktie: Morgan Stanley bleibt bei „Underweight“ – Kursziel steigt von 19 auf 21 Dollar
Morgan Stanley hebt das Kursziel für die HP-Aktie von 19 auf 21 US-Dollar an, bleibt aber beim Verkaufsurteil „Underweight“. Zum Freitags-Schlusskurs von 29,01 Dollar signalisiert das ein Rückschlagspotenzial von rund 27,6 Prozent. Am 24. November legt HP die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vor.
Steckbrief
- Unternehmen
- HP Inc.
- Handelssymbol
- HPQ (NYSE)
- ISIN
- US40434L1052
- Analyst
- Morgan-Stanley-Hardwareteam (zuletzt Erik Woodring)
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Underweight (unverändert)
- Kursziel
- 21 US-Dollar (zuvor 19 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs NYSE vom Freitag, 13.11.2026 (laut MarketBeat)
Die Studie kommt gut eine Woche vor einem wichtigen Termin: Am 24. November 2026 legt HP die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor.
Das neue Kursziel
Mehr Kursziel, gleiche Skepsis
Morgan Stanley hebt das Kursziel für die HP-Aktie um 2 Dollar an. An der grundsätzlich skeptischen Haltung der Bank ändert das nichts – das Kursziel bleibt deutlich unter dem Börsenkurs.
|Kennzahl
|Bisher
|Neu
|Rating
|Underweight
|Underweight
|Kursziel
|19 $
|21 $
|Abstand zum Schlusskurs 13.11. (29,01 $)
|–34,5 %
|–27,6 %
Quelle: MarketBeat, GuruFocus (16.11.2026)
Eine ausführliche Begründung der aktuellen Studie ist nicht frei zugänglich veröffentlicht. Wie Morgan Stanley die HP-Aktie grundsätzlich sieht, zeigte die Bank aber bereits im September: Damals bezeichnete Morgan-Stanley-Analyst Erik Woodring HP laut einem Bericht von StockTwits als seinen wichtigsten „Underweight“-Wert im Bereich Unternehmens-Hardware.
Die Argumente
Warum Morgan Stanley bei „Underweight“ bleibt
Die Kernargumente, mit denen Morgan Stanley die Verkaufsempfehlung für die HP-Aktie im September begründet hatte (laut StockTwits, unter Berufung auf TheFly):
Margenrückstand im PC-Geschäft
Der Margenabstand von HP zu den Wettbewerbern im PC-Geschäft mache die Höherbewertung der Aktie zunehmend schwer zu rechtfertigen.
Schrumpfende Stückzahlen
Im dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz der PC-Sparte Personal Systems um 18 Prozent auf 11,8 Milliarden Dollar, die Stückzahlen fielen jedoch um 16 Prozent; die operative Marge lag bei 4,6 Prozent.
Schwaches Jahr 2027 befürchtet
HP plant für 2027 mit einem Rückgang der PC-Stückzahlen im Markt um einen mittleren einstelligen Prozentsatz. Morgan Stanley hielt Rückgänge von mehr als 10 Prozent für möglich – zusammen mit dem Druck im Druckergeschäft könnte das die Vorteile von KI-PCs überwiegen.
Sondereffekt im Gewinn
Der bereinigte Gewinn je Aktie von 0,83 Dollar im dritten Quartal enthielt einen Effekt von 0,11 Dollar aus Zollrückerstattungen.
Einordnung
Die Wall Street ist gespalten
Mit dem Verkaufsurteil steht Morgan Stanley nicht allein: Laut MarketBeat raten fünf Analysten zum Kauf, sieben zum Halten und fünf zum Verkauf der HP-Aktie; der Konsens lautet „Hold“ bei einem durchschnittlichen Kursziel von 26,43 Dollar. Ende August hatten Barclays („Underweight“, 23 Dollar) und Goldman Sachs („Sell“, 22 Dollar) ihre Ziele angehoben, Loop Capital hob auf 30 Dollar („Hold“). Das neue Morgan-Stanley-Kursziel von 21 Dollar gehört damit zu den niedrigsten an der Wall Street.
Die HP-Aktie bewegte sich in den vergangenen zwölf Monaten laut MarketBeat zwischen 17,56 und 36,22 Dollar; der Börsenwert liegt bei rund 26,2 Milliarden Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley; der Name des zuständigen Analysten ist für diese Studie in den frei zugänglichen Quellen nicht genannt (die HP-Studien im September zeichnete Erik Woodring). Ein Datum der Originalstudie ist nicht veröffentlicht; die früheste belegte Veröffentlichung datiert vom 16.11.2026, 07:36 Uhr UTC (MarketBeat-Meldung, via dailypolitical.com). Die Einstufung „Underweight“ und das Kursziel von 21 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: morganstanley.com/eqr/disclosures/webapp/generalresearch. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
HP Inc. (HPQ): Verkaufen, Kursziel 21,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Morgan Stanley (Analyst nicht namentlich veröffentlicht) vom 16.11.2026, 08:36 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 21:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 21:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
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Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley (Analyst nicht namentlich veröffentlicht).
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