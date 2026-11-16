Mit dem Verkaufsurteil steht Morgan Stanley nicht allein: Laut MarketBeat raten fünf Analysten zum Kauf, sieben zum Halten und fünf zum Verkauf der HP-Aktie; der Konsens lautet „Hold“ bei einem durchschnittlichen Kursziel von 26,43 Dollar. Ende August hatten Barclays („Underweight“, 23 Dollar) und Goldman Sachs („Sell“, 22 Dollar) ihre Ziele angehoben, Loop Capital hob auf 30 Dollar („Hold“). Das neue Morgan-Stanley-Kursziel von 21 Dollar gehört damit zu den niedrigsten an der Wall Street.

Die HP-Aktie bewegte sich in den vergangenen zwölf Monaten laut MarketBeat zwischen 17,56 und 36,22 Dollar; der Börsenwert liegt bei rund 26,2 Milliarden Dollar.