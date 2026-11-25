Die Hewlett Packard Aktie (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NASDAQ-Symbol: HPQ) für ein klassisches Börsen-Paradoxon: Trotz historischer Rekordwerte im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 und einer deutlich angehobenen Umsatzprognose für 2027 geriet das Papier unter massiven Verkaufsdruck, so die Experten von XTB.
HP Aktie: Klassisches Börsen-Paradoxon
Zahlen schlagen Erwartungen, Aktie fällt
Der Grund für die Skepsis an der Wall Street liege nicht in der Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz, sondern in der Profitabilität: Steigende Komponentenkosten bei Speicherchips, Preisdruck im KI-Servergeschäft sowie anhaltende Lieferengpässe bis weit in das Jahr 2028 hinein würden auf die Margenerwartungen drücken. Gleichzeitig würden Anleger den Blick bereits auf den heutigen Abend richten, wenn mit Dell (DELL.US), Workday und Autodesk weitere Schwergewichte der Rechenzentrums- und Softwarebranche ihre Bücher öffnen würden.
Q4-Zahlen 2026 und Ausblick 2027 im Überblick
Operativ habe Hewlett Packard Enterprise im abgelaufenen Quartal Bestmarken abgeliefert, die extrem hohen Erwartungen nach einer Rally von über 17 % unmittelbar vor den Zahlen jedoch nicht absichern können:
Konzernumsatz: Dieser sei gegenüber dem Vorjahr um 50 % auf 14,5 Mrd. US-Dollar gestiegen (Konsensschätzung: ca. 14,35 Mrd. US-Dollar).
Bereinigter Gewinn je Aktie (EPS): Dieser habe bei 1,43 US-Dollar und damit klar über der Analystenerwartung von 1,27 US-Dollar gelegen.
Segment Cloud & KI: Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 68,6 % auf 11,3 Mrd. US-Dollar gesprungen.
Umsatzprognose FY2027: Diese sei auf 59,4 bis 63,1 Mrd. US-Dollar angehoben worden, was einem Wachstum von 27 % bis 35 % entspreche.
Free Cashflow & Aktienrückkäufe: Für 2027 stelle HPE mindestens 5,5 Mrd. US-Dollar freien Cashflow in Aussicht und habe ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm über 5 Mrd. US-Dollar angekündigt.
Warum verkaufe die Wall Street die Hewlett Packard Aktie trotz Rekordzahlen?
Für Marktteilnehmer verschiebe sich der Fokus im KI-Sektor zunehmend vom reinen Umsatzwachstum hin zur nachhaltigen Gewinnqualität. Während das Cloud- und KI-Segment der zentrale Wachstumstreiber bleibe, prognostiziere das HPE-Management für das Gesamtjahr 2027 einen Rückgang der operativen Segmentmarge von zuletzt 18,4 % auf rund 14 % – ein Minus von 4,4 Prozentpunkten trotz weiter steigender Erlöse.
Drei Faktoren würden die Profitabilität belasten:
Produktmix und Preisnormalisierung: Großvolumige KI-Server würden strukturell niedrigere Margen aufweisen als klassische IT-Infrastruktur. Analysten von Raymond James hätten zudem auf potenziellen Margendruck bei Großverträgen, etwa im Umfeld von Oracle, verwiesen – wobei konkrete Vertragskonditionen von HPE nicht bestätigt worden seien.
Speicherchip-Engpässe bis 2028: Laut Unternehmensführung dürften Lieferengpässe bei DRAM, NAND und weiteren Schlüsselkomponenten mindestens bis in die zweite Jahreshälfte 2028 anhalten. Dies verteuere die Abarbeitung der Aufträge.
Begrenzte Preissetzungsmacht: Anders als führende Halbleiterhersteller könnten Server-Produzenten steigende Einkaufspreise nicht immer vollständig an ihre Kunden weiterreichen.
KI-Nachfrage auf Rekordhoch – Netzwerksparte als langfristiger Margenanker
Operativ zeige die Nachfrage nach KI-Infrastruktur keinerlei Ermüdungserscheinungen. Die Neuaufträge im KI-Bereich hätten im vierten Quartal einen Rekordwert von 5,7 Mrd. US-Dollar erreicht, wodurch der Auftragsbestand von 7,6 Mrd. auf 10,5 Mrd. US-Dollar angeschwollen sei.
Gleichzeitig sei der Umsatz im Netzwerksegment um 12,3 % auf 3,1 Mrd. US-Dollar gewachsen. Durch die Übernahme von Juniper Networks habe HPE seine Marktposition bei Netzwerkinfrastrukturen gezielt gestärkt. Langfristig könnte genau dieser Bereich ein stabilerer und margenstärkerer Ertragsbringer werden als das kapitalintensive Geschäft mit reinen KI-Servern.
Fundamentale Bewertung: Kapitalrendite (ROIC) bleibe der Prüfstein
Ein tieferer Blick von XTB Research in die Bilanz- und Bewertungskennzahlen verdeutliche die Zurückhaltung der Investoren. Zwar habe sich der Quartalsumsatz seit dem Zeitraum 2020–2023 (rund 7 Mrd. US-Dollar) bis in das Jahr 2026 hinein nahezu verdoppelt, doch die Kapitaleffizienz habe mit diesem Tempo nicht Schritt gehalten:
Wachstumsdiskrepanz: Dem beschleunigten Umsatzwachstum stünden über acht Quartale hinweg ein deutlich moderateres EBIT-Wachstum (+10,5 %) sowie ein nahezu stagnierendes EPS-Wachstum (+0,4 %) gegenüber.
Kapitalkosten vs. Rendite: Besonders kritisch würden Analysten den negativen Spread zwischen der Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) und den gewichteten Kapitalkosten (WACC) von aktuell rund -7,9 Prozentpunkten werten. Das Wachstum binde somit viel Kapital, ohne die Kapitalkosten vollständig zu decken.
Bewertung und Kurshistorie: Nach einem Kursplus von 82,3 % seit Jahresbeginn und 111 % auf Zwölfmonatssicht sei bereits viel Optimismus eingepreist gewesen. Während das nachlaufende KGV bei 22,9 liege, signalisiere das Forward-KGV von 9,0 hohe Gewinnerwartungen für die Zukunft – die HPE angesichts des Margendrucks erst noch einlösen müsse.
Nach dem jüngsten Rücksetzer auf rund 42 US-Dollar im vorbörslichen Handel richte sich die technische Aufmerksamkeit auf den exponentiellen 200-Tage-Durchschnitt (EMA200), der aktuell bei etwa 46 US-Dollar verlaufe.
Bärisches Szenario: Sollte sich der Rutsch unter die 46-US-Dollar-Marke auf Tagesschlusskursbasis bestätigen, wäre dies ein klares technisches Warnsignal und könnte eine ausgedehntere Korrekturphase einleiten.
Bullisches Szenario: Erst eine schnelle Rückeroberung und Stabilisierung oberhalb des EMA200 bei 46 US-Dollar würde das Chartbild wieder aufhellen. (Analyse vom 24.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
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