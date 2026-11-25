Der Grund für die Skepsis an der Wall Street liege nicht in der Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz, sondern in der Profitabilität: Steigende Komponentenkosten bei Speicherchips, Preisdruck im KI-Servergeschäft sowie anhaltende Lieferengpässe bis weit in das Jahr 2028 hinein würden auf die Margenerwartungen drücken. Gleichzeitig würden Anleger den Blick bereits auf den heutigen Abend richten, wenn mit Dell (DELL.US), Workday und Autodesk weitere Schwergewichte der Rechenzentrums- und Softwarebranche ihre Bücher öffnen würden.