Während die Wall Street tiefrot eröffnet, steht ein Hardwarehersteller ganz oben: Die HP-Aktie (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Handelssymbol: HPQ an der NYSE, deutsches Kürzel: 7HP) steigt am Mittwoch um rund 11,8 Prozent auf etwa 31,23 US-Dollar. Die HP Inc. Aktie ist damit mit Abstand der größte S&P 500 Gewinner zum Handelsstart. Auslöser sind die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal, die der PC- und Druckerkonzern am Dienstagabend vorgelegt hat.
HP-Aktie ist größter S&P 500 Gewinner: Plus 12 Prozent gegen den Crash – KI-PCs und höhere Dividende überzeugen
Die HP-Aktie ist am 25. November 2026 der größte S&P 500 Gewinner: Der Kurs springt kurz nach Handelsstart um 11,8 Prozent auf 31,23 US-Dollar, während der Index rund 3 Prozent verliert. HP Inc. hat im vierten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen und die Dividende angehoben.
Die Gründe für den Kursgewinn
Zahlen über den Erwartungen, Aktionäre bekommen mehr
Umsatz und Gewinn über den Prognosen
HP steigerte den Umsatz um 9,3 Prozent auf 16,0 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit rund 15,4 Milliarden gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,83 Dollar über der eigenen Zielspanne von 0,69 bis 0,79 Dollar.
KI-PCs setzen sich durch
Fast 60 Prozent der ausgelieferten PCs waren Geräte mit KI-Funktionen. Das ist mehr, als sich der Konzern vorgenommen hatte, und stützt die Verkaufspreise.
Höhere Dividende
HP kündigte mit den Zahlen eine Dividendenerhöhung an. Im Geschäftsjahr 2026 flossen insgesamt 2,3 Milliarden Dollar an die Aktionäre, davon 800 Millionen im vierten Quartal.
Substanz statt Fantasie
In einem Markt, der hoch bewertete KI-Aktien verkauft, sind günstige Titel mit Dividende gefragt.
Einordnung
Starkes Quartal, vorsichtiger Ausblick
Ganz ohne Schatten sind die Zahlen nicht. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag knapp 11 Prozent unter dem Vorjahr, die operative Marge sank von 6,6 auf 5,3 Prozent. HP kämpft wie die gesamte Branche mit hohen Preisen für Speicherchips. Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 bezeichnet der Konzern selbst als vorsichtig und verweist auf anhaltenden Druck bei Kosten und Nachfrage. Nachbörslich war die Aktie zunächst um rund 15 Prozent gestiegen und hatte die Gewinne dann wieder abgegeben, bevor sie zum Handelsstart erneut zulegte.
Häufige Fragen zur HP-Aktie
Warum ist die HP-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
HP Inc. hat im vierten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn über den Erwartungen gemeldet, einen hohen Anteil an KI-PCs verkauft und die Dividende angehoben.
Wie stark steigt die HP Inc. Aktie?
Laut Indikation legt die Aktie am 25. November 2026 rund 11,8 Prozent auf etwa 31,23 US-Dollar zu.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der HP-Aktie?
Die ISIN lautet US40434L1052, die WKN A142VP. An der NYSE wird die Aktie unter HPQ gehandelt, in Deutschland unter 7HP.
Ist HP Inc. dasselbe wie Hewlett Packard Enterprise?
Nein. HP Inc. baut PCs und Drucker. Hewlett Packard Enterprise (ISIN: US42824C1099, WKN: A140KD, Symbol: HPE) ist seit 2015 ein eigenständiger Konzern für Server und Netzwerke.
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