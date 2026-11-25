Ganz ohne Schatten sind die Zahlen nicht. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag knapp 11 Prozent unter dem Vorjahr, die operative Marge sank von 6,6 auf 5,3 Prozent. HP kämpft wie die gesamte Branche mit hohen Preisen für Speicherchips. Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 bezeichnet der Konzern selbst als vorsichtig und verweist auf anhaltenden Druck bei Kosten und Nachfrage. Nachbörslich war die Aktie zunächst um rund 15 Prozent gestiegen und hatte die Gewinne dann wieder abgegeben, bevor sie zum Handelsstart erneut zulegte.