Am Ende eines turbulenten Börsentags steht ein Hardwarehersteller ganz oben: Die HP-Aktie (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Handelssymbol: HPQ an der NYSE, deutsches Kürzel: 7HP) schließt am Mittwoch mit einem Plus von 11,5 Prozent bei 31,15 US-Dollar. Die HP Inc. Aktie ist damit der größte S&P 500 Gewinner des Tages. Auslöser sind die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vom Dienstagabend. Der Kurssprung hielt den ganzen Tag, obwohl der Index zeitweise mehr als 3 Prozent verlor.