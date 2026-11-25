Am Ende eines turbulenten Börsentags steht ein Hardwarehersteller ganz oben: Die HP-Aktie (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Handelssymbol: HPQ an der NYSE, deutsches Kürzel: 7HP) schließt am Mittwoch mit einem Plus von 11,5 Prozent bei 31,15 US-Dollar. Die HP Inc. Aktie ist damit der größte S&P 500 Gewinner des Tages. Auslöser sind die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vom Dienstagabend. Der Kurssprung hielt den ganzen Tag, obwohl der Index zeitweise mehr als 3 Prozent verlor.
HP-Aktie ist größter S&P 500 Gewinner: Plus 11,5 Prozent zum Handelsschluss – KI-PCs retten den Tag
Die HP-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Plus von 11,5 Prozent bei 31,15 US-Dollar und ist der größte S&P 500 Gewinner des Tages. HP Inc. hat im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Dividende erhöht, während der Index nach einem Einbruch von über 3 Prozent nur knapp im Minus endet.
Die Gründe für den Kursgewinn
Zahlen über den Erwartungen, mehr Geld für Aktionäre
Umsatz und Gewinn über den Prognosen
HP steigerte den Umsatz auf 16,0 Milliarden Dollar, Analysten hatten mit rund 15,4 Milliarden gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,83 Dollar über der eigenen Zielspanne.
KI-PCs setzen sich durch
Fast 60 Prozent der ausgelieferten PCs waren Geräte mit KI-Funktionen. Das stützt die Verkaufspreise.
Höhere Dividende
HP kündigte eine Dividendenerhöhung an. Im Geschäftsjahr 2026 flossen 2,3 Milliarden Dollar an die Aktionäre.
Rotation hilft
Anleger schichteten am Mittwoch aus teuren KI-Aktien in günstig bewertete Titel um. Auch IT-Händler und klassische Technologiewerte legten zu.
Einordnung
Starkes Quartal, vorsichtiger Ausblick
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag trotz des Sprungs über die Erwartungen knapp 11 Prozent unter dem Vorjahr, die operative Marge sank von 6,6 auf 5,3 Prozent. Teure Speicherchips belasten das PC-Geschäft. Den Ausblick für 2027 nennt HP selbst vorsichtig. Nachbörslich hatte die Aktie am Dienstag zunächst 15 Prozent gewonnen und die Gewinne dann wieder abgegeben, im regulären Handel setzte sich das Plus durch.
Häufige Fragen zur HP-Aktie
Warum ist die HP-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
HP Inc. hat im vierten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn über den Erwartungen gemeldet, viele KI-PCs verkauft und die Dividende angehoben.
Wie stark ist die HP Inc. Aktie gestiegen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 11,49 Prozent bei 31,15 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der HP-Aktie?
Die ISIN lautet US40434L1052, die WKN A142VP. An der NYSE wird die Aktie unter HPQ gehandelt, in Deutschland unter 7HP.
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