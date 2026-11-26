Die Technik selbst hält Marks für real und für die größte Entwicklung unserer Zeit. Offen sei, wer daran verdient: die Anbieter oder am Ende die Kunden, weil der Wettbewerb die Preise drückt. Derzeit sind vor allem die Chiphersteller hochprofitabel, Marks nennt Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA) und Taiwan Semiconductor (ISIN US8740391003, US-Handelssymbol TSM). Eine Blase ruft er nicht aus. Dazu gehören für ihn irrationaler Überschwang, unvorsichtiges Verhalten und überzogene Preise, und Preise ließen sich ohne verlässliche Gewinnschätzungen kaum beurteilen. Ob sich die gewaltigen Ausgaben für KI auszahlen, sei deshalb vor allem eines.