Seine Memos gehören zur Pflichtlektüre der Wall Street, auch Warren Buffett liest sie nach eigenem Bekunden sofort. Jetzt hat Howard Marks, Mitgründer und Co-Vorsitzender der Investmentgesellschaft Oaktree, das Thema angepackt, an dem derzeit die Börse hängt. Das Memo vom 11. November trägt den Titel „Ein Laie denkt über KI nach“. Marks stellt darin elf Fragen, von der Funktionsweise der Technik bis zur Blasengefahr. Eine Antwort verweigert er bewusst: ob die Kurse zu hoch sind. Was er stattdessen liefert, ist für Anleger womöglich wertvoller.
Howard Marks über KI-Aktien: „Weitgehend eine Glaubensfrage“ – was der Meister der Marktzyklen Anlegern jetzt rät
Howard Marks hat die Internetblase früh erkannt und gilt als einer der klügsten Mahner der Wall Street. In seinem neuen Memo stellt der Mitgründer von Oaktree elf Fragen zur künstlichen Intelligenz und lässt ausgerechnet eine KI die Berechenbarkeit der Branche benoten. Sein Urteil zur Blase, seine Warnung an Kreditgeber, seine Prüfliste für Anleger und der Blick in das Depot von Oaktree.
Das Memo
Elf Fragen, eine Warnung: was Howard Marks schreibt
Marks nennt sich selbst einen Laien in Technikfragen. Gerade deshalb fragt er, was Experten oft überspringen.
Sollten wir in künstliche Intelligenz investieren, und können wir das auf intelligente Weise tun?
Die Technik selbst hält Marks für real und für die größte Entwicklung unserer Zeit. Offen sei, wer daran verdient: die Anbieter oder am Ende die Kunden, weil der Wettbewerb die Preise drückt. Derzeit sind vor allem die Chiphersteller hochprofitabel, Marks nennt Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA) und Taiwan Semiconductor (ISIN US8740391003, US-Handelssymbol TSM). Eine Blase ruft er nicht aus. Dazu gehören für ihn irrationaler Überschwang, unvorsichtiges Verhalten und überzogene Preise, und Preise ließen sich ohne verlässliche Gewinnschätzungen kaum beurteilen. Ob sich die gewaltigen Ausgaben für KI auszahlen, sei deshalb vor allem eines.
Weitgehend eine Glaubensfrage.
Auffällig ist seine Sorge um die Abhängigkeit des Marktes. Eine Gruppe von 42 KI-nahen Unternehmen habe seit Januar 2024 rund zwei Drittel der Kursgewinne im S&P 500 geliefert, zitiert er die Bank J.P. Morgan.
Der Test
Note 2 von 10: wie berechenbar ist das KI-Geschäft?
Für das Memo ließ Marks das KI-Modell Claude des Entwicklers Anthropic (ISIN US03703U1079, US-Handelssymbol ANT) die Berechenbarkeit der Branche einschätzen, auf einer Skala von 1 für nicht vorhersehbar bis 10 für völlig vorhersehbar. Marks betont, dass es sich um Einschätzungen der Maschine handelt, nicht um seine eigenen Messungen.
Stromversorger für Rechenzentren: 6
Regulierte Versorger gelten als am besten kalkulierbar, vergleichbar mit klassischen Versorgern.
Große Cloud-Konzerne: 5
Die Betreiber der großen Rechenzentren liegen im Mittelfeld.
Chiphersteller: 4
Ähnlich schwer vorherzusagen wie Fluggesellschaften oder Reedereien. Offen ist vor allem, wie lange Chips genutzt und wie schnell sie abgeschrieben werden.
Spekulative Rechenzentren: 2 bis 3
Marks zieht den Vergleich zu den Glasfasernetzen der Jahre 1998 bis 2001.
Führende KI-Labore: 2
OpenAI, Anthropic und andere seien beeindruckend und weit vorn, ihre Zukunft aber kaum vorhersehbar. Ob ein dauerhafter Wettbewerbsvorteil besteht, sei unklar. OpenAI ist nicht börsennotiert.
Die Warnung
Schulden für die KI: wo Marks die größte Gefahr sieht
Marks ist von Haus aus Kreditinvestor, und hier wird er am deutlichsten. KI-nahe Schulden machten inzwischen rund 12 Prozent des US-Index für Unternehmensanleihen guter Bonität aus. Er nennt höhere Zinsen, die steigende Verschuldung der großen Cloud-Konzerne, Ausstiegsklauseln in Mietverträgen für Rechenzentren, Chips als Kreditsicherheit, die schnell an Wert verlieren, und Geschäfte, bei denen sich Lieferanten und Kunden gegenseitig finanzieren. Kreditgeber müssten deshalb außergewöhnlich wachsam sein.
Anleger müssen etwas nicht abtun, nur weil es ungewiss ist.
Für Aktienanleger leitet er daraus keine Verbote ab, sondern eine Prüfliste. Wie viele Dinge müssen gut gehen, damit die Anlage aufgeht? Wie viel kann ich verlieren? Für welche Risiken werde ich bezahlt? Wie viel Zuversicht steckt schon im Kurs? Und streut die Position mein Depot oder verstärkt sie ein Risiko, das ich schon habe? Wenig berechenbare Bereiche könnten durchaus attraktiv sein, wenn der Preis niedrig genug ist.
Das Depot
Worauf Oaktree setzt – und wogegen sich die Gesellschaft absichert
Marks verwaltet kein eigenes Aktiendepot, und Oaktree ist vor allem ein Kreditinvestor. Einen Einblick gibt die Pflichtmeldung der Gesellschaft an die US-Börsenaufsicht. Die jüngste Meldung, die sich auswerten ließ, hat den Stichtag 30. Juni. Sie zeigt ein Depot, das mit dem KI-Boom wenig zu tun hat.
TORM (ISIN GB00BZ3CNK81, US-Handelssymbol TRMD): Tankerreederei, 524 Millionen Dollar, größte Aktienposition
Expand Energy (ISIN US1651677353, US-Handelssymbol EXE): Erdgasförderer, 478 Millionen Dollar
AngloGold Ashanti (ISIN GB00BRXH2664, US-Handelssymbol AU): Goldminenkonzern, 257 Millionen Dollar
Bemerkenswert sind zwei Optionspositionen. Oaktree meldete Verkaufsoptionen auf den SPDR S&P 500 ETF (ISIN US78462F1030, US-Handelssymbol SPY) mit einem Nominalwert von gut einer Milliarde Dollar, neu im zweiten Quartal, und auf den Invesco QQQ (ISIN US46090E1038, US-Handelssymbol QQQ), der den Nasdaq 100 abbildet, mit 652 Millionen Dollar. Solche Optionen gewinnen, wenn die Indizes fallen. Gemeldet wird der Wert der zugrunde liegenden Anteile, nicht der Einsatz. Ob es sich um eine Absicherung oder eine Wette handelt, steht nicht in der Meldung. Zu Marks' Mahnung, Risiken zu kennen und zu begrenzen, passt beides.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Wertpapiere
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Taiwan Semiconductor (ADR): ISIN US8740391003, WKN 909800, Handelssymbol TSFA, US-Handelssymbol TSM
Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT
TORM: ISIN GB00BZ3CNK81, US-Handelssymbol TRMD
Expand Energy: ISIN US1651677353, US-Handelssymbol EXE
AngloGold Ashanti: ISIN GB00BRXH2664, US-Handelssymbol AU
SPDR S&P 500 ETF: ISIN US78462F1030, US-Handelssymbol SPY
Invesco QQQ: ISIN US46090E1038, US-Handelssymbol QQQ
Häufige Fragen zu Howard Marks und KI-Aktien
Hält Howard Marks KI für eine Blase?
Er ruft keine Blase aus. Die Technik hält er für real. Ob sich die Ausgaben auszahlen, nennt er weitgehend eine Glaubensfrage.
Was rät Howard Marks Anlegern?
Nur in das zu investieren, was man beurteilen kann, die Positionsgröße an die Unsicherheit anzupassen und auf den Preis zu achten.
Wovor warnt Marks am deutlichsten?
Vor den Risiken am Kreditmarkt. KI-nahe Schulden machen nach seinen Angaben rund 12 Prozent des US-Index für Unternehmensanleihen guter Bonität aus.
In welche Aktien ist Oaktree investiert?
Laut der Pflichtmeldung zum 30. Juni vor allem in TORM, Expand Energy und AngloGold Ashanti. Dazu kommen Verkaufsoptionen auf Indexfonds für den S&P 500 und den Nasdaq 100.
Wer ist Howard Marks?
Er ist Mitgründer und Co-Vorsitzender von Oaktree, einem der größten Kreditinvestoren der Welt, und bekannt für seine Memos an Anleger.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.