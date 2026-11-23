Der Hauptgrund ist die Angebotsseite. Nach Reuters (16.11.) erwartet die IEA im vierten Quartal ein Angebot von 105 Millionen Barrel pro Tag, 1,7 Millionen über der Nachfrage; zuvor hatte sie ein Defizit gesehen. Trading Economics nennt für das laufende Quartal einen Überschuss von rund 2 Millionen Barrel pro Tag. Saudi-Arabien meldete für Oktober eine der höchsten Fördermengen seit Jahren und senkte wie die VAE seine offiziellen Verkaufspreise. Die US-Rohölbestände stiegen in der Woche bis 13. November um 3,38 Millionen auf 417,8 Millionen Barrel (EIA). Goldman Sachs sieht den Markt seit Oktober im Überschuss und für 2027 allmählich sinkende Preise, die BMI als Kernszenario ein vorläufiges Abkommen zur Wiedereröffnung von Hormus im ersten Quartal 2027.

Preislich fiel Brent am 10. November auf 89,90 US-Dollar (niedrigster Stand seit Ende August), am 16. November lag er laut cash.ch um 15:14 Uhr bei 94,06 US-Dollar, am 19. November nahe 93 US-Dollar. Die Quellen nennen für Ende Oktober unterschiedliche Höchststände (über 105 bzw. über 117 US-Dollar), die wir nicht auflösen konnten.