Die Straße von Hormus ist zum Rätsel für den Ölmarkt geworden: Am 10. November hieß es laut cash.ch (AWP), die Meerenge sei „faktisch immer noch blockiert“, am 16. November meldete Reuters dagegen, die Lieferungen aus dem Nahen Osten seien nahezu auf Vorkriegsniveau, und US-Energieministerin Chris Wright sprach laut Trading Economics (20.11.) von Rekordströmen. Der Brent-Ölpreis notiert dennoch nur noch um 92 US-Dollar, die vierte Verlustwoche in Folge, nachdem die Internationale Energieagentur erstmals seit Kriegsbeginn wieder ein Überangebot erwartet. Für Ölaktien, Airline-Aktien und Chemieaktien ist die Frage, welche Lesart sich durchsetzt, von Bedeutung.
Hormus: Blockade oder Rekordströme? Die Berichte widersprechen sich, Brent fällt auf 92 Dollar – welche Lesart preist der Markt ein?
Während Berichte von einer faktischen Blockade der Straße von Hormus sprechen, meldet die US-Energieministerin Rekordströme. Die IEA sieht ein Überangebot. Was die widersprüchliche Datenlage für Ölpreis, Ölaktien und Airlines bedeutet.
Was ist über die Lage in der Straße von Hormus bekannt?
Die Quellen zeichnen kein einheitliches Bild. Am 10. November berichtete cash.ch, die Straße sei weiter faktisch blockiert, und die Ost-West-Pipeline in Saudi-Arabien, die die Meerenge umgeht, sei erneut angegriffen worden. Rund um den 15./16. November sollen mindestens vier Öltanker auf Seeminen gelaufen sein, einer angeblich mit mehr als 2 Millionen Barrel; die iranische Marine meldete einen Tanker in Brand, den Reuters nicht unabhängig prüfen konnte. Zugleich schrieb Reuters, die Lieferungen aus dem Nahen Osten durch Hormus seien nahezu auf Vorkriegsniveau, die Frachtraten blieben hoch. Eine Erklärung für den Widerspruch ist nicht belegt; denkbar ist, dass sich Mengen, Versicherungsprämien und Einzelvorfälle unterschiedlich darstellen – das ist eine Einschätzung der Redaktion.
|Datum
|Meldung
|Quelle
|10.11.2026
|Straße „faktisch immer noch blockiert“; Pipeline in Saudi-Arabien erneut angegriffen
|cash.ch/AWP
|16.11.2026
|Lieferungen durch Hormus nahezu auf Vorkriegsniveau; Tanker auf Minen gemeldet
|Reuters
|20.11.2026
|Energieministerin Wright: Ströme auf Rekordniveau
|Trading Economics
Meldungen stehen im Widerspruch zueinander; keine Aussage von aktiencheck.de.
Quelle: cash.ch/AWP, BOE Report/Reuters, Trading Economics
Warum fällt der Ölpreis trotz Iran-Krieg?
Der Hauptgrund ist die Angebotsseite. Nach Reuters (16.11.) erwartet die IEA im vierten Quartal ein Angebot von 105 Millionen Barrel pro Tag, 1,7 Millionen über der Nachfrage; zuvor hatte sie ein Defizit gesehen. Trading Economics nennt für das laufende Quartal einen Überschuss von rund 2 Millionen Barrel pro Tag. Saudi-Arabien meldete für Oktober eine der höchsten Fördermengen seit Jahren und senkte wie die VAE seine offiziellen Verkaufspreise. Die US-Rohölbestände stiegen in der Woche bis 13. November um 3,38 Millionen auf 417,8 Millionen Barrel (EIA). Goldman Sachs sieht den Markt seit Oktober im Überschuss und für 2027 allmählich sinkende Preise, die BMI als Kernszenario ein vorläufiges Abkommen zur Wiedereröffnung von Hormus im ersten Quartal 2027.
Preislich fiel Brent am 10. November auf 89,90 US-Dollar (niedrigster Stand seit Ende August), am 16. November lag er laut cash.ch um 15:14 Uhr bei 94,06 US-Dollar, am 19. November nahe 93 US-Dollar. Die Quellen nennen für Ende Oktober unterschiedliche Höchststände (über 105 bzw. über 117 US-Dollar), die wir nicht auflösen konnten.
Das Muster ist klar: Der Markt blickt auf Mengen und Prognosen, weniger auf einzelne Schlagzeilen, solange die Bilanz im Überschuss steht.
Wie geht es geopolitisch weiter?
Präsident Trump erklärte den Krieg am 10. November laut cash.ch für „effektiv vorüber“, ließ aber den Status quo aufrechterhalten. Der Iran sagt, der Weg zum Kriegsende sei offen, wenn Washington seine Bedingungen akzeptiere (Parlamentspräsident Ghalibaf). Die USA haben einen dritten Flugzeugträger in die Region verlegt. Trump soll nach Berichten weitere Militärschläge erwägen und sich laut Trading Economics (19./20.11.) nicht unter Zeitdruck sehen; ein Eingreifen nach Neujahr gilt als möglich, falls Verhandlungen scheitern. Zusätzlich verweisen Berichte auf die Frist für den US-Regierungsstillstand am 11. Dezember.
Welche Aktien sind betroffen?
Kursdaten einzelner Aktien lagen uns zu diesem Thema nicht vor. Grundsätzlich reagieren Ölaktien wie die Chevron Aktie oder Shell Aktie auf den Ölpreis, Airline-Aktien wie die Lufthansa Aktie profitieren tendenziell von niedrigeren Kerosinpreisen, und Chemieaktien im DAX sind energieintensiv. In Deutschland lag die Energieinflation im Oktober bei 12,2 Prozent, die Gesamtinflation bei 2,8 Prozent (BMWE, 13.11.2026).
Was sollten Anleger beobachten?
Wichtige Marken sind das OPEC+-Treffen am 29. November, die Lagerdaten der EIA, weitere Meldungen zu Tankerverkehr und Minen, Verhandlungssignale zwischen Washington und Teheran sowie der 11. Dezember als politisches Datum in den USA.
Häufige Fragen zu Hormus und Ölpreis
Warum ist die Straße von Hormus so wichtig? Durch die Meerenge läuft ein erheblicher Teil der Ölexporte des Golfs; Störungen treiben den Preis, wie die Spitzen im Frühjahr zeigten, als Brent zeitweise über 120 US-Dollar stieg.
Wie hoch ist der Brent-Ölpreis aktuell? Zuletzt um 92 US-Dollar je Barrel (Trading Economics, vierte Verlustwoche); am 10. November waren es 89,90 US-Dollar.
Was erwartet die IEA? Für das vierte Quartal 2026 ein Überangebot von 1,7 Millionen Barrel pro Tag.
Wirkt sich der Ölpreis auf die Inflation aus? Ja, über Energie und Kraftstoffe; in Deutschland lag die Energieinflation im Oktober bei 12,2 Prozent.
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