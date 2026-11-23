Honeywell Aktie: Plus 3,3 Prozent – der neue Honeywell steigt ohne Flugzeuge, aber mit Quantencomputer

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 16:21 3 Min.

Die Honeywell Aktie legt am Montag um 3,3 Prozent auf knapp 220 Dollar zu und gehört zu den zehn stärksten Werten im Dow Jones. Viele Anleger haben noch den alten Mischkonzern im Kopf. Den gibt es nicht mehr: Die Luftfahrtsparte ist abgespalten, die Quantentochter an der Börse. Was vom Konzern bleibt und warum ein Geschäft mit Flüssiggas-Anlagen jetzt die Hauptrolle spielt.

Bild: Quintin Soloviev, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons (Medium 5686), Ausschnitt ohne Schriftzug, auf 1200 x 675 skaliert

An einem Tag, an dem alle über Nvidia reden, schafft es auch ein Industriekonzern in die Liste der Gewinner. Die Honeywell Aktie steht um 16:06 Uhr deutscher Zeit bei 219,62 Dollar, ein Plus von 3,28 Prozent. Am Freitag hatte sie bei rund 212,60 Dollar geschlossen (eigene Rechnung). Damit steigt Honeywell stärker als der Dow Jones, der zur Eröffnung 2,3 Prozent gewann. Der Grund liegt nur zum Teil in der allgemeinen Erleichterung nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze. Honeywell Aktie, 16:06 Uhr MEZ 219,62 $ Plus gegenüber Freitag +3,28 % Auftragsbestand 19 Mrd. $ Anteil an Quantinuum 48 % Quelle : comdirect/Société Générale, Honeywell, Trefis; Stand 23. November 2026 Der Umbau Ein Konzern, der sich halbiert hat Honeywell war jahrzehntelang ein Gemischtwarenladen: Triebwerke, Cockpits, Thermostate, Chemikalien, Lagertechnik. 2026 hat das Management den Konzern zerlegt. Die Luftfahrtsparte wurde abgespalten und ist als Honeywell Aerospace eigenständig an der Börse. Die Quantencomputer-Tochter Quantinuum ging ebenfalls an die Börse, Honeywell hält noch 48 Prozent. Übrig geblieben ist ein Unternehmen für Automatisierung und Prozesstechnik. Dazu kam ein Zukauf: das Katalysatorgeschäft des britischen Konzerns Johnson Matthey. Das Geschäft Flüssiggas-Anlagen als Wachstumstreiber Im ersten Quartal als eigenständiges Unternehmen stieg der Umsatz auf dem Papier nur um 1 Prozent. Bereinigt um Währungen und Verkäufe waren es 7 Prozent. Am besten lief die Sparte für Prozessautomatisierung mit 8 Prozent Wachstum. Sie liefert Technik für Flüssiggas-Terminals, Raffinerien und Chemieanlagen. Die Projektumsätze dort legten um 14 Prozent zu. Der Auftragsbestand erreichte knapp 19 Milliarden Dollar, 7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Am 22. Oktober hob das Management die Jahresprognose für Wachstum, Gewinn je Aktie und freien Cashflow an. Für die Honeywell Aktie bedeutet das: Die Aufträge sind da, sie müssen jetzt abgearbeitet werden. Was für die Honeywell Aktie spricht Angehobene Jahresprognose

Auftragsbestand von knapp 19 Milliarden Dollar

Starke Nachfrage nach Technik für Flüssiggas-Anlagen

Beteiligung an Quantinuum als Zusatzchance Was Anleger bedenken sollten Berichteter Umsatz wächst kaum

Großprojekte können sich verzögern

Quantinuum-Kurs schwankt stark

Der neue Konzern muss sich erst beweisen Einordnung der Redaktion: Die Honeywell Aktie ist kein KI-Wert und profitiert trotzdem von der Stimmung. Das liegt an zwei Dingen. Zum einen kaufen Anleger nach einem Ausverkauf gern solide Industriewerte mit vollen Auftragsbüchern. Zum anderen hängt an Honeywell über Quantinuum ein Stück Zukunftsfantasie, das bei steigenden Tech-Kursen mehr wert wird. Der eigentliche Prüfstein ist nüchterner: Der verkleinerte Konzern muss zeigen, dass er ohne die Luftfahrt schneller wächst als zuvor. Das erste Quartal war dafür ein ordentlicher Anfang. FAQ Häufige Fragen zur Honeywell Aktie Warum steigt die Honeywell Aktie heute?

Die Wall Street erholt sich kräftig. Honeywell profitiert zusätzlich von einer angehobenen Prognose und einem hohen Auftragsbestand. Gehört die Luftfahrtsparte noch zu Honeywell?

Nein. Sie wurde 2026 abgespalten und ist als Honeywell Aerospace eigenständig börsennotiert. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Honeywell Aktie?

ISIN US4385161066, WKN 870153, Handelssymbol ALD (Deutschland), US-Handelssymbol HON (Nasdaq).

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