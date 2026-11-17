Der Dienstag gehört an der Wall Street den Verkäufern. Laut Yahoo Finance trennen sich Fonds vor dem für Donnerstag erwarteten Börsengang von Anthropic von Software-Aktien, Salesforce verliert fast zehn Prozent. Dazu kommen Zinssorgen: St.-Louis-Fed-Präsident Alberto Musalem plädierte für baldige Zinserhöhungen, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5,1 Prozent. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert Honeywell in diesem Umfeld davon, dass Anleger Industriewerte mit realen Aufträgen und planbaren Erträgen bevorzugen. Dass Honeywell gleichzeitig vom Rechenzentrums-Boom profitiert, ohne als Software-Anbieter zu gelten, macht die Aktie für Umschichtungen innerhalb des Index attraktiv.