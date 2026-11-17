Gegen den Strom: Die Honeywell Aktie (Ticker HON, Nasdaq; ISIN US4385162056) ist im Mittagshandel am Dienstag größter Dow Jones Gewinner. Gegen 12:46 Uhr Ortszeit (18:46 Uhr MEZ) kostet das Papier 221,74 US-Dollar, ein Plus von 1,74 Prozent – und das an einem Tag, an dem der Dow Jones Industrial rund 1,4 Prozent auf 50.872 Punkte nachgibt. Rückenwind liefert ein Auftritt von Konzernchef Vimal Kapur auf der RBC Global Industrials Conference, auf der er das mittelfristige Gewinnziel bekräftigte.
Honeywell Aktie Dow Jones Gewinner: CEO Kapur bekräftigt das 12-Dollar-Gewinnziel – wird der Industriekonzern zum sicheren Hafen im Ausverkauf?
Die Honeywell Aktie ist im Mittagshandel am 17.11.2026 größter Dow Jones Gewinner: Gegen 12:46 Uhr New Yorker Zeit (18:46 Uhr MEZ) steigt sie um 1,74 Prozent auf 221,74 US-Dollar, während der Dow 1,4 Prozent verliert. Rückenwind liefert der Auftritt von Konzernchef Vimal Kapur auf der RBC-Industriekonferenz: Gewinnziel 2029 bestätigt, Rechenzentrums-Aufträge verdoppelt.
HONHON
Dow Jones Gewinner am Mittag
Warum steigt die Honeywell Aktie heute – was hat Kapur gesagt?
Honeywell-Chef Vimal Kapur eröffnete am Dienstagmorgen mit einem Kamingespräch die RBC Global Industrials Conference 2026, moderiert von CNBC-Moderator Brian Sullivan. Laut dem veröffentlichten Transkript bestätigte Kapur das Ziel, 2029 rund 12 US-Dollar Gewinn je Aktie zu erreichen – und betonte, dass dafür keine Übernahmen nötig seien. Für einen Markt, der derzeit jede Unsicherheit abstraft, ist das ein beruhigendes Signal.
Gewinnziel bestätigt
Rund 12 US-Dollar Gewinn je Aktie bis 2029 – ausdrücklich ohne eingerechnete Zukäufe.
Rechenzentren als Wachstumstreiber
Die Aufträge aus dem Rechenzentrumsgeschäft haben sich laut Kapur im Jahresvergleich verdoppelt, wenn auch von niedriger Basis.
Bilanz wird entlastet
Die Bruttoverschuldung soll bis Jahresende auf das Dreifache sinken; frei werdende Mittel könnten in Investitionen, Rückkäufe, Dividenden oder Zukäufe fließen.
Lange Auftragspipeline
LNG-Ausrüstung hat Bauzeiten von rund 30 Monaten – Bestellungen reichen damit bis 2028/29.
Kapur skizzierte zudem die neue Struktur nach der Abspaltung des Luftfahrtgeschäfts: Prozessautomatisierung und Gebäudeautomatisierung bringen jeweils rund 8 Milliarden US-Dollar Umsatz, die Industrieautomatisierung rund 4 Milliarden US-Dollar. Etwa 35 Prozent der Erlöse stammen aus den USA, rund 65 Prozent aus dem Ausland. Bei Zukäufen liege der „Sweet Spot“ bei einem Unternehmenswert von 1 bis 5 Milliarden US-Dollar.
Einordnung im Dow
Ist die Honeywell Aktie ein Dow Jones Gewinner der Umschichtung?
Der Dienstag gehört an der Wall Street den Verkäufern. Laut Yahoo Finance trennen sich Fonds vor dem für Donnerstag erwarteten Börsengang von Anthropic von Software-Aktien, Salesforce verliert fast zehn Prozent. Dazu kommen Zinssorgen: St.-Louis-Fed-Präsident Alberto Musalem plädierte für baldige Zinserhöhungen, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5,1 Prozent. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert Honeywell in diesem Umfeld davon, dass Anleger Industriewerte mit realen Aufträgen und planbaren Erträgen bevorzugen. Dass Honeywell gleichzeitig vom Rechenzentrums-Boom profitiert, ohne als Software-Anbieter zu gelten, macht die Aktie für Umschichtungen innerhalb des Index attraktiv.
|Rang
|Dow Jones Gewinner
|Veränderung
|Dow Jones Verlierer
|Veränderung
|1
|Honeywell
|+1,74 %
|Salesforce
|−9,72 %
|2
|McDonald's
|+0,92 %
|IBM
|−4,04 %
|3
|Walt Disney
|+0,89 %
|UnitedHealth
|−3,69 %
|4
|3M
|+0,05 %
|Microsoft
|−3,42 %
|5
|Cisco Systems
|+0,04 %
|JPMorgan Chase
|−2,42 %
Kurse in US-Dollar, Veränderung zum Schluss vom 16.11.2026, Stand gegen 12:46 Uhr ET (18:46 Uhr MEZ). Abstände auf den Plätzen 4 bis 6 der Gewinner und 5 bis 6 der Verlierer betragen nur Hundertstelprozentpunkte.
Quelle: Investing.com; Gegencheck Yahoo Finance (12:33 Uhr ET)
Chartbild und Bewertung
Wie steht die Honeywell Aktie nach der Aerospace-Abspaltung?
Ein direkter Vergleich mit Vorjahreskursen ist schwierig: Am 29. Juni 2026 wurde Honeywell Aerospace abgespalten, die Honeywell Aktie notierte danach rechnerisch rund halb so hoch. Laut dem Analysehaus Trefis lag die Aktie bis zum 10. November seit Jahresbeginn 8,3 Prozent im Plus und hatte im Monat davor 10,2 Prozent zugelegt, während der S&P 500 nachgab. Die ausgewiesene 52-Wochen-Spanne von 195,87 bis 260,28 US-Dollar dürfte noch Kurse aus der Zeit vor der Abspaltung enthalten und ist daher nur eingeschränkt aussagekräftig.
Fundamental hatte Honeywell zuletzt geliefert: Am 22. Oktober meldete der Konzern für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,27 US-Dollar, Analysten hatten 2,16 US-Dollar erwartet. Die Jahresprognose wurde angehoben, für das vierte Quartal stellte das Management ein organisches Wachstum von 5 bis 6 Prozent in Aussicht. Der Ex-Dividenden-Tag für die laufende Quartalsdividende lag bereits am 13. November.
Was sollten Anleger bei der Honeywell Aktie jetzt beachten?
Der nächste große Termin sind die Zahlen zum vierten Quartal, die laut Trefis im Januar 2027 erwartet werden; den Ausblick auf das Gesamtjahr 2027 will Honeywell im Februar vorlegen. Kurzfristig dürfte die Aktie zudem vom Gesamtmarkt abhängen – entscheidend sind am Abend die Nvidia-Zahlen und am Donnerstag der Anthropic-Börsengang.
Häufige Fragen zur Honeywell Aktie
Warum steigt die Honeywell Aktie heute? Konzernchef Vimal Kapur bestätigte auf der RBC Global Industrials Conference das Ziel von rund 12 US-Dollar Gewinn je Aktie für 2029 und berichtete von verdoppelten Rechenzentrums-Aufträgen. Zugleich schichten Anleger aus Software- in Industriewerte um.
Ist die Honeywell Aktie heute Dow Jones Gewinner? Ja. Gegen 12:46 Uhr ET (18:46 Uhr MEZ) führt sie mit +1,74 Prozent auf 221,74 US-Dollar die Liste der Dow Jones Gewinner an.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die Honeywell Aktie gehandelt? Ticker HON an der Nasdaq, ISIN US4385162056.
Wann legt Honeywell die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal werden im Januar 2027 erwartet, der Ausblick für 2027 im Februar.
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