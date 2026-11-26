Die Honda-Aktie legt am 26. November 2026 zu und zählt zu den Nikkei-225-Gewinnern. In Frankfurt stand das Papier am Morgen bei 10,19 Euro, ein Plus von 1,82 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect).
Honda-Aktie im Nikkei 225 vorn: Autowert profitiert vom Markt-Rebound
Die Honda-Aktie steigt am Donnerstag zu den Nikkei-225-Gewinnern. Der Autobauer legt in einem breit erholten Markt zu, trotz neuer US-Zollpläne.
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Die Gründe
Erholung trotz Zoll-Unsicherheit
Honda meldete nach den vorliegenden Berichten keine eigene Neuigkeit. Das Papier folgte der breiten Erholung: Der Nikkei 225 schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten, 185 von 225 Werten stiegen. Gleichzeitig sorgt für Unsicherheit bei Autowerten, dass das Weiße Haus neue Zölle auf 14 große Handelspartner vorgeschlagen hat, darunter Japan. Für japanische Autos gelten bereits Zölle von 15 Prozent.
Der Nikkei 225 Gewinner Honda bleibt damit ein Wert, der stark an Handelsnachrichten hängt. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus.
Wertpapierdaten: ISIN JP3854600008, WKN 853510, Tokioter Symbol 7267, Frankfurter Symbol HDM, US-Symbol HMC.
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