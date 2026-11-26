Honda-Aktie im Nikkei 225 vorn: Autowert profitiert vom Markt-Rebound

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Honda-Aktie steigt am Donnerstag zu den Nikkei-225-Gewinnern. Der Autobauer legt in einem breit erholten Markt zu, trotz neuer US-Zollpläne.

Die Honda-Aktie legt am 26. November 2026 zu und zählt zu den Nikkei-225-Gewinnern. In Frankfurt stand das Papier am Morgen bei 10,19 Euro, ein Plus von 1,82 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). HDM HDM — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr HDM — — — Die Gründe Erholung trotz Zoll-Unsicherheit Honda meldete nach den vorliegenden Berichten keine eigene Neuigkeit. Das Papier folgte der breiten Erholung: Der Nikkei 225 schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten, 185 von 225 Werten stiegen. Gleichzeitig sorgt für Unsicherheit bei Autowerten, dass das Weiße Haus neue Zölle auf 14 große Handelspartner vorgeschlagen hat, darunter Japan. Für japanische Autos gelten bereits Zölle von 15 Prozent. Honda-Aktie in Frankfurt am Morgen +1,82 % Kurs (26.11.2026) 10,19 € bestehender US-Zoll auf Autos aus Japan 15 % Quelle : comdirect, Reuters Risiken Neue Zollpläne können die Margen japanischer Autobauer belasten.

Das Plus ist moderat und folgt dem Gesamtmarkt. Der Nikkei 225 Gewinner Honda bleibt damit ein Wert, der stark an Handelsnachrichten hängt. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: ISIN JP3854600008, WKN 853510, Tokioter Symbol 7267, Frankfurter Symbol HDM, US-Symbol HMC.

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