Wer ist der neue Chef von Home Depot?

Richard McPhail, seit September 2019 Finanzchef, führt den Konzern seit dem 23. November 2026.

Wie lautet die Prognose für 2026?

4,5 Prozent Umsatzwachstum, rund 1,4 Prozent mehr vergleichbare Umsätze und etwa 2 Prozent mehr bereinigter Gewinn je Aktie.

Warum ist das Profigeschäft so wichtig?

Handwerker und Bauunternehmen kaufen regelmäßiger und in größeren Mengen als Heimwerker; dieses Segment hielt sich zuletzt besser.