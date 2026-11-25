Die Home Depot Aktie steht an einer Zeitenwende. Seit Montag, dem 23. November, führt der bisherige Finanzchef Richard McPhail die weltgrößte Baumarktkette; Vorgänger Ted Decker bleibt Verwaltungsratschef. Zum Einstand gab es solide Zahlen: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 4,9 Prozent auf 43,4 Milliarden Dollar, Analysten hatten mit 42,78 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 3,74 auf 3,86 Dollar. Die Home Depot Aktie verlor am Tag der Zahlen vorbörslich dennoch mehr als 2 Prozent.
Home Depot Aktie: Zahlen über den Erwartungen, neuer Chef seit Montag – warum die Börse dem Baumarkt-Riesen trotzdem nicht traut
Home Depot wächst stärker als erwartet und präzisiert die Jahresziele. Gleichzeitig übernimmt Finanzchef Richard McPhail die Konzernspitze. Die Home Depot Aktie im Check.
Die Zahlen
Die Profis tragen das Geschäft
Auf vergleichbarer Basis wuchsen die Erlöse um 2,2 Prozent. Gestützt wird Home Depot seit Längerem vom Geschäft mit Handwerkern und Bauunternehmen, das sich besser hält als das Heimwerkersegment. Die Zukäufe von SRS Distribution und GMS haben die Position bei professionellen Kunden zusätzlich ausgebaut. Auffällig bleibt das Muster beim Kundenverhalten: Der Gewinn je Aktie stieg mit gut 3 Prozent langsamer als der Umsatz – Wachstum kostet derzeit Marge.
Der Ausblick
Neues Führungsteam, präzisierte Ziele
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Home Depot nun ein Umsatzwachstum von 4,5 Prozent – das obere Ende der bisherigen Spanne von 2,5 bis 4,5 Prozent. Die vergleichbaren Umsätze sollen um rund 1,4 Prozent zulegen, der bereinigte Gewinn je Aktie um etwa 2 Prozent. Mit McPhail rückt Jordan Broggi zum Finanzchef auf, Ann-Marie Campbell wird Präsidentin und Chief Operating Officer. McPhail selbst sprach davon, dass die Ergebnisse die eigenen Erwartungen übertroffen hätten und der Konzern Marktanteile gewonnen habe.
Die Home Depot Aktie liefert Stabilität ohne Boom. Der neue Chef erbt ein solides Geschäft – und einen US-Häusermarkt, der nicht anspringt.
Häufige Fragen zur Home Depot Aktie
Wer ist der neue Chef von Home Depot?
Richard McPhail, seit September 2019 Finanzchef, führt den Konzern seit dem 23. November 2026.
Wie lautet die Prognose für 2026?
4,5 Prozent Umsatzwachstum, rund 1,4 Prozent mehr vergleichbare Umsätze und etwa 2 Prozent mehr bereinigter Gewinn je Aktie.
Warum ist das Profigeschäft so wichtig?
Handwerker und Bauunternehmen kaufen regelmäßiger und in größeren Mengen als Heimwerker; dieses Segment hielt sich zuletzt besser.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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