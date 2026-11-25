Bemerkenswert ist der Anstieg, weil das Umfeld für einen Baumarktkonzern nicht einfach ist. Die US-Regierung bereitet laut Reuters neue Einfuhrzölle gegen 16 Handelspartner vor, darunter China, Vietnam und Mexiko – Herkunftsländer vieler Werkzeuge, Geräte und Baumaterialien. Und eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember, die der Terminmarkt zu 97 % erwartet, würde Hypotheken weiter verteuern. Dass die Aktie dennoch steigt, deutet darauf hin, dass viel Skepsis bereits im Kurs steckt: Sie liegt rund 23 % unter ihrem Rekordhoch vom Dezember 2024 und auf Sicht von fünf Jahren im Minus.