Die Home-Depot-Aktie (ISIN US4370761029, WKN 866953, Symbol HDI, US-Symbol HD) gehört am Mittwoch vor US-Handelsbeginn zu den Dow Jones Gewinnern. Um 11:21 Uhr MEZ notiert die Baumarktkette vorbörslich 1,06 % höher bei 357,44 US-Dollar. Hält das Plus bis zum Handelsschluss, wäre es der vierte Gewinntag in Folge.
Home-Depot-Aktie vorbörslich Dow Jones Gewinner: Vier Gewinntage in Folge in Sicht
Die Home-Depot-Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um 1,06 % auf 357,44 US-Dollar und zählt zu den Dow Jones Gewinnern. Die Baumarktkette erholt sich seit den Quartalszahlen Schritt für Schritt – trotz schwachem Häusermarkt und neuer Zollpläne.
Dow Jones Gewinner vorbörslich
Warum die Home-Depot-Aktie ihre Erholung fortsetzt
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Home-Depot-Aktie arbeitet sich seit einer Woche nach oben: plus 0,7 % am Freitag, plus 2,1 % am Montag, plus 2,2 % am Dienstag. Mehrere Gründe kommen zusammen.
Aufholjagd nach den Quartalszahlen
Am 17. November hatte die Aktie nach der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal 2,5 % verloren und war bis auf rund 337 US-Dollar gefallen. Seitdem hat sie gut 6 % zugelegt.
Raus aus Technologie, rein in Substanz
Anleger verkaufen seit Dienstag wieder KI- und Chipwerte. Gefragt sind Unternehmen mit greifbarem Geschäft und verlässlicher Ausschüttung. Home Depot hat seine Dividende 17 Jahre in Folge erhöht; in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres floss dafür nur gut die Hälfte des freien Mittelzuflusses ab.
Langfristige Treiber rücken in den Blick
Der US-Häusermarkt ist schwach, doch die Gebäude werden älter: Ein großer Teil der amerikanischen Häuser ist mehr als 40 Jahre alt. Das Management sieht darin einen dauerhaften Rückenwind für Renovierungen. Hinzu kommt das wachsende Geschäft mit Handwerkern und Bauunternehmen.
Termin vor Investoren
Am 1. Dezember präsentiert sich Home Depot auf einer großen Konsum- und Einzelhandelskonferenz der Investmentbank Morgan Stanley.
Einordnung
Zölle und Zinsen sprechen eigentlich dagegen
Bemerkenswert ist der Anstieg, weil das Umfeld für einen Baumarktkonzern nicht einfach ist. Die US-Regierung bereitet laut Reuters neue Einfuhrzölle gegen 16 Handelspartner vor, darunter China, Vietnam und Mexiko – Herkunftsländer vieler Werkzeuge, Geräte und Baumaterialien. Und eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember, die der Terminmarkt zu 97 % erwartet, würde Hypotheken weiter verteuern. Dass die Aktie dennoch steigt, deutet darauf hin, dass viel Skepsis bereits im Kurs steckt: Sie liegt rund 23 % unter ihrem Rekordhoch vom Dezember 2024 und auf Sicht von fünf Jahren im Minus.
FAQ
Häufige Fragen zur Home-Depot-Aktie
Warum ist die Home-Depot-Aktie vorbörslich Dow Jones Gewinner?
Die Aktie setzt ihre Erholung nach den Quartalszahlen fort. Anleger schichten zudem aus Technologiewerten in Dividendenaktien mit greifbarem Geschäft um.
Wie hoch steht die Home-Depot-Aktie vorbörslich?
Um 11:21 Uhr MEZ bei 357,44 US-Dollar, 1,06 % über dem Schlusskurs vom Dienstag.
Wie wirken die Zollpläne auf Home Depot?
Neue Einfuhrzölle würden importierte Waren verteuern und sind damit ein Risiko. Höhe und betroffene Warengruppen sind noch nicht bekannt.
Welche ISIN und WKN hat die Home-Depot-Aktie?
ISIN US4370761029, WKN 866953. Handelssymbol in Deutschland HDI, in den USA HD (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Home Depot, Inc.
- ISIN
- US4370761029
- WKN
- 866953
- Handelssymbol
- HDI
- US-Handelssymbol
- HD (NYSE)
- Kurs vorbörslich
- 357,44 US-Dollar (+1,06 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner vorbörslich am 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Vorbörslicher US-Kurs um 11:21 Uhr MEZ
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