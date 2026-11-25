Die Konjunkturdaten vom Mittwoch waren für einen Baumarktkonzern keine guten Nachrichten. Die Kerninflation stieg auf 3,3 Prozent, die realen Konsumausgaben stagnierten, und der Markt rechnet mit einer Zinserhöhung im Dezember. Die Home Depot Aktie stieg trotzdem. Laut Indikation schloss sie 2,14 Prozent höher bei 361,26 Dollar. Schon am Morgen, als der Dow Jones rund 2 Prozent im Minus lag, hielt sich das Papier im Plus.
Home Depot Aktie: Plus 2 Prozent trotz Zinsangst – warum der Baumarktkonzern vom Tech-Ausverkauf profitiert
Die Home Depot Aktie stieg am Mittwoch laut Indikation um 2,14 Prozent auf 361,26 Dollar. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Anleger schichteten aus KI-Werten um, obwohl die Konjunkturdaten des Tages gegen den Konzern sprechen.
Die Erklärung
Geld verlässt die KI-Werte und sucht Substanz
Eine neue Meldung von Home Depot gab es am Mittwoch nicht. Die Gründe liegen im Markt. Anleger verkauften KI- und Chipaktien und kauften Titel aus anderen Branchen. Der Dow Jones holte ein Minus von zeitweise rund 1.100 Punkten auf und schloss 0,33 Prozent höher.
Home Depot hat dabei besonderes Gewicht. Der Index gewichtet seine Mitglieder nach dem Aktienkurs, und mit mehr als 360 Dollar zählt der Konzern zu den schwereren Werten. Hinzu kommt der Kalender: Am Freitag beginnt in den USA mit dem Black Friday das Weihnachtsgeschäft. Im dritten Quartal hatte Home Depot nach einem Medienbericht die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen.
Das Risiko
Die Zinsen bleiben der Gegenwind
Für Home Depot sind höhere Zinsen ein echtes Thema. Steigen die Hypothekenzinsen, werden weniger Häuser gekauft und weniger große Renovierungen begonnen. Stagnierende Konsumausgaben kommen hinzu. Neue US-Zölle würden außerdem importierte Ware verteuern.
Dass die Home Depot Aktie dennoch zulegte, zeigt vor allem, wie stark am Mittwoch der Wunsch war, Geld aus dem Technologiesektor abzuziehen. Vom Hoch der vergangenen zwölf Monate bei 397,63 Dollar trennen den Kurs noch rund 9 Prozent. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel um 19 Uhr deutscher Zeit.
Die Home Depot Aktie stieg an einem Tag, dessen Daten gegen sie sprachen. Das sagt weniger über Baumärkte als über die Nervosität bei KI-Werten.
Häufige Fragen zur Home Depot Aktie
Warum ist die Home Depot Aktie am 25. November 2026 gestiegen?
Anleger schichteten aus Technologiewerten in Substanzwerte um. Eine neue Unternehmensnachricht gab es nicht.
Wie hat die Home Depot Aktie geschlossen?
Laut Indikation 2,14 Prozent höher bei 361,26 Dollar.
Warum bewegt Home Depot den Dow Jones so stark?
Der Index gewichtet nach dem Aktienkurs. Aktien mit hohem Kurs haben deshalb mehr Einfluss.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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