Eine neue Meldung von Home Depot gab es am Mittwoch nicht. Die Gründe liegen im Markt. Anleger verkauften KI- und Chipaktien und kauften Titel aus anderen Branchen. Der Dow Jones holte ein Minus von zeitweise rund 1.100 Punkten auf und schloss 0,33 Prozent höher.

Home Depot hat dabei besonderes Gewicht. Der Index gewichtet seine Mitglieder nach dem Aktienkurs, und mit mehr als 360 Dollar zählt der Konzern zu den schwereren Werten. Hinzu kommt der Kalender: Am Freitag beginnt in den USA mit dem Black Friday das Weihnachtsgeschäft. Im dritten Quartal hatte Home Depot nach einem Medienbericht die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen.