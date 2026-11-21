Die Home Depot Aktie (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Handelssymbol Xetra: HDI, US-Handelssymbol: HD, NYSE) hat eine Woche mit zwei großen Nachrichten hinter sich. Am Dienstag, 17. November 2026, legte die weltgrößte Baumarktkette Quartalszahlen über den Erwartungen vor und kündigte einen Wechsel an der Spitze an. Die Aktie fiel trotzdem um 2,45 Prozent auf 339,01 Dollar. Am Freitag schloss sie bei 339,04 Dollar, 0,70 Prozent im Plus.