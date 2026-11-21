Die Home Depot Aktie (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Handelssymbol Xetra: HDI, US-Handelssymbol: HD, NYSE) hat eine Woche mit zwei großen Nachrichten hinter sich. Am Dienstag, 17. November 2026, legte die weltgrößte Baumarktkette Quartalszahlen über den Erwartungen vor und kündigte einen Wechsel an der Spitze an. Die Aktie fiel trotzdem um 2,45 Prozent auf 339,01 Dollar. Am Freitag schloss sie bei 339,04 Dollar, 0,70 Prozent im Plus.
Home Depot Aktie: Zahlen geschlagen, Finanzchef wird Konzernchef – warum die Börse trotzdem die Stirn runzelt
Die Home Depot Aktie schließt die Woche bei 339,04 Dollar, nachdem sie am Zahlentag 2,45 Prozent verloren hatte. Ab Montag führt Richard McPhail den Baumarktriesen. Was hinter der Skepsis steckt.
Die Zahlen
Ein solides Quartal mit dünnerer Marge
Der Umsatz stieg im dritten Geschäftsquartal um 4,9 Prozent auf 43,4 Milliarden Dollar und lag über den erwarteten 42,8 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 3,86 Dollar. Die Erlöse auf vergleichbarer Fläche legten um 2,2 Prozent zu, laut CNBC das vierte Quartal in Folge mit beschleunigtem Wachstum.
Der Haken steckt in der Marge. Die operative Marge sank von 12,9 auf 12,6 Prozent, weil die Kosten schneller stiegen als der Umsatz. Der Nettogewinn wuchs nur um 3,1 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet Home Depot ein bereinigtes Gewinnwachstum je Aktie von rund 2 Prozent, die Mitte der bisherigen Spanne, und ein Umsatzplus von etwa 4,5 Prozent.
Die Führung
Was der Chefwechsel für die Home Depot Aktie bedeutet
Ab dem 23. November übernimmt Finanzchef Richard McPhail den Vorstandsvorsitz. Er ist seit 2005 im Unternehmen und seit 2019 Finanzchef. Sein Vorgänger Ted Decker, der laut Unternehmensmitteilung aus einer vorübergehenden Abwesenheit zurückgekehrt ist, bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats. Ann-Marie Campbell wird Präsidentin und Chief Operating Officer, Jordan Broggi neuer Finanzchef. Seit August hatten Campbell und McPhail das Unternehmen bereits übergangsweise gemeinsam geführt.
Einordnung der Redaktion: Die Home Depot Aktie hielt sich in der Ausverkaufswoche deutlich besser als der Gesamtmarkt. Die Bewährungsprobe für den neuen Chef sind Marge und Ausblick im Frühjahr.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Home Depot Aktie
Wer wird neuer Chef von Home Depot?
Finanzchef Richard McPhail übernimmt den Vorstandsvorsitz am 23. November 2026.
Warum fiel die Home Depot Aktie trotz guter Zahlen?
Weil die Marge sank und die Jahresprognose nur moderates Gewinnwachstum vorsieht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Home Depot Aktie?
ISIN US4370761029, WKN 866953, deutsches Kürzel HDI, US-Handelssymbol HD an der NYSE.
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