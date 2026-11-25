Vorbörslich hatte die Home-Depot-Aktie noch gut 1 % im Plus gelegen. Nach den Inflationsdaten um 14:30 Uhr schrumpfte der Vorsprung. Das zeigt den Zwiespalt: Die Kernrate des PCE-Index stieg auf 3,3 %, die realen Konsumausgaben stagnierten. Höhere Zinsen verteuern Hypotheken und bremsen große Renovierungen. Dazu kommen Zollvorschläge der US-Regierung gegen wichtige Lieferländer wie China, Vietnam und Mexiko. Am 1. Dezember stellt sich Home Depot auf einer Einzelhandelskonferenz der Investmentbank Morgan Stanley den Fragen der Investoren.