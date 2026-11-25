Die Home-Depot-Aktie (ISIN US4370761029, WKN 866953, Symbol HDI, US-Symbol HD) gehört am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 15:32 Uhr) steigt die Baumarktkette um 0,41 % auf 355,15 US-Dollar. Hält das Plus, wäre es der vierte Gewinntag in Folge – an einem Tag, an dem der Dow Jones rund 2 % verliert.
Home-Depot-Aktie ist Dow Jones Gewinner am Morgen: Vierter Gewinntag trotz Zinsschock
Die Home-Depot-Aktie steigt im frühen US-Handel um 0,41 % auf 355,15 US-Dollar und zählt zu den wenigen Dow Jones Gewinnern am Morgen. Die Baumarktkette setzt ihre Erholung fort – obwohl höhere Inflation und Zinsen eigentlich gegen sie sprechen.
Dow Jones Gewinner Nr. 4
Warum die Home-Depot-Aktie trotz schlechter Vorzeichen steigt
Höhere Inflation, eine fast sichere Zinserhöhung, neue Zollvorschläge: Für einen Baumarktkonzern sind das keine guten Nachrichten. Dass die Home-Depot-Aktie dennoch im Plus liegt, sagt viel über die Stimmung am Markt.
Die Erholung nach den Zahlen läuft weiter
Nach den Quartalszahlen am 17. November war die Aktie bis auf 336,68 US-Dollar gefallen. Seitdem hat sie mehr als 5 % zugelegt, mit Gewinnen am Freitag, Montag und Dienstag.
Anleger suchen Substanz statt KI
Technologie- und Chipwerte werden den dritten Tag in Folge verkauft. Gefragt sind Unternehmen mit greifbarem Geschäft und verlässlicher Dividende. Home Depot hat die Ausschüttung 17 Jahre in Folge erhöht.
Viel Pessimismus ist eingepreist
Die Aktie liegt rund 23 % unter ihrem Rekordhoch vom Dezember 2024 und auf Sicht von fünf Jahren im Minus. Wer jetzt kauft, setzt darauf, dass der schwache Häusermarkt im Kurs bereits enthalten ist.
Langfristiger Renovierungsbedarf
Ein großer Teil der US-Häuser ist älter als 40 Jahre. Das Management sieht darin einen dauerhaften Rückenwind für das Renovierungsgeschäft – unabhängig vom Zinsniveau.
Einordnung
Das Plus ist klein – und fragil
Vorbörslich hatte die Home-Depot-Aktie noch gut 1 % im Plus gelegen. Nach den Inflationsdaten um 14:30 Uhr schrumpfte der Vorsprung. Das zeigt den Zwiespalt: Die Kernrate des PCE-Index stieg auf 3,3 %, die realen Konsumausgaben stagnierten. Höhere Zinsen verteuern Hypotheken und bremsen große Renovierungen. Dazu kommen Zollvorschläge der US-Regierung gegen wichtige Lieferländer wie China, Vietnam und Mexiko. Am 1. Dezember stellt sich Home Depot auf einer Einzelhandelskonferenz der Investmentbank Morgan Stanley den Fragen der Investoren.
FAQ
Häufige Fragen zur Home-Depot-Aktie
Warum ist die Home-Depot-Aktie heute Dow Jones Gewinner?
Die Aktie setzt ihre Erholung nach den Quartalszahlen fort. Anleger schichten zudem aus Technologiewerten in Dividendenaktien mit greifbarem Geschäft um.
Wie viel gewinnt die Home-Depot-Aktie?
Laut Indikation um 15:32 Uhr 0,41 % auf 355,15 US-Dollar.
Sind höhere Zinsen nicht schlecht für Home Depot?
Ja, sie verteuern Hypotheken und bremsen Renovierungen. Dass die Aktie trotzdem steigt, deutet darauf hin, dass viel Skepsis bereits im Kurs enthalten ist.
Welche ISIN und WKN hat die Home-Depot-Aktie?
ISIN US4370761029, WKN 866953. Handelssymbol in Deutschland HDI, in den USA HD (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Home Depot, Inc.
- ISIN
- US4370761029
- WKN
- 866953
- Handelssymbol
- HDI
- US-Handelssymbol
- HD (NYSE)
- Kurs
- 355,15 US-Dollar (+0,41 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 4 am Morgen des 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Indikation Société Générale um 15:32 Uhr, Quelle comdirect
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