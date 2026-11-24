Holcim Aktie: SMI-Verlierer im Zoll-Nebel – Zykliker fliegen aus den Depots

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 00:09 2 Min.

Die Holcim Aktie verliert am Dienstag 1,53 Prozent und zählt zu den fünf größten SMI-Verlierern des Tages. Eine eigene Nachricht fehlt. Anleger meiden konjunkturabhängige Werte und greifen zu defensiven Schwergewichten.

Die Holcim Aktie beendet den Dienstag 1,53 Prozent tiefer bei 73,28 Franken und gehört damit zu den fünf größten SMI-Verlierern des Tages. Der Leitindex schloss mit 14.733,89 Punkten praktisch unverändert. Unter der ruhigen Oberfläche schichteten Anleger jedoch kräftig um. SMI-Verlierer des Tages Warum die Holcim Aktie verliert Die Nachrichtenagenturen nennen für das Minus des Baustoffkonzerns keinen eigenen Auslöser. Die Erklärung liegt im Marktumfeld. Der Dienstag war ein Tag der zwei Geschwindigkeiten. Defensive Schwergewichte wie Nestlé und Roche hielten den SMI stabil, während konjunkturabhängige Titel und Technologiewerte verkauft wurden. Laut AWP sorgten Berichte über neue US-Strafzölle auf Importe aus China, der EU und weiteren Ländern für Verunsicherung. In Europa herrschte nach der Rally vom Montag Katerstimmung, der DAX verlor mehr als 1 Prozent. Die Holcim Aktie als klassischer Zykliker landete in diesem Umfeld auf der Verliererseite. Holcim Aktie am 24.11.2026 -1,53 % Schlusskurs der Holcim Aktie 73,28 CHF 52-Wochen-Hoch der Holcim Aktie 82,54 CHF Kaufpreis für Cementos Pacasmayo ca. 1,5 Mrd. USD Quelle : comdirect (Schlusskurse 24.11.2026), AWP, Holcim Holcim Aktie: Expansion in Lateinamerika Strategisch baut Holcim sein Geschäft weiter aus. Der Konzern hat die Übernahme des peruanischen Zementherstellers Cementos Pacasmayo für rund 1,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Pacasmayo erzielte 2025 einen Umsatz von etwa 630 Millionen US-Dollar bei einer EBITDA-Marge von 28 Prozent. Holcim rechnet mit Synergien von rund 40 Millionen US-Dollar. Wo die Holcim Aktie steht Im Zwölfmonatsvergleich pendelte die Holcim Aktie zwischen 60,10 und 82,54 Franken. Mit 73,28 Franken liegt der Kurs gut 11 Prozent unter dem Hoch. Der SMI-Verlierer notiert damit im oberen Mittelfeld seiner Jahresspanne. Ausblick: Wie geht es mit der Holcim Aktie weiter? Für die Holcim Aktie zählen in den kommenden Tagen vor allem zwei Dinge: ob aus den Berichten über neue US-Zölle konkrete Maßnahmen werden und wie robust die Baukonjunktur bleibt. Operativ muss der Konzern zeigen, dass die Integration in Peru die erhofften Synergien bringt. Stammdaten der Holcim Aktie Holcim Ltd: ISIN CH0012214059, WKN 869898, Handelssymbol HOLN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol HCMLY (OTC-ADR)

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