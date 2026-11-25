Holcim Aktie: SMI-Gewinner nach Kehrtwende – vom Verlierer zum Liebling des Tages

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:59 2 Min.

Die Holcim Aktie steigt am Mittwoch um 1,42 Prozent und ist zweitstärkster SMI-Gewinner. Am Dienstag gehörte der Baustoffkonzern noch zu den Verlierern. Gute Nachrichten aus der Bauindustrie drehen die Stimmung.

Bild: Holcim Ltd.

Die Holcim Aktie gehört am Mittwochabend zu den größten SMI-Gewinnern: Das Papier des Zuger Baustoffkonzerns schloss 1,42 Prozent höher bei 74,32 Franken. Am Dienstag hatte der Titel noch 1,53 Prozent verloren und zu den fünf schwächsten Werten im Leitindex gezählt. Den Rückschlag hat Holcim damit fast vollständig aufgeholt. SMI-Gewinner am Abend Warum die Holcim Aktie zulegt Bauwerte waren am Mittwoch die gesuchteste Branche im SMI. Holcim stand mit an der Spitze. Die Schweizer Bauindustrie ist im dritten Quartal schneller gewachsen. Nach Angaben des Baumeisterverbands sind auch die Aussichten für das Schlussquartal gut. Das trieb laut cash.ch die Bauwerte: Amrize gewann 2,41 Prozent, Holcim 1,42 Prozent und Geberit 0,72 Prozent. Im Tagesverlauf stieg die Holcim Aktie bis auf 75,04 Franken. Dass sie den Großteil der Gewinne hielt, obwohl der SMI am Nachmittag ins Minus drehte, spricht für die Nachfrage nach dem Titel. Holcim Aktie am 25.11.2026 +1,42 % Schlusskurs der Holcim Aktie 74,32 CHF Nettoumsatz im dritten Quartal (+15,5 %) 4,66 Mrd. CHF organisches EBIT-Wachstum im dritten Quartal +12,2 % Quelle : comdirect (Schlusskurse 25.11.2026), finanzen.ch, Holcim Holcim Aktie: Starke Zahlen im Rücken Die Branchenmeldung trifft auf ein Unternehmen, das zuletzt selbst geliefert hat. Im dritten Quartal steigerte Holcim den Nettoumsatz um 15,5 Prozent auf 4,66 Milliarden Franken, das betriebliche Ergebnis wuchs organisch um 12,2 Prozent. Mit dem Zwischenbericht vom 23. Oktober hob der Konzern die Prognose für 2026 an. Dazu kommt die Expansion in Lateinamerika mit der Übernahme des peruanischen Zementherstellers Cementos Pacasmayo. Was die Holcim Aktie bremsen kann Zölle: Die USA haben neue Zölle gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen, darunter die Schweiz und die EU. Zement wird überwiegend lokal produziert, ein schwächerer Welthandel würde die Baukonjunktur aber belasten.

Zinsen: Die US-Teuerung nach dem PCE-Index stieg im Oktober auf 3,8 Prozent. Hohe Zinsen bremsen Bauprojekte.

Abstand zum Hoch: Das 52-Wochen-Hoch vom 3. Februar bei 82,54 Franken liegt rund 10 Prozent über dem aktuellen Kurs. Ausblick: Wie geht es mit der Holcim Aktie weiter? Der SMI-Gewinner Holcim hat am Mittwoch gezeigt, dass Anleger in unruhigen Zeiten Unternehmen mit lokalem Geschäft und steigenden Gewinnen suchen. Ob die Holcim Aktie den Weg zurück in Richtung Jahreshoch findet, hängt an der Baukonjunktur in Europa und an der weiteren Entwicklung im Zollstreit. Stammdaten der genannten Unternehmen Holcim Ltd: ISIN CH0012214059, WKN 869898, Handelssymbol HOLN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol HCMLY (OTC-ADR)

Amrize AG: ISIN CH1430134226, WKN A414LY, Handelssymbol AMRZ (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol AMRZ (NYSE)

Geberit AG: ISIN CH0030170408, WKN A0MQWG, Handelssymbol GEBN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol GBERF (OTC)

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