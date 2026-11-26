Holcim Aktie: SMI-Gewinner legt nach – zweiter starker Tag für den Baustoffriesen

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:42 2 Min.

Die Holcim Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,53 Prozent und zählt erneut zu den SMI-Gewinnern. Nach dem Plus vom Mittwoch setzt der Baustoffkonzern seine Erholung fort.

Bild: Holcim Ltd.

Die Holcim Aktie zählt am Donnerstagmorgen erneut zu den SMI-Gewinnern: Gegen 09.20 Uhr notiert das Papier des Zuger Baustoffkonzerns 1,53 Prozent höher bei 75,46 Franken. Am Mittwoch hatte die Aktie bereits 1,42 Prozent gewonnen. Damit liegt der Kurs über dem Tageshoch vom Mittwoch bei 75,04 Franken. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Holcim Aktie weiter steigt Zwei Dinge kommen zusammen: die gute Stimmung für Bauwerte und die Erholung des Gesamtmarktes. Der SMI startet nach der Wende an der Wall Street klar fester und gewinnt 0,99 Prozent auf 14.809 Punkte. Vorbörslich lag die Holcim Aktie laut der Nachrichtenagentur AWP 2,1 Prozent im Plus. Den Boden bereitet hatte am Mittwoch eine Branchenmeldung: Die Schweizer Bauindustrie ist im dritten Quartal schneller gewachsen, der Baumeisterverband sieht auch für das Schlussquartal gute Aussichten. Holcim Aktie am Donnerstagmorgen +1,53 % Kurs der Holcim Aktie um 09.20 Uhr 75,46 CHF Kursgewinn am Mittwoch +1,42 % 52-Wochen-Hoch vom 3. Februar 82,54 CHF Quelle : comdirect (26.11.2026, 09.20 Uhr), finanzen.ch Holcim Aktie: Gut 3 Prozent in zwei Tagen Seit dem Schlusskurs vom Dienstag bei 73,28 Franken hat die Holcim Aktie rund 3 Prozent gewonnen. Der Rückschlag vom Dienstag, als der Titel zu den SMI-Verlierern zählte, ist damit mehr als aufgeholt. Rückenwind liefern auch die jüngsten Geschäftszahlen: Mit dem Zwischenbericht zum dritten Quartal hat Holcim die Prognose für 2026 angehoben. Was die Holcim Aktie bremsen kann Abstand zum Hoch: Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 82,54 Franken fehlen noch gut 9 Prozent.

Zölle: Die USA haben neue Zölle gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen. Ein schwächerer Welthandel würde die Baukonjunktur belasten.

Ruhiger Handel: Die US-Börsen sind wegen Thanksgiving geschlossen. Ausblick: Wie geht es mit der Holcim Aktie weiter? Der SMI-Gewinner Holcim profitiert davon, dass Anleger in unruhigen Zeiten Unternehmen mit lokalem Geschäft und steigenden Gewinnen suchen. Die nächste Hürde für die Holcim Aktie ist die Marke von 76 Franken, darüber rückt das Jahreshoch wieder ins Blickfeld. Stammdaten der Holcim Aktie Holcim Ltd: ISIN CH0012214059, WKN 869898, Handelssymbol HOLN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol HCMLY (OTC-ADR)

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